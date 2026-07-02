Nečekané problémy Nosková zvládla. Osoriové nedala v závěru šanci a je ve třetím kole

DNES, 21:55
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WIMBLEDON - Linda Nosková (21) s problémy potvrdila v zápase druhého kola Wimbledonu roli velké favoritky. Kolumbijskou soupeřku Camilu Osoriovou (24) porazila po setech 6:3, 4:6, 6:2 a o účast v osmifinále zabojuje proti rumunské vyzyvatelce Soraně Cirsteaové.
Profily hráčů
Nosková Linda
Osorio Camila
Linda Nosková v zápase třetího kola proti Camile Osoriové (@ John Walton / PA Images / Profimedia)

Osoriová – Nosková 3:6, 6:4, 2:6

Nosková vstupovala do zápasu proti Osoriové v roli jednoznačné favoritky. A tuto úlohu začala velmi brzy naplňovat. Ve čtvrté hře poprvé prolomila soupeřčino podání, brejk následně potvrdila čistou hrou a zajistila si vedení 4:1.

Kolumbijka, která se do třetího kola některého z grandslamů dostala v kariéře zatím dvakrát, se nadále snažila o agresivní hru, proti v pohodě hrající soupeřce ale marně hledala účinnou zbraň. Nosková si už sadu utéct nenechala, proměnila třetí setbol a po 34 minutách hry šla do vedení 1:0 na sety.

Osoriová se nenechala ztracenou úvodní sadou rozhodit. Zpřesnila hru, Češce se dokázala vyrovnat v razanci úderů a ve čtvrtém gamu prolomila svěřenkyni Tomáše Krupy servis. Brejk vzápětí potvrdila a vedla už 4:1. Nosková ale dokázala bleskově reagovat. Třemi gamy v řadě srovnala krok a sada mířila za stavu 4:4 do dramatické koncovky. Závěr ale vítězce z Berlína vůbec nevyšel. Zbytečnými chybami přišla o klíčové míče a sadu ztratila 4:6.

Světová dvanáctka vstoupila do závěrečné sady výborně. V úvodních dvou gamech ztratila jediný fiftýn a velmi rychle se ujala vedení 2:0. Nosková byla na startu třetího setu dominantní na podání, když v prvních dvou servírovacích gamech ztratila jediný bod. O poslední naději přišla Osoriová v páté hře, kdy nejdříve odvrátila čtyři brejkboly, pátý ale už ne, a prohrávala 1:4. Nosková už žádné komplikace nedopustila, zápas dovedla k vítěznému konci po setech 6:3, 4:6, 6:2 a zajistila si postup do třetího kola.

Se svou další soupeřkou, zkušenou Cirsteaovou se vsetínská rodačka potkala už pětkrát. Hned čtyři duely se odehrály v letošní sezoně, Rumunka vede ve vzájemné bilanci 3:2. Poslední dvě utkání šla na stranu Cirsteaové, která zvítězila jak v Miami, tak v Římě. Tři z pěti duelů musela rozhodnout závěrečná sada.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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Petruco
02.07.2026 21:59
Já tý holce věřím. A ona si taky věří, což je podstatnější. Nevidím v tom problém, že Linda ztratila set. Hlavní je, že v sobě opět našla sílu a cestu, jak zápas dovést do úspěšného konce. Nooo, našim tenistkám se letos Wimbledon velmi vydařil.... a to ještě nejsme u konce.
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Serpens
02.07.2026 21:59
Druhý týden visí hodně vysoko, Lindo... je to utrápené, bez šťávy, celé takové křehké, kdy stačí jeden prohraný servis v blbý moment a celé se to sesype. Tohle na Soranu rozhodně nemůže stačit, natož na ty dvě yankees v osmifinále.

Ale kdo ví, Bára Krejčíková v roce 2024 v prvních dvou kolech rozhodně taky nezářila. Na Lindě je však dost vidět ten tlak, který ona tehdy neměla.
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Petruco
02.07.2026 22:01
V klidu. Každý zápas je jiný. Uvidíme.
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Serpens
02.07.2026 22:02
No, naštěstí kdyžtak zaválí jiné holky
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Liverpool22
02.07.2026 22:02
smile
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