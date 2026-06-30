Menšík opět vstal z mrtvých a přežil bitvu! Ve Wimbledonu přemohl domácího outsidera

DNES, 19:15
Aktuality 76
WIMBLEDON - Jakub Menšík byl kousek od vyřazení v prvním kole Wimbledonu a působil velmi vyčerpaným dojmem. Podobně jako po cestě do semifinále nedávného French Open však sebral poslední zbytky sil, předvedl skvělý obrat a nakonec domácího outsidera Tobyho Samuela přetlačil 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6.
Profily hráčů
Samuel Toby
Menšík Jakub
Jakub Menšík přežil ve Wimbledonu bitvu s outsiderem (© KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Menšík – Samuel 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6

Souboj mezi favorizovaným Menšíkem a Samuelem začal dost nečekaně. Český tenista se nemohl prosadit v mezihře ani na returnu, nedařilo se mu moc ani na vlastním servisu a po 43 minutách ztratil úvodní set.

Prostějovský rodák se v něm nedostal k žádnému brejkbolu, už ve čtvrtém gamu likvidoval brejkbol a v závěrečné hře úvodního dějství selhal. Menšík udělal několik nevynucených chyb a pustil domácího outsidera ke dvěma setbolům v řadě. Ten úvodní sice aktivní hrou odvrátil, ovšem na druhý vyrobil dvojchybu.

Menšík si vzal před další sadou pauzu na toaletu, čelenku vyměnil za kšiltovku a do druhého setu vstoupil o něco agresivněji. Dokonce se hned v prvním gamu dostal ke svým prvním brejkbolům. Samuel však všechny čtyři hrozby odvrátil, přičemž jednou mu pomohlo i nechytatelné prasátko.

Zmíněná delší přestávka evidentně Menšíkovi pomohla. V první polovině druhého setu takřka vůbec nekazil, hrál aktivně a v pátém gamu se dočkal prvního a zaslouženého brejku. Náskok si bez problémů hlídal, a dokonce se mu podařilo sadu získat už na returnu. Český hráč tak velmi rychle stav utkání srovnal.

Vstup do dalšího dějství neměl Menšík ideální. Vypadalo to, že opět ubral na agresivitě, nicméně dvě brejkbolové hrozby v řadě ho okamžitě probudily. Semifinalista nedávného French Open nepříznivý vývoj suverénně otočil a úvodní game získal. Sám se k brejkbolu propracoval až v osmé hře. K důležitému brejku nakonec potřeboval dvě šance a po necelých dvou hodinách to byl on, kdo vedl o set.

Menšík si ale žádnou psychickou výhodu do čtvrté sady nepřinesl. Naopak to vypadalo, že po každé delší výměně působí velmi vyčerpaně a hned v úvodu pustil hlavně kvůli vlastním chybám Samuela do vedení 3:0. Ve druhé polovině setu měl český favorit dvakrát možnost manko smazat, ale ani jednou nevyužil vedení 30:0 na returnu. Po dvou a půl hodinách boje tak přišlo na řadu rozhodující dějství.

Na začátku posledního setu byl odvážnějším hráčem ve výměnách domácí Samuel. Menšík na svou pasivitu doplatil, ve třetím gamu pustil domácího outsidera k brejkbolům a na ten druhý v pořadí udělal chybu z forhendu.

Český tenista se ale odmítl vzdát, konečně zvýšil agresivitu ve výměnách a zaslouženě srovnal z 1:3 na 3:3. Pak si i s pomocí chyb soupeře zajistil už čtvrtý vyhraný game v řadě a možnost napínavou bitvu dopodávat. V ten moment ale totálně selhal a čistou hrou ztratil servis.

