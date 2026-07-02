Wimbledonský sen je pryč. Menšík nestačil na Dimitrova a končí ve druhém kole

DNES, 22:15
Aktuality 128
WIMBLEDON - Jakub Menšík si třetí kolo Wimbledonu nezahraje. Nad síly českého tenisty byl ostřílený Grigor Dimitrov, který zvítězil po setech 7:6, 4:6, 7:5 a 6:3. Bulharský tenista se ve třetím kole utká s italským soupeřem Matteem Berrettinim.
Profily hráčů
Dimitrov Grigor
Menšík Jakub
Jakub Menšík v boji o postup do dalšího kola (@ Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Menšík - Dimitrov 6:7, 6:4, 5:7, 3:6

Menšík i Dimitrov vstoupili do třetího vzájemného střetnutí s velkým sebevědomím a bez problémů si vyhráli úvodní podání. Do problémů se jako první dostal bulharský tenista, který ve čtvrté hře čelil prvnímu brejkbolu utkání. Díky výbornému servisu si ale dokázal poradit. I v dalším průběhu dominovali servírující tenisté. Následující dvě hry skončily čistou hrou a po 16 minutách hry byl stav utkání nerozhodný 3:3.

Obrovskou šanci na prolomení soupeřova podání měl prostějovský rodák v osmé hře, kdy se dostal do vedení 40:0. Ani jeden z brejkbolů ale proměnit nedokázal. Dimitrov si v kritických chvílích pomáhal servisem na tělo a srovnal na 4:4. Menšík byl v prvním setu jistějším tenistou. Svému soupeři nedával na svém podání žádnou šanci, sám si naopak za stavu 5:4 vypracoval další tři brejkboly a zároveň setboly. Ani tentokrát však nebyl úspěšný a opět bylo vyrovnáno.

Svěřenec Tomáše Josefuse nakonec za nevyužité možnosti zaplatil. V tie-breaku první sady byl šťastnější Bulhar, který ji získal poměrem 7:5 a za hodinu hry šel do vedení 1:0 na sety.

Menšík musel první hrozbu ztráty podání odvracet ve druhé hře druhé sady, situaci ale dokázal vyřešit. Nadále se však trápil ve využívání brejkbolových možností. Další dvě neproměnil ve třetím gamu a stav byl vyrovnaný – 2:2.

Semifinalista letošního French Open čelil dalším dvěma brejkbolům i v šesté hře, sám si jednu vypracoval o game později, všechny ale zůstaly nevyužity. Menšík se konečně dočkal za stavu 4:4, kdy poprvé vzal bývalé světové trojce podání. Set vzápětí i přes drobné problémy dopodával a vyrovnal stav na 1:1.

Ve třetím setu si oba tenisté počínali na podání naprosto suverénně. Starosti s jeho udržením měl až v sedmé hře Bulhar, který musel odvracet brejkbol, situaci ale vyřešil a vedl 4:3. Za tohoto stavu se česká hvězda dostala do kritické situace, když na podání prohrávala 15:40. Čtyřmi body v řadě však Menšík soupeře do trháku nepustil a opět bylo vyrovnáno.

Set nakonec tie-breakové vyústění neměl. Za stavu 5:6 ze svého pohledu nabral Menšík na servisu manko 15:40. Na brejkbol zahrál dvojchybu, sadu ztratil 5:7 a prohrával 1:2 na sety. Po třetím dějství se nad centrálním dvorcem zatáhla střecha, což nesl nelibě především Dimitrov, který si na tento fakt stěžoval u umpirové sudí.

A dost možná věděl proč. Rodák z Haskova totiž prohrál hned úvodní servis a od počátku čtvrté sady tak musel dotahovat. A to se mu také povedlo. V šesté hře si vypracoval první brejkbolovou možnost ve čtvrtém setu, tu také proměnil a srovnal na 3:3. Dimitrov hrál v závěru sady svůj nejlepší tenis v utkání. V osmé hře podruhé uspěl na returnu a šanci už nepustil. Sadu i zápas dopodával a po setech 7:6, 4:6, 7:5 a 6:3 mohl slavit postup do třetího kola.

