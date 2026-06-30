Nosková začala pohodovým vítězstvím. Bejlek bojovný výkon nestačil a ve Wimbledonu padla

DNES, 20:27
Aktuality 24
WIMBLEDON - Linda Nosková (21) si v prvním kole Wimbledonu připsala snadné vítězství. Češka přehrála 6:4, 6:3 Němku Ellu Seidelovou. Sára Bejlek (20) podlehla zkušené favoritce Soraně Cirsteaové (36). Česká hráčka trápila 17. nasazenou pouze ve druhém dějství, ve kterém odvrátila čtyři mečboly a postarala se o pořádné drama. Nakonec však při svém debutu v hlavní soutěži travnatého grandslamu padla 1:6, 6:7 a o překvapení se nepostarala.
Profily hráčů
Cirstea Sorana-Mihaela
Bejlek Sara
Linda Nosková ve Wimbledonu potvrdila roli favoritky (@ Photo by EZRA SHAW / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP(

Nosková – Seidellová 6:4, 6:3

Nosková vstupovala do prvního kola Wimbledonu jako obrovská favoritka a úvod zápasu se Seidelovou měla jasně pod kontrolou. Brejk ze třetí hry dokázala potvrdit a na kurtu dominovala. Za stavu 3:2 ale předvedla velmi nepovedený game na servisu a náskok brejku ztratila.

To jí ale dlouho netrápilo. Vzápětí uspěla opět sebrala Němce servis a další zaváhání už nepředvedla. Za 33 minut tak získala úvodní dějství.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

I ve druhém setu favorizovaná Češka nepřipustila výraznější komplikace. Německá outsiderka s ní dokázala držet krok pouze do stavu 3:3. V sedmém gamu si Nosková připsala klíčový brejk, který potvrdila čistou hrou a zápas ukončila další úspěšnou hrou na returnu.

Nosková tak potvrdila, že se letos na trávě cítí dobře. V přípravě na Wimbledon zazářila na pětistovce v Berlíně, kde si po senzační jízdě došla pro svůj druzý titul na okruhu WTA a následně nakoukla do TOP 10. Ve druhém kole vyzve vítězku duelu mezi Camilou Osoriovou a Simonou Waltertovou.

Bejlek – Cirsteaová 1:6, 6:7

Začátek zápasu mezi Bejlek a velkou favoritkou Cirsteaovou v prvním kole Wimbledonu měl jasný průběh. Rumunka nedala mladé Češce v prvním dějství žádnou šanci. Jediný game uhrála 45. hráčka světa hned v úvodu, když čistou hrou na podání srovnala na 1:1. Dalších pět her, ve kterých nevyužila dohromady pět brejkbolů, ale prohrála a jasně ztratila první set.

Ve druhém dějství česká hráčka dokázala držet krok a zkušené soupeřce dělala daleko větší problémy. Na servisu byla dlouho suverénní a do stavu 3:2 na něm neztratila ani míček, což je u takto malé hráčky vzácností.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V sedmém gamu Bejlek zvládla odvrátit první brejkbolovou hrozbu v tomto setu, v následující hře na podání už ale tlaku Cirsteaové podlehla a servis ztratila. V zápase se však ještě zvládla udržet, když si připsala rychlý rebrejk.

Ani to však české hráčce nepomohlo. Po vybojovaném srovnání opět zaváhala na servisu a dala soupeřce druhou možnost zápas dopodávat. Cirsteaová se nejdříve dostala k mečbolu, ten ale nevyužila. Bejlek pokračovala v bojovném výkonu a po dalším úspěchu na příjmu si vynutila tie-break.