Rozhodnout nakonec musel tie-break do 10 bodů. Zkrácená hra měla na mužský tenis zvláštní průběh a prvního bodu na servisu se dočkal až Samuel, když zvýšil své vedení na 4:2. Menšík se dočkal úvodního bodu na svém podání až při skóre 3:5 a vzápětí stav srovnal. V dalším průběhu měl Čech navrch a nakonec tie-break získal 10:7.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ještě nedávno měl Menšík špatnou bilanci v pětisetových zápasech na grandslamech, ovšem na nedávném French Open po cestě do semifinále a za svým nejlepším výsledkem na majorech tuto statistiku vylepšil a teď se mu podařilo zvládnout další pětiseťák. Jeho bilance v takových duelech je nyní 5:6.

O vyrovnání svého wimbledonského maxima a zároveň loňského výsledku se porve s bývalou světovou trojkou Grigorem Dimitrovem z Bulharska, který startuje na divokou kartu od pořadatelů, nebo australským kvalifikantem Danem Sweenym.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

77
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Mony
30.06.2026 19:38
Těmi černými kalhotkami na posvátném bílém Wimblu si to u mě Sára pěkně zavařila !
Nebo má snad pod tou sukní nějaký smutek?
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alcaraz.dva
30.06.2026 19:38
njn...prvni kolo je zakerny... snad
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George_Renel
30.06.2026 19:35
I když dnes nepřicházely křeče, věřil jsem že to opět vyhraje.
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tenisman1233
30.06.2026 19:33
Menšík-Samuel