"Jsem nesmírně šťastný. Cítil jsem obrovskou podporu od fanoušků, je to prostě něco neuvěřitelného. Byl to parádní zápas a já cítím obrovskou radost, jak jsem ho zvládl. Zvlášť po všech problémech, které jsem měl,“ říkal se slzami v očích na pozápasovém rozhovoru Dimitrov.

Výsledky mužské dvouhry ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

128
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Tomas_Smid_fan
02.07.2026 23:03
není nad to, udělat radost Gríšovi! Kuba je charakter, to se pozná
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Vlk-v-trave
02.07.2026 23:41
:-)
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HAJ
02.07.2026 22:39
Kuba má 20 let. Jsou tu trochu odvážné tvrzení, třeba nevyhraje žádný GS, ale omlouvá to momentální pocit zklamání.
Já raději nic nepredikuji a o to se více raduji i z nečekaných úspěchů. No, kdo by třeba předpověděl, že Markéta anebo Bára vyhrají Wimbledon. Takže proč by se to nemohlo povést Kubovi? A i když nevyhraje žádný GS, tak ať vyhraje třeba ještě jednu tisícovku a já budu nadšený. Je tomu nedlouho a snad ani jeden náš hráč nebyl ve stovce, tak nešilte.
A dále Tom Berdych byl velký hráč a nevyhrál ani jeden GS a byl jsem z něho nadšený.
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hanz
02.07.2026 22:41
Jenže Krejča i Vondroušovic to daly díky netradičním úderům, nikoli flákáním co největší síly do míče... o tom to je...
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Ereinion
02.07.2026 23:11
Menšíka prostě hodně limituje ten forhend, bylo to vidět i tady v zápase s Dimitrovem...především s nízkými míči má fakt problém. Jinak jestli ho měl někdo porazit, tak Grigor - hraje stylem, který už brzo "vymře", přitom je na trávu jak dělanej...krása se na to dívat, i když Roger to není
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Kytka
02.07.2026 23:45
Kubovi je 20. Kolik toho odehrál na trávě Grigor a kolik on? To je obrovský rozdíl. Pamatuji, že Tomáš Berdych v těchto letech nemohl trávu ani cítit, býval rád, že už travnatá sezona skončila, že už je z toho celý hrbatý. A časem se naučil a ve Wimbledonu nakonec ze všech GS uspěl nejvíc. A na trávu se pak těšil. Kuba má podle Tomáše předpoklady na trávě časem hrát velmi dobře. Musíme si počkat. Právě sbírat ty nízké míče se naučit je těžké. On to zvládne.
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Vlk-v-trave
02.07.2026 22:33
me stacilo prvni kolo ;-) za me to uz bylo tezce sledovatelne... (tady mi stacil zaver) co uz,... zazraky jsem necekal... letos byl podle me Kuba trosku mimo travarskou vysec... Lehymu letosni podminky sedi podle me vice... stava se...
pristi kolo....a stejne by ho cekal wimbledonsky finalista Matti... a to je uz jiny travarsky kosmir nez Dimitrov... ikdyz letos na miste Mattiho bych Dimiho nepodcenoval :-) preci jen na returnu je sikovny i ve vymenach... letos sucho, vyskok je pro returnujici preci jen vice privetivy...
Matti ma slusnou sanci nejen na QF, a doufam, ze se tam dostane bez fyzicke uhony, pak zautocit na finale :-)... drzim tlapy...
snad se Kuba na trave jednou vic prosadi...

