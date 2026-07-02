Wimbledonský sen je pryč. Menšík nestačil na Dimitrova a končí ve druhém kole
Menšík - Dimitrov 6:7, 6:4, 5:7, 3:6
Menšík i Dimitrov vstoupili do třetího vzájemného střetnutí s velkým sebevědomím a bez problémů si vyhráli úvodní podání. Do problémů se jako první dostal bulharský tenista, který ve čtvrté hře čelil prvnímu brejkbolu utkání. Díky výbornému servisu si ale dokázal poradit. I v dalším průběhu dominovali servírující tenisté. Následující dvě hry skončily čistou hrou a po 16 minutách hry byl stav utkání nerozhodný 3:3.
Obrovskou šanci na prolomení soupeřova podání měl prostějovský rodák v osmé hře, kdy se dostal do vedení 40:0. Ani jeden z brejkbolů ale proměnit nedokázal. Dimitrov si v kritických chvílích pomáhal servisem na tělo a srovnal na 4:4. Menšík byl v prvním setu jistějším tenistou. Svému soupeři nedával na svém podání žádnou šanci, sám si naopak za stavu 5:4 vypracoval další tři brejkboly a zároveň setboly. Ani tentokrát však nebyl úspěšný a opět bylo vyrovnáno.
Svěřenec Tomáše Josefuse nakonec za nevyužité možnosti zaplatil. V tie-breaku první sady byl šťastnější Bulhar, který ji získal poměrem 7:5 a za hodinu hry šel do vedení 1:0 na sety.
Menšík musel první hrozbu ztráty podání odvracet ve druhé hře druhé sady, situaci ale dokázal vyřešit. Nadále se však trápil ve využívání brejkbolových možností. Další dvě neproměnil ve třetím gamu a stav byl vyrovnaný – 2:2.
Semifinalista letošního French Open čelil dalším dvěma brejkbolům i v šesté hře, sám si jednu vypracoval o game později, všechny ale zůstaly nevyužity. Menšík se konečně dočkal za stavu 4:4, kdy poprvé vzal bývalé světové trojce podání. Set vzápětí i přes drobné problémy dopodával a vyrovnal stav na 1:1.
Ve třetím setu si oba tenisté počínali na podání naprosto suverénně. Starosti s jeho udržením měl až v sedmé hře Bulhar, který musel odvracet brejkbol, situaci ale vyřešil a vedl 4:3. Za tohoto stavu se česká hvězda dostala do kritické situace, když na podání prohrávala 15:40. Čtyřmi body v řadě však Menšík soupeře do trháku nepustil a opět bylo vyrovnáno.
Set nakonec tie-breakové vyústění neměl. Za stavu 5:6 ze svého pohledu nabral Menšík na servisu manko 15:40. Na brejkbol zahrál dvojchybu, sadu ztratil 5:7 a prohrával 1:2 na sety. Po třetím dějství se nad centrálním dvorcem zatáhla střecha, což nesl nelibě především Dimitrov, který si na tento fakt stěžoval u umpirové sudí.
A dost možná věděl proč. Rodák z Haskova totiž prohrál hned úvodní servis a od počátku čtvrté sady tak musel dotahovat. A to se mu také povedlo. V šesté hře si vypracoval první brejkbolovou možnost ve čtvrtém setu, tu také proměnil a srovnal na 3:3. Dimitrov hrál v závěru sady svůj nejlepší tenis v utkání. V osmé hře podruhé uspěl na returnu a šanci už nepustil. Sadu i zápas dopodával a po setech 7:6, 4:6, 7:5 a 6:3 mohl slavit postup do třetího kola.
"Jsem nesmírně šťastný. Cítil jsem obrovskou podporu od fanoušků, je to prostě něco neuvěřitelného. Byl to parádní zápas a já cítím obrovskou radost, jak jsem ho zvládl. Zvlášť po všech problémech, které jsem měl,“ říkal se slzami v očích na pozápasovém rozhovoru Dimitrov.
