Siniaková v českém derby vyhořela. O wimbledonské osmifinále si zahraje Bartůňková

DNES, 18:20
Aktuality 48
WIMBLEDON - Nikola Bartůňková si zahraje ve Wimbledonu o osmifinále. V českém derby si dvacetiletá tenistka poradila se zkušenou Kateřinou Siniakovou po setech 6:2, 6:4 a v dalším kole se může utkat s další krajankou Barborou Krejčíkovou. Wimbledonská šampionka z roku 2024 by však musela zdolat favorizovanou Rusku Mirru Andrejevovou.
Profily hráčů
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková si poradila s Kateřinou Siniakovou (@ Andrew Matthews / PA Images / Profimedia)

Siniaková - Bartůňková 2:6, 4:6

Hned od úvodních výměn českého derby nabízely Siniaková i Bartůňková maximálně agresivní tenis a bez problémů si vyhrály svá úvodní podání. Světová deblová jednička se nadále snažila o aktivní hru, její o deset let mladší krajanka však výborným pohybem a pestrou hrou nutila svou soupeřku k chybám. To se jí vyplatilo ve třetí hře, kdy uspěla na returnu, vzápětí brejk potvrdila a šla do vedení 3:1.

A Siniakové se nedařilo ani nadále. Situaci Bartůňkové ulehčovala nevynucenými chybami, v páté hře znovu přišla o podání a prohrávala už o tři gamy. V šesté hře se k prvnímu brejkbolu dostala i rodačka z Hradce Králové, lehkou chybou z forhendu se ale o šanci na zdramatizování prvního setu připravila a ztrácela 1:5. Soustředěně hrající Bartůňková už žádné myšlenky na případný obrat o deset let starší soupeřce nedovolila a sadu dovedla za 32 minut k vítěznému konci 6:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Dvanáctinásobná grandslamová šampionka nevstoupila dobře ani do druhého dějství, když si ve třetí hře jako první prohrála podání. Bartůňková ale brejk potvrdit nedokázala a bylo vyrovnáno – 2:2. Siniaková působila na kurtu nervóznějším dojmem než její soupeřka. To se projevilo dalšími chybami v sedmém gamu, kdy podruhé v setu přišla o podání. Do kritické situace se dostala vzápětí, kdy Bartůňková, byť s problémy, svůj servis uhájila a vedla už 5:3.

Siniaková vsadila v deváté hře vše na jednu kartu. Agresivními údery se snažila podávající soupeřku dostat pod tlak, Bartůňková se ale skvělým pohybem dokázala tlaku ubránit a po hodině a 17 minutách se mohla radovat ze zaslouženého vítězství 6:2, 6:4. Bartůňková tak navíc vyrovnala své grandslamové maximum, kterým byla účast ve třetím kole letošního Australian Open.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

48
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tenisman1233
01.07.2026 19:20
Nikola-Katka
Nikola zvládla celkem s přehledem české derby a to už poněkolikáté s přehledem
Katka bohužel dělala strašně moc chyb.
Niki-10 W ,12 UE
Katka -11 W,28 UE