Lehy by to 4.kolo mohl dat... a uvidime jak si povede se Zverevem... sance mozna i je... :-)

Potesil Bublicek, trochu se zvedl... (ikdyz...) tak doufam ze aspon uvidime pekny match up s Tiafoem... :-)
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vojta912
02.07.2026 22:28
Upřímně jsem nečekal ze první z minimálně 10 GS přijde ve Wimbledonu, ale dostat 3:1 od staryho hypochondra je skoro ostuda
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hanz
02.07.2026 22:33
Souhlas... v dalším kole se setkaj dva invalidi
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lars
02.07.2026 22:56
Neblabol
Sinner nevyhral nad Dimitrovem ve Wimblu ani set. Dimitrov - Sinner ve Wimblu 2:0 na sety
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Tomas_Smid_fan
02.07.2026 23:05
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darek.vrana
02.07.2026 22:23
Abyste se tady všichni nepos.ali. Ty ironické kecy o 10 GS. Jen podotýkám, že Federer ve věku Jakuba neměl na GS ještě ani SF a nakonec jich získal 20. Jako taky mě to hodně štve... Ale ten projev tak špatný není a ten závěr byl brutální z obou stran. Škoda, že Jakub začal pálit až když mu teklo do bot a ne za stavu, kdy vedl 3:1. Protože ty returny byly neskutečné, ovšem co tam napadalo Dimitrovovi?? Jeho hra je prostě na trávě nepříjemná, z těch čopů se strašně špatně útočí. Koneckonců je to bývalý semifinalista a víme, jak loni trápil i Sinnera. Klíč byl v 1. setu, tam Jakub těch šancí zazdil moc, pak už tahal za kratší konec. Ale všechno je to ve vývoji, do budoucna tam potenciál i na trávě rozhodně je.
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lars
02.07.2026 22:28
ano 1.set predurcil viteze. Skoda , ze ho Kuba jako lepsi hrac nevyhral
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lars
02.07.2026 23:12
* Skoda, ze 1. set Kuba jako lepsi hrac nevyhral
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hanz
02.07.2026 22:29
Houbeles, kritika je oprávněná - forhend má průměrný, žádná extratřída, servis všechno nespasí, bekhend o něco lepší nez FH, variace nic extra, na síť také moc nechodí... na trávě je potřeba něco víc než jen esa... a o jeho fyzičce ani nemluvě...
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chlebavevaju
02.07.2026 22:31
Už v prvním kole ukázal ze je nebezpecnej jak košík s kotatkama.
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Diabolique
02.07.2026 22:32
Kotatka jsou selmy!!!!
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lars
02.07.2026 23:16
Tak zacni s kritikou u sebe
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Vlk-v-trave
02.07.2026 22:54
Dnesek jsem koukal spis na zaver... ale prislo me ze oba meli trochu problemy s footworkem... u kuby vic, potom ty ustrely i ve vymenach... Kuba jak sel na sako, dostal se, ale dal nic... Dimi byl vic schopnejsi i v tom pohybu dopredu... rozhodl urcite return... a pritom tech primych bodu nemel Kuba malo... aspon z tech stats co ukazovali v zaverecnem setu...

Z cim mohu souhlasit, ze divacky byl zaver rekneme atraktivni... komentatori si pochvalovali....ale z toho, co jsme i v zaveru videl... tak Dimitrov chodil preci jen aktivneji hloubeji do kurtu... a to me vlastne vadilo i mrzelo zaroven hodne uz v prvnim kole u Kuby... ze to nemel... a nema - visi za BL nebo za... Dimitrov rozhodne zaslouzene... byl vic utocnejsi, odvaznejsi a na pohybu dopredu schopnejsi...

Me asi nejvic potesil Nalbandian na tribune v boxu... ovsem je na strane soupere... a jiste dobre Dimitrova pripravil...