V dramatické zkrácené hře se nejdříve dostala do vedení Rumunka. Náskok 6:3 a tři mečboly v řadě ale opět promarnila a Bejlek srovnala na 6:6. Následující dva míčky už ale opět patřily zkušenější hráčce, která po boji potvrdila roli favoritky a postoupila do druhého kola. Bejlek tak při své premiéře v hlavní soutěži travnatého grandslamu skončila hned v prvním kole.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

24
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Serpens
30.06.2026 21:44
Wimbledonské publikum sice není hulvátské jako jinde, ale to jejich upínání se na své miláčky (a pro tohohle konkretniho fakt nemam pochopení), to je teda něco, chudák Maya. Na finále s Markétou, kde šli mohutně proti ní, jsem taky ještě nezapomněl. O to víc to přeju zrzuli. Je tu další brejk, super
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tommr
30.06.2026 21:38
Jako snadné vítězství bych to rozhodně neoznačil. Seidel dělala Lindě docela velký potíže. Linda ale podala na úvodní zápas solidní výkon a s nebezpečnou Němkou si poradila ve dvou setech ... smile

Je potěšující že všechny tři naše vítězky přípravných turnajů překonaly kletbu prvního kola GS. Bude zajímavý sledovat která z nich dojde ve Wimbledonu nejdál. Já si tipnu že to bude Karolína ...
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zfloyd
30.06.2026 21:12
Gandža má první set , velkomatka nestíhá
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zfloyd
30.06.2026 21:12
Gandža má první set , velkomatka nestíhá
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Serpens
30.06.2026 21:10
Pojď zrzko, pojď! Dostaň ji a s ní i to nemožné publikum. Fandí ti celá WTA, i když to nikdo neřekne nahlas.
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tenisman1233
30.06.2026 21:13
99% WTA,do hráček na okruhu patří i Venus a ta ji jistojistě fandí.
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Serpens
30.06.2026 21:15
Možná ne, vítězstvím by ji v podstatě ztrapnila
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tenisman1233
30.06.2026 21:05
Zápas Lindy byl takový nemastný,neslaný bez větší energie.
Linda jinak zvládla 1.kolo v pohodě 8 es,26 winnerů,15 UE.
...
Další kolo bude asi Osorio,a pak nejspíš Cirstea.No co,uvidíme
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pantera1
30.06.2026 21:04
Hezká fotka Lindy, podepsat a zarámovat .
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jih
30.06.2026 21:19
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Sinuhet1
30.06.2026 21:35
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tenisman1233
30.06.2026 20:55
Sára předvedla velmi solidní výkon,který na soranu nestačil,rozhodli klíčové míče kde rumunka vládla.
2.set byl herně velmi vyrovnaný a nakonec rozhodly detaily.
....
Sára se nemá za co stydět, s favoritkou držel krok.
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Serpens
30.06.2026 20:54
Linda taková rozjížděcí, trochu nemastná, ale dobré podání bránilo Seidelové nějak vystrčit růžky. Snad se pořádně rozjede, ta Cirstea ve třetím, to bude průšvih.
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HAJ
30.06.2026 20:57
Přesně. Linda se mi zdála taková nesvá, zadržená. To u ní není dobré znamení. Naštěstí to zvládla. Tyto kurty jsou zrádné.
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frenkie57
30.06.2026 20:31
Asi by to chtělo dopsat, Jakube.
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tenisman1233
30.06.2026 20:31
Je tady, Serena se vrací do dvouhry a já jsem na ní fakt zvědavej.
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com
30.06.2026 21:02
Superženu tu nikdo nekomentuje, divné
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pantera1
30.06.2026 21:06
Jsem na ní chvíli přepla , lekla jsem se a rovnou to vypla.
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frenkie57
30.06.2026 21:22
Koukaly by z toho noční můry.
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tommr
30.06.2026 21:40
nechtěl bych jí potkat v noci na osamělým místě ...
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Diabolique
30.06.2026 21:10
Upirka jedeeeem!!!
Prvni set doma!
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Serpens
30.06.2026 20:31
Sára bohužel dnes si neschovala to nejlepší na big pointy a výsledek zápasu je dost zkreslený, obzvlášť první set. Tenis je o tom vytáhnout to nejlepší v pravý moment. Mohla odstranit Soranu z cesty Lindě, která na ni neumí.
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Diabolique
30.06.2026 20:29
Sara je sikovna holka. Ale los byl tezkej!
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chlebavevaju
30.06.2026 20:28
Noční můra Lindy Noskové straší čím dál víc. Sára měla jeden úkol!
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