Plíšková ovládla české derby ve Wimbledonu. Po výhře nad Valentovou vyzve Šwiatekovou
Valentová – Plíšková 3:6, 4:6
Plíšková rozehrála český souboj generací snadným gamem na servisu a hned v úvodní hře na returnu měla celkem tři brejkboly. Valentová ale pokaždé dokázala zabrat, všechny hrozby odvrátila a srovnala na 1:1.
V následujících minutách se ani jedna z českých tenistek nedostala k šanci na brejk. Obě na returnu dost kazily a po 26 minutách byl stav nerozhodný 3:3. Při tomto skóre se Plíškové přestalo dařit na servisu a po vlastních chybách pustila Valentovou k prvnímu brejkbolu. S ním si však díky dělovému servisu poradila a brejk nepřipustila.
Hned v dalším gamu se na příjmu prosadila Plíšková. Bývalá světová jednička vytáhla tři povedené returny po sobě, Valentová ani na jeden nenašla odpověď a prohrávala 0:40. Takto luxusní náskok Plíšková využila, proměnila druhý brejkbol ze série tří šancí a slavila první brejk v zápase. Rodačka z Loun brejk snadno potvrdila a zavřela první set.
Úvod druhého dějství žádnou příležitost k brejku nenabídl. Obě Češky si snadno hájily servis a v mezihře byly k vidění spíše nevynucené i vynucené chyby chyby než vítězné údery. První komplikace na podání v tomto setu řešila Plíšková a musela přes shodu. Trefila však dva výborné servisy a bleskově srovnala na 3:3.
Kritický game za stavu 4:4 Valentová vůbec nezvládla. Mladší z českých tenistek svými chybami Plíškové brejk doslova darovala a dala zkušenější krajance možnost zápas dopodávat. Plíšková se šance chopila a zápas naprosto suverénně dovedla do vítězného konce.
Plíšková ve druhém zápase po sobě čelila krajance. Na nedávné generálce v Nottinghamu nenašla recept na Marii Bouzkovou, která nakonec celý turnaj ovládla. Po skalpu Valentové však svou kariérní bilanci s Češkami vylepšila na 46:26.
Zatímco Valentová se představila v hlavní soutěži Wimbledonu poprvé v kariéře a nedaří se jí výkonnostně ani výsledkově navazovat na loňskou průlomovou sezonu, Plíšková hraje hlavní soutěž londýnského majoru už potřinácté.
Druhé kolo Wimbledonu překročila Plíšková pouze třikrát, naposledy po cestě do finále ročníku 2021. A je dost možné, že se jí to nepovede ani letos. Ve čtvrtek totiž vyzve obhájkyni titulu a světovou trojku Šwiatekovou, s níž prohrála všechny tři předchozí duely.
Komentáře
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A Towsendka ted 3:0 Swiatek do druhyho kola nechcu
Výhra Karolíny je dobrá hlavně z toho důvodu že proti Swiatek má Karolína přece jen větší šanci na výhru ...
Co tam s tou Maruskou delate?
Makame, makame chlapce,... :-)
Ale jasne s dolni pulkou pavouka, tedy s dolnakama jsou problym vzdycynky... ale dokazeme elasticky resit :-)) v prubehu turnaje.... jen aby nem nedosly nahradnice, ono ta lavicka nahradnic neni nekonecna...
Doufejme, ze Ondra bude muset predelavat titulku :-)))
https://jokertvguide.sx/tennis-11---9d321bb2.html
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon-women/8013272/
Take Kajla pekne... ma dobry den... a uz to, ze vzala set Madison hodne potesilo...:-)
Marcinko... mi nedela starosti.... na Amandu mame nahradnici.. z misovy staje...
Vic mi dela starosti ta Maruska... snad to zvladne... nastesti tam mame tu Grant...
Pliskovou rozhodne mame uz tam kde jsme potrebovali :-) derby - souboj generaci za nami...
Oba sety skoro stejné
Kája si počkala na svou šanci a tu v každém setu.
Co by se dalo vyzdvihnout u Terky je počet dvojchyb:0
Naopak Karolína :7.
Jinak Kája hrála dobře po 1.podání ale na returnz se bude muset do dalšího zápasu zcela jasně zlepšit.
Skvele si vede take Montgomery, a Grant...
zatim to jde,...
uz kontroluji pripravu Taylor - jde to pekne - v ramci pripravy prechod na sako, voleje z ruznych uhlu... :-))
:-))
Je tak dobre Ondro bys byl ve strehu na Taylor... tam se chysta s/v show... :-)