Dimi fajn.... ale ja doufam, ze Berrettini vyhraje a ho porazi:-)
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lars
02.07.2026 23:04
Kuba byl lepsi v 1. 2 setech, ale ne v zapase
Dimi mel super voleje.
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Tomas_Smid_fan
02.07.2026 23:06
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tenisman1233
02.07.2026 22:21
Kuba předvedl mnohem lepší výkon než proti Samuelovi v 1 .kole
Menšík nebyl tak aktivní ,jak bylo optimální
Jinak-31 es od Jakuba
W-UE
54 W-44 UE-Kuba
39 W -32 UE -grigor
....
Kuba odehrál dobrý zápas ale koncovky mu dnes prostě nevyšly.
....
Kuba by potřeboval se víc vyhrát na trávě a dal bych mu čas,na trávě potřebuje najít hru tak,aby mu vyhovovala.je mu stále ještě 20 a je souputníci Tien,Jodar,Fonseca ,Blockx..... taky nehrají dobře ,takže bych ho ještě neodsuzoval
.....
Co ocenuji ,že Kuba po konci zápasu ukázal skvělé sportovní chování když mohl být frustrovaný strašně tak soupeři empaticky pogratuloval k vítězství.
...
grigorovi výhru přeju a doufám,že porazí Mattea B. a dostane se co nejdál ,zasloužil by si to za tu lonskou smůle se Sinnerem.
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Diabolique
02.07.2026 22:30
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r176
02.07.2026 22:20
Velká gratulace Grigorovi. Menšík opravdu travař evidentně fakt nebude.
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Diabolique
02.07.2026 22:19
Jsem to rikal, ze se mel radeji udelat live stream Lehecky! Mohli jsme si aspon zanadavat na Madary!
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aligo
02.07.2026 22:16
Jakubova letošní travnatá sezóna byla opravdu katastrální
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Random33
02.07.2026 22:18
Kolik toho Mensik na trave v kariere vyhral? Vubec nic.
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miros
02.07.2026 22:15
Menšo, ty jsi neskutečnej dřevák. Takhle tě vyseknout veterán to je mazec.
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chlebavevaju
02.07.2026 22:14
Menšík sice za svoji kariéru bude mít u policka GS jednu velkou nulu, ale titul z Miami mu už nikdo nevezme.
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easymoneysniper
02.07.2026 22:13
tak ten 1. gs z 10 prej až v New Yorku
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Mony
02.07.2026 22:09
Je to bouřek ten Grigor
Tomu nelze nepřát.
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Mony
02.07.2026 22:09
Bourák
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Diabolique
02.07.2026 22:10
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easymoneysniper
02.07.2026 22:09
2/15 na bb ten Kubův forehand to je strašná žumpa
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lars
02.07.2026 22:12
mas lepsi FH ?
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easymoneysniper
02.07.2026 22:21
jsem myslel že má Kuba větší ambice než se měřit s random týpkem z diskuze na TP za mě je to objektivní kritika, podle ATP insights má Menšík rating forehandu 6.98, což ho řadí na krásné 78. místo
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lars
02.07.2026 22:50
aut
neodpovedel si, na co jsem se ptal.
Ikdyby to bylo 78. misto, tak to neni strasna zumpa
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hanz
02.07.2026 22:12
Souhlas... divím se, že s tím něco nedělá...
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Pe3k_
02.07.2026 23:05
S trenérem na tom neustále pracují.
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Diabolique
02.07.2026 22:07
Koho zajima nejaka trava, ze?
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Random33
02.07.2026 22:07
Mensik na trave asi moc neumi. A Grigorovi to preju.
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hanz
02.07.2026 22:05
Menšík je na trávě dobrej tragéd... ani ten servis mu na ní nejde... už to bylo jasné po prohře se starým Mandarinkou... děs běs představení už v minulým kole a dnes jen dovršení....
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tenisman1233
02.07.2026 22:02
A je konec
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Diabolique
02.07.2026 22:01
No, Kubo, budeme muset ty GrandSlamy odlozit do budoucna.
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SpacialRecognition
02.07.2026 22:01
Mentálně silný menšík
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easymoneysniper
02.07.2026 21:56
Festival zahozených šancí. Tohle měl být hladkej win ve 3
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hanz
