Viďmanová nečekaně trápila světovou čtyřku. Česká debutantka ale senzaci nezařídila
Pegulaová – Viďmanová 7:5, 6:3
Viďmanová vstupovala do utkání jako obrovská outsiderka a v úvodních minutách se papírové předpoklady na jednom z největších kurtů v areálu v All England Clubu potvrzovaly. Pegulaová si za necelou čtvrthodinu vypracovala vedení 4:1 se dvěma brejky a do tohoto stavu udělala jen jednu nevynucenou chybu.
Česká tenistka ale hodila nepovedený úvod za hlavu a začala mnohem víc vzdorovat. Dokonce dokázala snížit z 0:4 na 3:4, a to i díky překvapivému brejku ze stavu 0:40. Hra se vyrovnala a dominance Pegulaové se vytratila. Viďmanová tak naprosto nečekaně dokázala vyrovnat na 5:5 a nedovolila americké favoritce úvodní set dopodávat.
Pegulaová se však okamžitě zkoncentrovala a dalším brejkem si zajistila novou možnost první dějství doservírovat. Tentokrát už světová čtyřka nezaváhala a zaslouženě úvodní sadu získala na svou stranu.
Druhý set začal pro Viďmanovou tím nejhorším možným způsobem a hned na úvod si už počtvrté v utkání prohrála podání. Česká outsiderka mohla okamžitě zareagovat, ale Pegulaová suverénně zlikvidovala sérii tří brejkbolů a game otočila.
Viďmanové se přesto podařilo manko 0:2 dohnat. Pegulaová zase více chybovala a o náskok přišla. Američanka se ale opět dokázala okamžitě srovnat a znovu sebrala Češce podání. Další komplikace už členka TOP 4 žebříčku nepřipustila a ve zbytku zápasu měla jasně navrch.
Pro Viďmanovou se jednalo o velmi těžkou premiéru v hlavní soutěži grandslamu a zároveň ve Wimbledonu. Ačkoli si nedávno zajistila debut v TOP 100 žebříčku, sbírá úspěchy pouze na nižších okruzích. V hlavních soutěžích na tom nejvyšším dosud zaregistrovala jen jedno vítězství.
Pegulaové se ve Wimbledonu příliš nedaří. Bývalá finalistka US Open loni vypadla hned v prvním kole a do druhého týdne se dostala pouze v roce 2023, kdy prohrála ve čtvrtfinále s pozdější šampionkou Markétou Vondroušovou. Ve druhém kole se utká se Sarou Sorribesovou.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Z hlediska hry:v3lmi dobré představení,snažila se hrát aktivně,rozhodně chyběli zkušenosti.
Od stavu 0:4 na gamy celkem 9:8 pro Pegulu
Stats:
1.servis v kurtu
Pegula 58% - Viďmanová 69%
Na síti 59%-62%
Obě hráčky si vybojovaly 8 BB
Pegula 6/8 Viďmanová 3/8 a právě tady se rozhodlo a Pegula potvrdila svou kvalitu i zkušenosti z takovýchto zápasů ,Darja takový zápas ještě nehrála.
.....
Já jsem očekával, že se Darja nadře na 4 gemy a ona jich získala dvojnásobek