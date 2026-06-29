Svrčina sebral favoritovi set a nadechoval se k obratu. Ve Wimbledonu i tak dohrál

DNES, 15:11
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WIMBLEDON - Dalibor Svrčina se o překvapení v prvním kole Wimbledonu nepostaral. Při svém debutu v hlavní soutěži nejslavnějšího tenisového turnaje předvedl parádní otočku a získal proti Learnerovi Tienovi set, nicméně s americkým favoritem nakonec prohrál 1:6, 4:6, 7:6, 3:6.
Profily hráčů
Svrčina Dalibor
Tien Learner
Dalibor Svrčina ve Wimbledonu nepřekvapil (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Svrčina – Tien 1:6, 4:6, 7:6, 3:6

Na Wimbledon přijel Svrčina bez jakékoli přípravy a ještě před pár dny se pohyboval na antukových challengerech. Navíc schytal velmi těžký los do prvního kola a nastoupil proti obrovskému favoritovi a nasazené šestnáctce Tienovi.

V úvodním dějství nedokázal český outsider vůbec vzdorovat a byl jediný míček od toho, aby schytal potupného kanára. Ten se nakonec nekonal a od druhé sady už byl Američanovi rovnocenným protivníkem.

Klíčové momenty však Svrčina moc nezvládal. Ve druhém (2:0) i třetím setu (3:1) vedl o brejk, ale nikdy ho nedokázal potvrdit a Tien vždy bleskově srovnal. Český tenista hořel hlavně na vlastním servisu, o který v úvodních třech sadách celkem šestkrát přišel.

Za stavu 4:5 ve třetím setu ale ještě vykřesal naději na obrat, když Tienovi nedovolil zápas dopodávat. Dokonce se pak dostal na returnu ke dvěma setbolům, které však Američan vyřešil. Rozhodnout musel tie-break, Svrčina ho překvapivě ovládl celkem jednoznačně 7:4 a vynutil si pokračování.

Svrčina ve čtvrtém dějství statečně držel krok a měl jako první brejkboly. Dvě šance v sedmé hře však neproměnil a vzápětí si snadno prohrál podání. Tien na rozdíl od předchozího setu nezaváhal a tříhodinový duel dopodával.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Svrčina se ve Wimbledonu představil popáté a premiérově v All England Clubu. Všechny čtyři předchozí starty na nejslavnějším tenisovém turnaji uzavřel v kvalifikaci a dohromady na této akci vyhrál jen dva zápasy.

Není tajemstvím, že pro Svrčinu je nejoblíbenějším povrchem antuka. Na trávě se naopak ukázal pouze ve Wimbledonu a žádnou z přípravných akcí nikdy neabsolvoval. Teď se opět vrátí na nejpomalejší povrch a už v příštím týdnu bude startovat na challengeru v Německu.

Do mužské dvouhry ve Wimbledonu zasáhnou ještě tři čeští zástupci. V úterý odehrají první kolo Jiří Lehečka, Jakub Menšík a také Vít Kopřiva.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

15
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Georgino
29.06.2026 16:28
Safiullin porazil Rubleva 12:10 v tie-breaku 5. setu, hrál pěkně.
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hanz
29.06.2026 16:04
Džulija Putincevna udělala pápa... i když u tohohle duelu mi to bylo buřt, která vypadne... obě otravný
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Diabolique
29.06.2026 15:59
A Putinceva doputincevovala.
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Diabolique
29.06.2026 15:58
Pekny uspech, set od Tiena.
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pantera1
29.06.2026 15:37
Dech života a obvzlášť tenisu je krutý, dobře nahráváš Ondro .
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frenkie57
29.06.2026 15:53
Vidím, že si věrna Bondovi a snažíš se ho sem nějak napasovat. Ondra možná kouká a neví, která bije.
Jinak Daltonovi je už 80 a nedávno jsem ho viděl ve výborném seriálu 1923, kde si střihl s velikým gustem záporáka. Seriál bych ti doporučil, stejně jako ostatní tvorbu z dílny Taylora Sheridana.
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pantera1
29.06.2026 16:00
Vím o něm, musím někdy kouknout. Mám toho tolik. Mám Daltona ráda. Líbil se mi i jako Bond. A v seriálu Penny Dreadful. Ten mám hodně ráda. No nevím dnes nemám dobrý den, musím se krotit. Však jsem psala. Dívám se na Skautíka, ten to bude muset otáčet a petiseťák na úvod ale hrozí mu konec, Hubík to má dobře rozehraný .
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tenisman1233
29.06.2026 15:21
Dalibor:
Od konce 2.setu hrál vyrovnanou partii s Tienem,jinak herně to bylo velmi vyrovnané.
Dalík byl výborný na returnu-bod 46% Svrčina ..... Tien 40%
Celkový obraz hry vypadal tak jak jsem předpokládal -dlouhé výměny,defenziva atd...
Jinak Dalibor naběhl o 600 metrů více než jeho soupeř.
Jinak se asi Svrčina za své představení nemusí stydět.
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tenisman1233
29.06.2026 15:22
BB měl Svrčina 20 ,využil 4 ,což je samozřejmě málo.
Tady se myslím dost rozhodovalo,jinak vyrovnaný zápas.
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frenkie57
29.06.2026 16:43
Na to, že přijel na Wimblas bez jakkékoliv přípravy na pažitu, tak odehrál solidní zápas. Čekal jsem to mnohem horší.
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Pe3k_
29.06.2026 15:20
Sinner rupl první set
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Diabolique
29.06.2026 15:58
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Tomas_Smid_fan
29.06.2026 15:19
podle čísel šanci na obrat dostal, ale nevyužil.
Ale aspoň ten set uhrál...
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George_Renel
29.06.2026 15:19
Tolik nevyužitých šancí a lehkých chyb se muselo nakonec projevit.
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hanz
29.06.2026 15:13
Tady to má někdo předpřipravený...
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