02.07.2026 21:49
Lindičko, Lindičko, takový minely z ízy pozic... to se jen tak nevidí... opravdu to na WB není ono ...
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chlebavevaju
02.07.2026 21:50
V příštím kole noční můra. To bude konečná. Žel.
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Liverpool22
02.07.2026 21:51
postoupila a to jediné se počítá smile
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falcon_heavy
02.07.2026 21:51
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PTP
02.07.2026 21:39
Časy jsou zlé, Kamilo, zbytečně ses šprajcovala.
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Diabolique
02.07.2026 21:45
Doufejme.
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HAJ
02.07.2026 21:54
Jo, Linda to dopodávala. Ale ty minely, třeba u předposledního MB Ale cenné vítězství Osorio nezapře Jihoameričanku, kontrast proti Lindě.
Jinak řeč těla u Lindy nic moc, v Berlíně bylo vidět, že ji to víc baví.
Ale uvidíme, tak ať se Ti Lindo daří.
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Diabolique
02.07.2026 21:17
Ty holky jsou uplne neschopny. Skoda, jestli na kazdym turnaji vypadnou v prvnim kole, asi nedavaji jako par Bartunkova - Eala smysl.
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tenisman1233
02.07.2026 21:19
Ony nehrajou kvůli deblovým výsledkům,ale aby byly rozehrané.
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Diabolique
02.07.2026 21:22
No pri vypadnuti v prvnim kole se moc nerozehrajou. Zvlast kdyz treba zitra ve dvouhre obe skonci.
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tenisman1233
02.07.2026 21:23
Na 2.stranu dostaly proti sobě těžké soupeřky.
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falcon_heavy
02.07.2026 21:14
Osorio se prosimulovala do třetí sady. :-p
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chlebavevaju
02.07.2026 21:12
Linda tropí hlouposti. Tribuny jsou na straně emocionální latino.
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Liverpool22
02.07.2026 21:15
Já to psal před zápasem, že Osorio je otravná hráčka a může kousat. No uvidíme co se stane ve 3. setu.
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aape
02.07.2026 21:16
Ale není to nic významného, to by měla zvládat, nějak se po prvním setu prepla do Stand by režimu, chtělo by to o nějaký budíček než bude pozdě
Takhle do toho hodit vlkovi vidle, to přece nemůže...
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Liverpool22
02.07.2026 20:49
Rybka smile nečekaně hladce vykostila nebezpečnou McNally - takže forma se vrací což je super smile Tak a teď vykoupat, masáž.... a hodinu po půlnoci bude už v posteli s Vukovem fandit Chorvatům smile
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aape
02.07.2026 20:49
Linda nám odchází rovnou někam do pralesa
Doufejme, že se z něj dostane ven včas
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tenisman1233
02.07.2026 20:50
Teď tam Osorio uklouzla a zjevně je pohybově limitovaná.
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hanz
02.07.2026 20:46
Koukám, že Lindičce taky přeplo... Nedokáže trefit serv ani rozehrát soupeřku... děs běs... s touhle brzo skončí...
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misa
02.07.2026 20:46
Rybka přejela McNally se ztrátou tří gemů.
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Liverpool22
02.07.2026 20:51
smile To jsem nečekal, ale Rybka dnes dobrý. Linda začíná blbnout
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misa
02.07.2026 21:00
Osorio se zranila při uklouznutí, takže má Linda teď i trochu štěstí.
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Liverpool22
02.07.2026 21:10
No teď vede 5:4 a nevypadá zraněná - snad to Linda zvládne ve 2. setech smile
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misa
02.07.2026 21:13
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Liverpool22
02.07.2026 21:36
4:1 smile
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Marie9
02.07.2026 20:35
Dobrý večer, mohu poprosit o stream na Jakuba? Děkuji.
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Liverpool22
02.07.2026 20:38
https://www.viprow.sx/wimbledon/court-1-jakub-mensik-vs-grigor-dimitrov-online-stream-1
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Marie9
02.07.2026 20:46
Děkuji, se starým PC mi odešlo SportZone a jsem v kelu. Děkuji za odkaz, ale mně se to nerozběhlo.
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Liverpool22
02.07.2026 20:54
