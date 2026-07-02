Nečekané problémy Nosková zvládla. Osoriové nedala v závěru šanci a je ve třetím kole
Osoriová – Nosková 3:6, 6:4, 2:6
Nosková vstupovala do zápasu proti Osoriové v roli jednoznačné favoritky. A tuto úlohu začala velmi brzy naplňovat. Ve čtvrté hře poprvé prolomila soupeřčino podání, brejk následně potvrdila čistou hrou a zajistila si vedení 4:1.
Kolumbijka, která se do třetího kola některého z grandslamů dostala v kariéře zatím dvakrát, se nadále snažila o agresivní hru, proti v pohodě hrající soupeřce ale marně hledala účinnou zbraň. Nosková si už sadu utéct nenechala, proměnila třetí setbol a po 34 minutách hry šla do vedení 1:0 na sety.
Osoriová se nenechala ztracenou úvodní sadou rozhodit. Zpřesnila hru, Češce se dokázala vyrovnat v razanci úderů a ve čtvrtém gamu prolomila svěřenkyni Tomáše Krupy servis. Brejk vzápětí potvrdila a vedla už 4:1. Nosková ale dokázala bleskově reagovat. Třemi gamy v řadě srovnala krok a sada mířila za stavu 4:4 do dramatické koncovky. Závěr ale vítězce z Berlína vůbec nevyšel. Zbytečnými chybami přišla o klíčové míče a sadu ztratila 4:6.
Světová dvanáctka vstoupila do závěrečné sady výborně. V úvodních dvou gamech ztratila jediný fiftýn a velmi rychle se ujala vedení 2:0. Nosková byla na startu třetího setu dominantní na podání, když v prvních dvou servírovacích gamech ztratila jediný bod. O poslední naději přišla Osoriová v páté hře, kdy nejdříve odvrátila čtyři brejkboly, pátý ale už ne, a prohrávala 1:4. Nosková už žádné komplikace nedopustila, zápas dovedla k vítěznému konci po setech 6:3, 4:6, 6:2 a zajistila si postup do třetího kola.
Se svou další soupeřkou, zkušenou Cirsteaovou se vsetínská rodačka potkala už pětkrát. Hned čtyři duely se odehrály v letošní sezoně, Rumunka vede ve vzájemné bilanci 3:2. Poslední dvě utkání šla na stranu Cirsteaové, která zvítězila jak v Miami, tak v Římě. Tři z pěti duelů musela rozhodnout závěrečná sada.
Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale kdo ví, Bára Krejčíková v roce 2024 v prvních dvou kolech rozhodně taky nezářila. Na Lindě je však dost vidět ten tlak, který ona tehdy neměla.