Nosková začala pohodovým vítězstvím. Bejlek bojovný výkon nestačil a ve Wimbledonu padla
Nosková – Seidellová 6:4, 6:3
Nosková vstupovala do prvního kola Wimbledonu jako obrovská favoritka a úvod zápasu se Seidelovou měla jasně pod kontrolou. Brejk ze třetí hry dokázala potvrdit a na kurtu dominovala. Za stavu 3:2 ale předvedla velmi nepovedený game na servisu a náskok brejku ztratila.
To jí ale dlouho netrápilo. Vzápětí uspěla opět sebrala Němce servis a další zaváhání už nepředvedla. Za 33 minut tak získala úvodní dějství.
I ve druhém setu favorizovaná Češka nepřipustila výraznější komplikace. Německá outsiderka s ní dokázala držet krok pouze do stavu 3:3. V sedmém gamu si Nosková připsala klíčový brejk, který potvrdila čistou hrou a zápas ukončila další úspěšnou hrou na returnu.
Nosková tak potvrdila, že se letos na trávě cítí dobře. V přípravě na Wimbledon zazářila na pětistovce v Berlíně, kde si po senzační jízdě došla pro svůj druzý titul na okruhu WTA a následně nakoukla do TOP 10. Ve druhém kole vyzve vítězku duelu mezi Camilou Osoriovou a Simonou Waltertovou.
Bejlek – Cirsteaová 1:6, 6:7
Začátek zápasu mezi Bejlek a velkou favoritkou Cirsteaovou v prvním kole Wimbledonu měl jasný průběh. Rumunka nedala mladé Češce v prvním dějství žádnou šanci. Jediný game uhrála 45. hráčka světa hned v úvodu, když čistou hrou na podání srovnala na 1:1. Dalších pět her, ve kterých nevyužila dohromady pět brejkbolů, ale prohrála a jasně ztratila první set.
Ve druhém dějství česká hráčka dokázala držet krok a zkušené soupeřce dělala daleko větší problémy. Na servisu byla dlouho suverénní a do stavu 3:2 na něm neztratila ani míček, což je u takto malé hráčky vzácností.
V sedmém gamu Bejlek zvládla odvrátit první brejkbolovou hrozbu v tomto setu, v následující hře na podání už ale tlaku Cirsteaové podlehla a servis ztratila. V zápase se však ještě zvládla udržet, když si připsala rychlý rebrejk.
Ani to však české hráčce nepomohlo. Po vybojovaném srovnání opět zaváhala na servisu a dala soupeřce druhou možnost zápas dopodávat. Cirsteaová se nejdříve dostala k mečbolu, ten ale nevyužila. Bejlek pokračovala v bojovném výkonu a po dalším úspěchu na příjmu si vynutila tie-break.
V dramatické zkrácené hře se nejdříve dostala do vedení Rumunka. Náskok 6:3 a tři mečboly v řadě ale opět promarnila a Bejlek srovnala na 6:6. Následující dva míčky už ale opět patřily zkušenější hráčce, která po boji potvrdila roli favoritky a postoupila do druhého kola. Bejlek tak při své premiéře v hlavní soutěži travnatého grandslamu skončila hned v prvním kole.
Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Je potěšující že všechny tři naše vítězky přípravných turnajů překonaly kletbu prvního kola GS. Bude zajímavý sledovat která z nich dojde ve Wimbledonu nejdál. Já si tipnu že to bude Karolína ...
Linda jinak zvládla 1.kolo v pohodě 8 es,26 winnerů,15 UE.
...
Další kolo bude asi Osorio,a pak nejspíš Cirstea.No co,uvidíme
2.set byl herně velmi vyrovnaný a nakonec rozhodly detaily.
....
Sára se nemá za co stydět, s favoritkou držel krok.
Prvni set doma!