tak zkuste tady:
https://partner.nonamejose.sx/12312b04/8c56368c/6ac651e8
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Liverpool22
02.07.2026 20:56
a nebo zde:
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon/8022938/
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PTP
02.07.2026 20:25
J1rka potichoučku polehoučku 3:0, NoLinda set k dobru, je to prima!
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frenkie57
02.07.2026 20:29
A Kuba srovnává na sety 1 1
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easymoneysniper
02.07.2026 20:17
Využívat bb nepotřebujem
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easymoneysniper
02.07.2026 20:23
Není zač
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aape
02.07.2026 20:07
Kuba by měl zkusit příště nějaký workshop na trávě, třeba u Dustina dredyho, třeba by to pomohlo...
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chlebavevaju
02.07.2026 20:10
Jeden z mála mladých, kterýmu tráva nevoní.
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tenisman1233
02.07.2026 20:15
Fonsecovi taky nevoní,Jodarovi taky ne
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Liverpool22
02.07.2026 20:06
smile Rybka smile zatím dominuje a 1. set je doma 6:1 smile A Linda smile taky jede 4:1 smile
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bardunek666
02.07.2026 20:03
Proč Wimbledon povolil barevné šortky pod sukýnkou žen? Ta černá je fakt odporná.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
02.07.2026 20:07
Zavedli to asi tak 2022. Důvodem byla wokistická představa, že ženy s bílými kalhotkami trpí fóbiemi, když mají krámy, že to bude poznat. Teď ale zase bude možné poznat s určitou vysokou pravděpodobností, že mají krámy! Podle toho, že nemají bílé kalhotky! Holt wokismus = smrt civilizace.
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PTP
02.07.2026 20:14
Wokistům to vadí a prasáky to vzrušuje, viď, neočkovanej kozle.
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aape
02.07.2026 20:21
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frenkie57
02.07.2026 20:39
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aape
02.07.2026 20:08
Kvůli menstruaci, aby nebyly ženy v stresu
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bardunek666
02.07.2026 20:28
To mě mohlo napadnout. Ale jiná barva než černá by sekla děvčatům víc
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aape
02.07.2026 20:43
Taky myslím
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frenkie57
02.07.2026 20:50
Třeba červená
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Astarin
02.07.2026 21:54
Viděl jsem červené i zelené. Ale mě je to třeba úplně fuk. Nechápu, proč to někomu vadí.
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chlebavevaju
02.07.2026 19:47
Ta reklama Rolexu na Eurosportu je dobře nechutná. Ta urputná snaha udělat ze Sinnera chudáka a sympaťáka. Rolex už ode mě neuvidí ani korunu.
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PTP
02.07.2026 19:49
Kolik už jsi jim nacpal do chřtánu, ty marnotratníku?
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RFanousek
02.07.2026 19:50
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NOLE_unvaccinated_GOAT
02.07.2026 19:51
Doteď si kupoval falešné Rolexky z tržnice Sapa za cenu 300 Kč. Ale teď se naštval, tak si nebude kupovat ani ty falešné!
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frenkie57
02.07.2026 20:43
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chlebavevaju
02.07.2026 19:51
Žádné zbytečné vyhazování peněz do kanálu, je to investice. Ale po této reklamě už nic.
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pantera1
02.07.2026 19:51
Protězuje hříšníky a anglosaské celebritky.
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chlebavevaju
02.07.2026 19:52
A když tam nedají tuto odpornost, tak X let staré finále AO Williamsky. Protože je to MATKA?!
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pantera1
02.07.2026 19:55
A Kapybaru s řídkou kštici, buď jak sejme loptičkou Kiki, anebo jak porazil Noleho . A uřvaný cyklistický hrůzy .
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chlebavevaju
02.07.2026 19:59
O tom uchoštourovi a kuloprohráblovi raději ani nemluvím. To je kultura.
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PTP
02.07.2026 19:42
S Grigorem do TB - to není dobrej nápad, Kubo.
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pantera1
02.07.2026 19:48
Už ho projel a může si zapět .

