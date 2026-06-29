Viďmanová nečekaně trápila světovou čtyřku. Česká debutantka ale senzaci nezařídila

DNES, 13:26
Aktuality 5
WIMBLEDON - Darja Viďmanová dle očekávání zakončila svůj debut v hlavní soutěži grandslamu hned v prvním kole. Česká tenistka, která po sérii omluvenek nemusela do kvalifikačních bojů, podlehla ve Wimbledonu 5:7, 3:6 světové čtyřce a jedné z největších favoritek Jessice Pegulaové.
Profily hráčů
Pegula Jessica
Vidmanova Darja
Darja Viďmanová zakončila debut na grandslamu v prvním kole (© Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia)

Pegulaová – Viďmanová 7:5, 6:3

Viďmanová vstupovala do utkání jako obrovská outsiderka a v úvodních minutách se papírové předpoklady na jednom z největších kurtů v areálu v All England Clubu potvrzovaly. Pegulaová si za necelou čtvrthodinu vypracovala vedení 4:1 se dvěma brejky a do tohoto stavu udělala jen jednu nevynucenou chybu.

Česká tenistka ale hodila nepovedený úvod za hlavu a začala mnohem víc vzdorovat. Dokonce dokázala snížit z 0:4 na 3:4, a to i díky překvapivému brejku ze stavu 0:40. Hra se vyrovnala a dominance Pegulaové se vytratila. Viďmanová tak naprosto nečekaně dokázala vyrovnat na 5:5 a nedovolila americké favoritce úvodní set dopodávat.

Pegulaová se však okamžitě zkoncentrovala a dalším brejkem si zajistila novou možnost první dějství doservírovat. Tentokrát už světová čtyřka nezaváhala a zaslouženě úvodní sadu získala na svou stranu.

Druhý set začal pro Viďmanovou tím nejhorším možným způsobem a hned na úvod si už počtvrté v utkání prohrála podání. Česká outsiderka mohla okamžitě zareagovat, ale Pegulaová suverénně zlikvidovala sérii tří brejkbolů a game otočila.

Viďmanové se přesto podařilo manko 0:2 dohnat. Pegulaová zase více chybovala a o náskok přišla. Američanka se ale opět dokázala okamžitě srovnat a znovu sebrala Češce podání. Další komplikace už členka TOP 4 žebříčku nepřipustila a ve zbytku zápasu měla jasně navrch.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro Viďmanovou se jednalo o velmi těžkou premiéru v hlavní soutěži grandslamu a zároveň ve Wimbledonu. Ačkoli si nedávno zajistila debut v TOP 100 žebříčku, sbírá úspěchy pouze na nižších okruzích. V hlavních soutěžích na tom nejvyšším dosud zaregistrovala jen jedno vítězství.

Pegulaové se ve Wimbledonu příliš nedaří. Bývalá finalistka US Open loni vypadla hned v prvním kole a do druhého týdne se dostala pouze v roce 2023, kdy prohrála ve čtvrtfinále s pozdější šampionkou Markétou Vondroušovou. Ve druhém kole se utká se Sarou Sorribesovou.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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tenisman1233
29.06.2026 13:37
Nic překvapivého z hlediska výsledku-postup Peguly
Z hlediska hry:v3lmi dobré představení,snažila se hrát aktivně,rozhodně chyběli zkušenosti.
Od stavu 0:4 na gamy celkem 9:8 pro Pegulu
Stats:
1.servis v kurtu
Pegula 58% - Viďmanová 69%
Na síti 59%-62%
Obě hráčky si vybojovaly 8 BB
Pegula 6/8 Viďmanová 3/8 a právě tady se rozhodlo a Pegula potvrdila svou kvalitu i zkušenosti z takovýchto zápasů ,Darja takový zápas ještě nehrála.

.....
Já jsem očekával, že se Darja nadře na 4 gemy a ona jich získala dvojnásobek
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Diabolique
29.06.2026 13:39
Moc pekny, za stavu 4:0 jsem cekal dva kanary.
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tommr
29.06.2026 13:40
jj uhrát 8 her proti Pegule je pro Darju nečekaně dobrej výsledek ...
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subaru
29.06.2026 13:37
Tak dnes 0:1 zatím, brzy bude 0:2.
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Diabolique
29.06.2026 14:04
To se nikdy, rozumis, NIKDY nestane!!!!
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