Z obou stran dosti mizerný.
Stats;
Kuba aktivnější
Winnery-UE
Kuba 60-57
Samuel 33-38
Ubéhané metry Menša-3 427 m
Samuel 4000 m
Toto dokazuje,že Samuel hodně toho vrátil a z toho pramenily některé chyby
....
Jinak jsem z Kuby neměl dobrý pocit
...
Zápas rozhodla hlava ,když měl Samuel navrch,hlavně ve finiši tak to zazdil svými chybami a dostal Kubu zpátky.Kuba to zvládl a připsal si 4.vyhraný pětiseťák v řadě .
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paprikovygulas
30.06.2026 19:35
Podávaš zo spodu alebo z hora?
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Mac
30.06.2026 19:32
ten blockx vypadá jak kříženec edberga a jednoho jihoafricana, dobrého deblistu, nevzpomenu si...
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paprikovygulas
30.06.2026 19:30
"Bulvární redaktoři využívají specifické styly psaní zaměřené na okamžité upoutání pozornosti, vyvolání silných emocí a maximální čitelnost. Jejich hlavním cílem není hluboká analýza, ale rychlý spotřebitelský zážitek, který přiměje čtenáře kliknout na článek nebo si koupit noviny."
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bardunek666
30.06.2026 19:23
Lindu tam šoupli na nějaký pidi kurt... To je úcta.
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hanz
30.06.2026 19:19
Pusholina OUT
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horska.kraslice
30.06.2026 19:24
No jo, na krajanky pozor
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horska.kraslice
30.06.2026 19:18
Menšíkova hra byla nedůrazná a nejistá. Štěstěna se k němu nakonec přiklonila.
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hanz
30.06.2026 19:19
Ano, jeho forhendem si vůbec nepomůže, nezatlačí...
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Mac
30.06.2026 19:26
a když zatlači, zůstane většinou trčet vzadu...
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Mac
30.06.2026 19:17
to zas bylo adrenalinu......
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Ela-fon-isi
30.06.2026 19:20
Na infarkt.
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easymoneysniper
30.06.2026 19:15
Jednou se o týhle výhře bude psát jako o začátku cesty k prvnímu z jeho 10 grandslamů
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paprikovygulas
30.06.2026 19:18
Kuba má našlapnute do finalovych kol, na druhej strane redaktor Jindrášek strapnenie desatrocia previedol.
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pantera1
30.06.2026 19:20
Ty seš Octopuss převlečenej za guláš beztak.
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paprikovygulas
30.06.2026 19:24
Co
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lars
30.06.2026 19:20
Kubuv zacatek k 1. GS titulu byl mnohem driv - na junior GS
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pantera1
30.06.2026 19:12
Krásnej kraťas Kubi, už toho britskýho Emanuela doraz
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pantera1
30.06.2026 19:16
Jsem přišla právě včas, aby Kubík vyhrál, no gratulka a těšíme se na další díl .
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PTP
30.06.2026 19:18
Je to tam a jde se zalívat.
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pantera1
30.06.2026 19:19
Máš zahradu? Nebo jdeš na škopek .
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PTP
30.06.2026 19:19
Bohužel za A.
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pantera1
30.06.2026 19:22
Na Nosíka seš zpátky, šup šup
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paprikovygulas
30.06.2026 19:21
Konečne opustiš zaprdený gauč
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Ela-fon-isi
30.06.2026 19:25
Já budu věřit v déšť! Dva předpovědní servery ho uvádí, dva ne.
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Mac
30.06.2026 19:05
zazdit takových příležitostí..
to nevypadá dobře na stb...
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paprikovygulas
30.06.2026 19:00
Napriek Jindráškovej túžbe ponížiť výkon Menšíka, Kuba stále bojuje.
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pantera1
30.06.2026 19:02
Pro tebe pan Jurášek a Kubu neponižuje .
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paprikovygulas
30.06.2026 19:05
Ponižuje každým jedným titulkom čo vyprodukuje
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PTP
30.06.2026 19:08
Jestli Kuba ten TB prohraje, tak tě tady pověsíme za kule do průvanu, ty zkurvenej paprikáši.
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paprikovygulas
30.06.2026 19:12
Jebe ti domased? nedivím sa že hráči poskytujú rozhovory flashscoru a nie tomuto webu z praveku
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Mac
30.06.2026 19:35
v každém trollu, pravdy trochu...
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Ondřej.Jirásek
30.06.2026 19:09
Nemel kraviny, píšu fakta.
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paprikovygulas
30.06.2026 19:12
Píšeš bulvárne hovna
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Ondřej.Jirásek
30.06.2026 19:18
Jdi do ..., trolle.
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paprikovygulas
30.06.2026 19:21
Troll je slovo z praveku rovnako ako tento web
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horska.kraslice
30.06.2026 18:53
Britík mu to nabídl jak na stříbrném tácu, jenže Menšík mu to vrátil na zlatém
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chlebavevaju
30.06.2026 18:55
Dělal machra a vrátilo se mu to jak bumerang.
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pantera1
30.06.2026 18:46