Komentáře
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Já raději nic nepredikuji a o to se více raduji i z nečekaných úspěchů. No, kdo by třeba předpověděl, že Markéta anebo Bára vyhrají Wimbledon. Takže proč by se to nemohlo povést Kubovi? A i když nevyhraje žádný GS, tak ať vyhraje třeba ještě jednu tisícovku a já budu nadšený. Je tomu nedlouho a snad ani jeden náš hráč nebyl ve stovce, tak nešilte.
A dále Tom Berdych byl velký hráč a nevyhrál ani jeden GS a byl jsem z něho nadšený.
pristi kolo....a stejne by ho cekal wimbledonsky finalista Matti... a to je uz jiny travarsky kosmir nez Dimitrov... ikdyz letos na miste Mattiho bych Dimiho nepodcenoval :-) preci jen na returnu je sikovny i ve vymenach... letos sucho, vyskok je pro returnujici preci jen vice privetivy...
Matti ma slusnou sanci nejen na QF, a doufam, ze se tam dostane bez fyzicke uhony, pak zautocit na finale :-)... drzim tlapy...
snad se Kuba na trave jednou vic prosadi...
Lehy by to 4.kolo mohl dat... a uvidime jak si povede se Zverevem... sance mozna i je... :-)
Potesil Bublicek, trochu se zvedl... (ikdyz...) tak doufam ze aspon uvidime pekny match up s Tiafoem... :-)
Sinner nevyhral nad Dimitrovem ve Wimblu ani set. Dimitrov - Sinner ve Wimblu 2:0 na sety
Z cim mohu souhlasit, ze divacky byl zaver rekneme atraktivni... komentatori si pochvalovali....ale z toho, co jsme i v zaveru videl... tak Dimitrov chodil preci jen aktivneji hloubeji do kurtu... a to me vlastne vadilo i mrzelo zaroven hodne uz v prvnim kole u Kuby... ze to nemel... a nema - visi za BL nebo za... Dimitrov rozhodne zaslouzene... byl vic utocnejsi, odvaznejsi a na pohybu dopredu schopnejsi...
Me asi nejvic potesil Nalbandian na tribune v boxu... ovsem je na strane soupere... a jiste dobre Dimitrova pripravil...
Dimi fajn.... ale ja doufam, ze Berrettini vyhraje a ho porazi:-)
Dimi mel super voleje.
Menšík nebyl tak aktivní ,jak bylo optimální
Jinak-31 es od Jakuba
W-UE
54 W-44 UE-Kuba
39 W -32 UE -grigor
....
Kuba odehrál dobrý zápas ale koncovky mu dnes prostě nevyšly.
....
Kuba by potřeboval se víc vyhrát na trávě a dal bych mu čas,na trávě potřebuje najít hru tak,aby mu vyhovovala.je mu stále ještě 20 a je souputníci Tien,Jodar,Fonseca ,Blockx..... taky nehrají dobře ,takže bych ho ještě neodsuzoval
.....
Co ocenuji ,že Kuba po konci zápasu ukázal skvělé sportovní chování když mohl být frustrovaný strašně tak soupeři empaticky pogratuloval k vítězství.
...
grigorovi výhru přeju a doufám,že porazí Mattea B. a dostane se co nejdál ,zasloužil by si to za tu lonskou smůle se Sinnerem.
Tomu nelze nepřát.
neodpovedel si, na co jsem se ptal.
Ikdyby to bylo 78. misto, tak to neni strasna zumpa
Jinak řeč těla u Lindy nic moc, v Berlíně bylo vidět, že ji to víc baví.
Ale uvidíme, tak ať se Ti Lindo daří.
Takhle do toho hodit vlkovi vidle, to přece nemůže...
Doufejme, že se z něj dostane ven včas
https://partner.nonamejose.sx/12312b04/8c56368c/6ac651e8
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon/8022938/
A doufaj že dílko se podaří, a když ne
No tak zas budou
A doufaj že dílko se podaří, a když ne
No tak zas budou bulhaři.
Ještě tam máš druhého koníka, starého pána a naše kluky jako buky.
Plus naše děvčata.