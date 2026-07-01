Siniaková v českém derby vyhořela. O wimbledonské osmifinále si zahraje Bartůňková
Siniaková - Bartůňková 2:6, 4:6
Hned od úvodních výměn českého derby nabízely Siniaková i Bartůňková maximálně agresivní tenis a bez problémů si vyhrály svá úvodní podání. Světová deblová jednička se nadále snažila o aktivní hru, její o deset let mladší krajanka však výborným pohybem a pestrou hrou nutila svou soupeřku k chybám. To se jí vyplatilo ve třetí hře, kdy uspěla na returnu, vzápětí brejk potvrdila a šla do vedení 3:1.
A Siniakové se nedařilo ani nadále. Situaci Bartůňkové ulehčovala nevynucenými chybami, v páté hře znovu přišla o podání a prohrávala už o tři gamy. V šesté hře se k prvnímu brejkbolu dostala i rodačka z Hradce Králové, lehkou chybou z forhendu se ale o šanci na zdramatizování prvního setu připravila a ztrácela 1:5. Soustředěně hrající Bartůňková už žádné myšlenky na případný obrat o deset let starší soupeřce nedovolila a sadu dovedla za 32 minut k vítěznému konci 6:2.
Dvanáctinásobná grandslamová šampionka nevstoupila dobře ani do druhého dějství, když si ve třetí hře jako první prohrála podání. Bartůňková ale brejk potvrdit nedokázala a bylo vyrovnáno – 2:2. Siniaková působila na kurtu nervóznějším dojmem než její soupeřka. To se projevilo dalšími chybami v sedmém gamu, kdy podruhé v setu přišla o podání. Do kritické situace se dostala vzápětí, kdy Bartůňková, byť s problémy, svůj servis uhájila a vedla už 5:3.
Siniaková vsadila v deváté hře vše na jednu kartu. Agresivními údery se snažila podávající soupeřku dostat pod tlak, Bartůňková se ale skvělým pohybem dokázala tlaku ubránit a po hodině a 17 minutách se mohla radovat ze zaslouženého vítězství 6:2, 6:4. Bartůňková tak navíc vyrovnala své grandslamové maximum, kterým byla účast ve třetím kole letošního Australian Open.
Komentáře
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Nikola zvládla celkem s přehledem české derby a to už poněkolikáté s přehledem
Katka bohužel dělala strašně moc chyb.
Niki-10 W ,12 UE
Katka -11 W,28 UE
....
Tento výsledek není žádným překvapením a Nikola zaslouženě ve 3.kole vyzve vítězku RG.
Mela to rict naplno - "nasraná"