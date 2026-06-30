Menšík opět vstal z mrtvých a přežil bitvu! Ve Wimbledonu přemohl domácího outsidera
Menšík – Samuel 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6
Souboj mezi favorizovaným Menšíkem a Samuelem začal dost nečekaně. Český tenista se nemohl prosadit v mezihře ani na returnu, nedařilo se mu moc ani na vlastním servisu a po 43 minutách ztratil úvodní set.
Prostějovský rodák se v něm nedostal k žádnému brejkbolu, už ve čtvrtém gamu likvidoval brejkbol a v závěrečné hře úvodního dějství selhal. Menšík udělal několik nevynucených chyb a pustil domácího outsidera ke dvěma setbolům v řadě. Ten úvodní sice aktivní hrou odvrátil, ovšem na druhý vyrobil dvojchybu.
Menšík si vzal před další sadou pauzu na toaletu, čelenku vyměnil za kšiltovku a do druhého setu vstoupil o něco agresivněji. Dokonce se hned v prvním gamu dostal ke svým prvním brejkbolům. Samuel však všechny čtyři hrozby odvrátil, přičemž jednou mu pomohlo i nechytatelné prasátko.
Zmíněná delší přestávka evidentně Menšíkovi pomohla. V první polovině druhého setu takřka vůbec nekazil, hrál aktivně a v pátém gamu se dočkal prvního a zaslouženého brejku. Náskok si bez problémů hlídal, a dokonce se mu podařilo sadu získat už na returnu. Český hráč tak velmi rychle stav utkání srovnal.
Vstup do dalšího dějství neměl Menšík ideální. Vypadalo to, že opět ubral na agresivitě, nicméně dvě brejkbolové hrozby v řadě ho okamžitě probudily. Semifinalista nedávného French Open nepříznivý vývoj suverénně otočil a úvodní game získal. Sám se k brejkbolu propracoval až v osmé hře. K důležitému brejku nakonec potřeboval dvě šance a po necelých dvou hodinách to byl on, kdo vedl o set.
Menšík si ale žádnou psychickou výhodu do čtvrté sady nepřinesl. Naopak to vypadalo, že po každé delší výměně působí velmi vyčerpaně a hned v úvodu pustil hlavně kvůli vlastním chybám Samuela do vedení 3:0. Ve druhé polovině setu měl český favorit dvakrát možnost manko smazat, ale ani jednou nevyužil vedení 30:0 na returnu. Po dvou a půl hodinách boje tak přišlo na řadu rozhodující dějství.
Na začátku posledního setu byl odvážnějším hráčem ve výměnách domácí Samuel. Menšík na svou pasivitu doplatil, ve třetím gamu pustil domácího outsidera k brejkbolům a na ten druhý v pořadí udělal chybu z forhendu.
Český tenista se ale odmítl vzdát, konečně zvýšil agresivitu ve výměnách a zaslouženě srovnal z 1:3 na 3:3. Pak si i s pomocí chyb soupeře zajistil už čtvrtý vyhraný game v řadě a možnost napínavou bitvu dopodávat. V ten moment ale totálně selhal a čistou hrou ztratil servis.
Rozhodnout nakonec musel tie-break do 10 bodů. Zkrácená hra měla na mužský tenis zvláštní průběh a prvního bodu na servisu se dočkal až Samuel, když zvýšil své vedení na 4:2. Menšík se dočkal úvodního bodu na svém podání až při skóre 3:5 a vzápětí stav srovnal. V dalším průběhu měl Čech navrch a nakonec tie-break získal 10:7.
Ještě nedávno měl Menšík špatnou bilanci v pětisetových zápasech na grandslamech, ovšem na nedávném French Open po cestě do semifinále a za svým nejlepším výsledkem na majorech tuto statistiku vylepšil a teď se mu podařilo zvládnout další pětiseťák. Jeho bilance v takových duelech je nyní 5:6.
O vyrovnání svého wimbledonského maxima a zároveň loňského výsledku se porve s bývalou světovou trojkou Grigorem Dimitrovem z Bulharska, který startuje na divokou kartu od pořadatelů, nebo australským kvalifikantem Danem Sweenym.
Komentáře
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Nebo má snad pod tou sukní nějaký smutek?
Z obou stran dosti mizerný.
Stats;
Kuba aktivnější
Winnery-UE
Kuba 60-57
Samuel 33-38
Ubéhané metry Menša-3 427 m
Samuel 4000 m
Toto dokazuje,že Samuel hodně toho vrátil a z toho pramenily některé chyby
....
Jinak jsem z Kuby neměl dobrý pocit
...
Zápas rozhodla hlava ,když měl Samuel navrch,hlavně ve finiši tak to zazdil svými chybami a dostal Kubu zpátky.Kuba to zvládl a připsal si 4.vyhraný pětiseťák v řadě .
to nevypadá dobře na stb...
Senzace turnaje je na světě.
Tak ještě jeden. Ať můžu říct, že to bylo Jen pro tvé Afro .
Přijdu a vím banner že v 2. setu měl Jakub úroveň FH 9.5 z 10 to tam hrál ten 2. set nějaký jeho dvojník nebo wtf?