....
Tento výsledek není žádným překvapením a Nikola zaslouženě ve 3.kole vyzve vítězku RG.
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tommr
01.07.2026 19:40
Ale kterou? Jestli tu letošní tak je bez šance. Báru by ale porazit mohla ...
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Pavol
01.07.2026 19:03
Hrať proti krajanke je vždy náročné na psychiku. Ale Nikol sebavedomie nechýba.
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zfloyd
01.07.2026 18:55
přál jsem Kačence ,ale zaslouženě vyhrála Straštiprdlo , tak holt ať se daří v dalším kole
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hanz
01.07.2026 18:48
Koukám, že Perry se Sijerou musí mít taky dobře vydlabáno v makovicích... v Tajbrejku rozhodujícího vedou 8:4 a 7:4 a pak už nhrajou vůbec nic...
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aligo
01.07.2026 18:38
Nechápu to, jak mohla být Kateřina favoritka... Jednak je Nikola dost na vlně a Katka má těžký útlum, plis na GS to nedává psychicky.. O vítězné bylo víceméně jasno už před zápasem
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chlebavevaju
01.07.2026 18:42
My chytří využili kurz.
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aligo
01.07.2026 18:44
Nesázím
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chlebavevaju
01.07.2026 18:45
Ja jen pro zabavu, rekreačně.
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aligo
01.07.2026 18:46
Ale kdyby jo, bylo by to na Nikole
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Mac
01.07.2026 18:46
fakt byl kurz pro siniacku?
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chlebavevaju
01.07.2026 18:59
Kurz na Bartunkovou. 1,50 na set a 2,50 na zápas
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Otmar
01.07.2026 18:34
Více jsem věřil Kateřině, zejména po skvělé hře v 1.kole. Nicméně Nikola odehrála velmi dobrý špíl, nedala se zaskočit a poměrně hladce ve dvou bere 3.kolo A už vůbec mě netěší slzy Katky ve druhém setu, kdy ji bylo jasno, že ji to utíká pod prsty. A Nikola dobře, hodně dobře!
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chlebavevaju
01.07.2026 18:36
Brečet ve třiceti letech kvůli zápasu je absurdní.
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GaelM
01.07.2026 19:13
Hlavně když její singlové výsledky na velkých turnajích jsou prakticky celou kariéru konzistentní, tahle prohra je všechno možné, jenom ne překvapení.
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Diabolique
01.07.2026 19:18
Nejsou. Za posledni rok je vyrazne nad cimkoliv co v kariere kdyzdokazala. Proto je taky v singlovym zebricku tak vysoko.
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tommr
01.07.2026 18:41
Katka už by měla být dávno smířená s tím že v singlu díru do světa neudělá. Od toho má debla a na něj by se teď měla plně soustředit ...
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aligo
01.07.2026 18:43
Katka by si měla klidně střihnout i mixa.. času má teď dost....
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falcon_heavy
01.07.2026 18:44
Katka je výborná singlistka.
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Diabolique
01.07.2026 18:48
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Mac
01.07.2026 18:49
souhlas, ale asi aby se neslozila, potrebuje na kurtu nekoho vedle sebe...
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SydneyOpen
01.07.2026 18:43
No ale u Katky ty slzy jsou ve většině případů naprosto zbytečné
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chlebavevaju
01.07.2026 18:22
Bartunkova vykostí ruský drahokam a potom i Muchovou.
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com
01.07.2026 18:24
a nebo Siniačku, Krejču a Muchu.. To pak bude u češek velice oblíbená smile
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aape
01.07.2026 18:30
To by se Krejča musela začít chytat
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hanz
01.07.2026 18:19
Bartůňkojc by mohla na Syslici platit... Krejča už je v lese, servis ve WC míse, tragicky nedohrává ízy body...
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Diabolique
01.07.2026 18:18
Tak pekne ... Nikolo ... ale musis vyradit syslika priste ... protoze Bara uz moc dobre nevypada ...
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chlebavevaju
01.07.2026 18:05
Krejčice zatím hledá servis, nemá jednoduchý gam. Sysla je třeba eliminovat!
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chlebavevaju
01.07.2026 18:13
Krejčíková a její servis to je děs, neustále stavy 0:30, 15:40, ta ženština nemá už mezi profesionály co pohledávat. To je opravdu veteránská úroveň.
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misa
01.07.2026 17:39
Katka je zase jednou nasazená na gs. a do 2. kola dostane Bartůňkovou, ze které má strach už skoro celá WTA. Mě připadá, že má neustále smůlu na los...
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dadaft
01.07.2026 17:44
Beru Nikolu za černého koně číslo jedna letošního ženského Wimbledonu
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misa
01.07.2026 17:58
Pokud se nemýlím, tak jsem tě na TP neviděl asi rok :)
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dadaft
01.07.2026 18:03
možná i víc
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Sinuhet1
01.07.2026 18:03
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Mac
01.07.2026 18:39
na katku druhé kolo gs jsou prilis velke prachy, uz to v hlave neustoji. tim lépe ale, bart ma mnohem vetsi potencial se dostat jeste dal...
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Diabolique
01.07.2026 17:31
Ta Katka je takova zlata s tema jejima ironickyma oblicejema! To na ni zobznuju
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zfloyd
01.07.2026 17:26
Střeštiprdlo zatím vede , ale není zdaleka konec
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dadaft
01.07.2026 17:37
Ve druhém může mít Nikola útlum, mívá to tak, ale nakonec vyhraje.
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com
01.07.2026 17:21
Kačenka je bojovnice, votočka za tři, dva, jedna
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Random33
01.07.2026 17:29
Kdepak. Tohle je druhe kolo GRANDSLAMU. To by Kacka prohrala i s juniorkou.
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pantera1
01.07.2026 17:17
Kači má zatejplovány celý nožky. Je to těžký, ať vyhraje lepší. Přeju to přece jen o fous víc Kačence.
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Random33
01.07.2026 17:24
Ma to pekne zafacovany. I presto, ze letos dela mezi turnaji velke pauzy.
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Haitik
01.07.2026 18:09
To koleno má takhle od Madridu už myslím? Ale evidentně se s tím dá hrát :D tak snad je to ok
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Diabolique
01.07.2026 18:10
To ma jeste od Sunshine ...
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Diabolique
01.07.2026 17:14
Hehe, komentatorka: "Sometimes, Katerina looks a little bit unhappy ..."
Mela to rict naplno - "nasraná"
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chlebavevaju
01.07.2026 17:11
K eliminaci Mirruny bude třeba postup Bartunkove. Siniakove bude muset stačit 4hra, tam je platná.
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tommr
01.07.2026 17:06
Postup bych přál oběma takže je mi celkem jedno jak zápas dopadne. Hlavně aby se nikdo nezranil a vítězka pokud možno ušetřila síly na příští kolo ...
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Diabolique
01.07.2026 17:01
Ach jooooooo!!! Moje dve nejoblibenejsi cesky tenistky (po te co je Marketa venku) ... a musi jet proti sobe ...
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