Kubiku, prosím tě vyhrej . Ať si můžem říct Není čas zemřít .
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PTP
30.06.2026 18:50
Vyhlídka na 2.kolo stále trvá.
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chlebavevaju
30.06.2026 18:39
No ovšem nutno říct, že Menšík nevypadá zrovna zdravě. Takhle se tam motat v příjemných 23 stupních? Tyhle stavy má až podezřele často, něco zanedbává, nebo je třeba najít příčinu. Neni to zrovna normální. Kolaps na RG a nyní kolaps na Wimbledonu?
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Mac
30.06.2026 18:45
taky jsem si všiml, že prakticky v každém zápase se tam plouži ja v posledním tažení... jestli se to nenaučil v těch kempech u djoka...
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Mac
30.06.2026 18:29
krása mensik, super podání, ale aby to šel zatlouct na síť, ani náhodou.
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chlebavevaju
30.06.2026 18:28
Menšík Na trávě se teprve pozná, kdo umí hrát tenis a kdo jen dávat rány.
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chlebavevaju
30.06.2026 18:32
Menšík dokázal ze Samuela udělat hráče elitní trojice, neudělá lacinou chybu.
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bardunek666
30.06.2026 18:12
Z čeho je vyčerpaný?
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chlebavevaju
30.06.2026 18:13
Asi z týdne volna.
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bardunek666
30.06.2026 18:44
Vypadá to tak
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darek.vrana
30.06.2026 18:11
Miluju tyhle noname, co se vždycky najednou objeví týden před GS, do té doby jsem o nich nikdy neslyšel, pak na GS proti někomu z našich hrají jak světová jednička, aby záhy zase zmizeli v propadlišti dějin (viz třeba Gea, ale i další).
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horska.kraslice
30.06.2026 18:28
Každopádně, dívám se na 4. a 5. set a Menšík hraje mizerně. Prohraje si to sám (ledaže by se ještě na poslední chvíli probudil z letargie).
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farr
30.06.2026 18:30
Souhlas tyhle marňáci otravný, sparing stafáž se můžou najednou zbláznit. No ale naši si to dělají sami. Kuba měl zápas jasně v rukou 2. a 3. set dominoval. Prostě úplně trápenka zbytek zápasu
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Mac
30.06.2026 18:31
ja zase miluju ty čehůny, co se z gs úplně potento...
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tenisman1233
30.06.2026 17:51
Virtaaaaanen!!!!!!!
Senzace turnaje je na světě.
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frenkie57
30.06.2026 17:51
Kučeravý Shelton out!
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com
30.06.2026 18:49
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pantera1
30.06.2026 17:13
No Boney,bta tvoje řepa je fakt krutá. Vždyť se uvaříš v tom hicu, no ale konečně. Pěkně hrej a vyhrej
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pantera1
30.06.2026 18:22
Koliňon už přestal vzdorovat. Druhej set už jednoznačně Artura.
Tak ještě jeden. Ať můžu říct, že to bylo Jen pro tvé Afro .
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chlebavevaju
30.06.2026 18:25
Pantero, kde se flákáš? Mensikovi teče do bot a ty tady řešíš někoho jinyho.
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pantera1
30.06.2026 18:28
Dívala jsem se na Kubu první set. A i když se dívám na Boneyho F, Kubovi fandím, ale dívám se prostě na lepší zápas, navíc Artur dlouho nehrál.
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PTP
30.06.2026 18:28
Žít Afro a nechat zemřít Menšu.
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pantera1
30.06.2026 18:31
Takhle to určitě nechci zemřít Koliňona, takže jestli Kuba prohraje, jde za mnou, počítám s tím. Doufám, že vyhraje
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hanz
30.06.2026 16:37
Menšík klasicky trapný na trávě... s nějakým NONAME ...
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chlebavevaju
30.06.2026 16:38
Na Menšíka stačí kde jakej trouba.
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farr
30.06.2026 17:12
No já to po prvním setu nasranej vypnul a šel se radši naložit do bazénu.
Přijdu a vím banner že v 2. setu měl Jakub úroveň FH 9.5 z 10 to tam hrál ten 2. set nějaký jeho dvojník nebo wtf?
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PTP
30.06.2026 17:18
Pepina mu asi trochu zvedla mandle.
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farr
30.06.2026 17:37
Asi jo 6:3 , 6:3 za hoďku už vypadá lépe. Tak ještě jeden a trošku mě napadlo Kuba si udělal sichr aby zas nehrozilo rupnutí z 2:0...
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paprikovygulas
30.06.2026 16:36
Jindrášek zbytočne dramatizuje
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Ondřej.Jirásek
30.06.2026 16:36
Když už tak Jurášek, nebo Jirásek, děkuji.
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paprikovygulas
30.06.2026 16:39
Čo?
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Ondřej.Jirásek
30.06.2026 16:41
Nic, jdi vařit paprikový guláš.
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paprikovygulas
30.06.2026 16:44
Kvantita>kvalita?
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PTP
30.06.2026 16:57
Nebo Alois.
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tenisman1233
30.06.2026 16:34
Kdo je zatím ve větších problémech je Shelton No.5 ,jde do rozhodujícího setu s Virtanenem.
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PTP
30.06.2026 16:58
SUOMI!
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