A doufaj že dílko se podaří, a když ne
No tak zas budou
A doufaj že dílko se podaří, a když ne
No tak zas budou bulhaři.
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pantera1
02.07.2026 20:28
Kubík srovnal a jedeme od znovu .
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frenkie57
02.07.2026 20:48
Arturovi z dovozu tráva moc nejde, ale abych byl objektivní, spíš ještě není po zranění v plné provozní teplotě . Tak snad příště.
Ještě tam máš druhého koníka, starého pána a naše kluky jako buky.
Plus naše děvčata.
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pantera1
02.07.2026 20:55
Já vím a Tommyno. Byl to pěkný zápas a Matěj hrál výborně. Naše holky by mohly zabodovat, věřím jim víc než klukům, ale můžou překvapit. Pan PTP na oko fandí se mnou, ale nechce si to rozházet u Jendy a tomu já nefandím.
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PTP
02.07.2026 21:04
Kvůli tobě klidně hodím Jendu přes palubu.
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frenkie57
02.07.2026 21:21
Druhým koníkem jsem myslel právě Tommyho. Takže je ještě tajný třetí koník?
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PTP
02.07.2026 21:27
Artur, Tommy a Novak - trojka Panteřích snů.
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Diabolique
02.07.2026 19:42
Rikal jsem ze mate udelat radsi thread Slehackovi.
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PTP
02.07.2026 19:45
Jirka si jede to svoje v klídku na osmnáctce, prosím nerušit.
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easymoneysniper
02.07.2026 19:41
Dobrá odevzdávka
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paprikovygulas
02.07.2026 19:05
Ak vyhrá Duckworth Wimbledon, pozývam všetkých na gulášovú party + tenisovy kurt zadarmo po celý deň
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gugu
02.07.2026 19:26
a bude se podavat jen paprikas nebo i segedin?
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paprikovygulas
02.07.2026 19:28
Každý druh gulášu je pokrytý, paprikáš je len osobná preferencia
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paprikovygulas
02.07.2026 19:27
Ok tak rip ponuka platí aj na US Open
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PTP
02.07.2026 19:33
To nenastane nikdy, takže můžeš k tenisu nabízet klidně i chlazené nápoje
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chlebavevaju
02.07.2026 19:40
Udělej chleba ve váju, budeš to mít levnější.
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aligo
02.07.2026 18:30
Nic proti Dimitrovovi, je to frajer a mám ho rad, ale legenda? Nevím no...
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tenisman1233
02.07.2026 18:32
Znáš snad lepšího bulharského tenistu?
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aligo
02.07.2026 18:32
Na druhou stranu, když je i taková Alize Cornet údajně legenda, tak to je Dimit větší legenda
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Beppo
02.07.2026 19:49
Tady na tensiportále jsou všichni "legendy" . Je to laciné lákání čtenáře na headliny. Podobně tady používají slovíčko "dominovat", i když třeba hráč vyhraje o v TB. Dominance je totální převaha, ne těsný výsledek. Ta parta v redakci by měla jít na doučování..
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PTP
02.07.2026 19:57
Dominance je kříž a bič a udusaná hlína...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
02.07.2026 19:58
A kometa. Každá druhá mladá hráčka je tu kometa.
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Diabolique
02.07.2026 18:20
To je nefer vuci Slehackovi, ze tu nema taky svuj thread.
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