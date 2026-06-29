Svrčina sebral favoritovi set a nadechoval se k obratu. Ve Wimbledonu i tak dohrál
Svrčina – Tien 1:6, 4:6, 7:6, 3:6
Na Wimbledon přijel Svrčina bez jakékoli přípravy a ještě před pár dny se pohyboval na antukových challengerech. Navíc schytal velmi těžký los do prvního kola a nastoupil proti obrovskému favoritovi a nasazené šestnáctce Tienovi.
V úvodním dějství nedokázal český outsider vůbec vzdorovat a byl jediný míček od toho, aby schytal potupného kanára. Ten se nakonec nekonal a od druhé sady už byl Američanovi rovnocenným protivníkem.
Klíčové momenty však Svrčina moc nezvládal. Ve druhém (2:0) i třetím setu (3:1) vedl o brejk, ale nikdy ho nedokázal potvrdit a Tien vždy bleskově srovnal. Český tenista hořel hlavně na vlastním servisu, o který v úvodních třech sadách celkem šestkrát přišel.
Za stavu 4:5 ve třetím setu ale ještě vykřesal naději na obrat, když Tienovi nedovolil zápas dopodávat. Dokonce se pak dostal na returnu ke dvěma setbolům, které však Američan vyřešil. Rozhodnout musel tie-break, Svrčina ho překvapivě ovládl celkem jednoznačně 7:4 a vynutil si pokračování.
Svrčina ve čtvrtém dějství statečně držel krok a měl jako první brejkboly. Dvě šance v sedmé hře však neproměnil a vzápětí si snadno prohrál podání. Tien na rozdíl od předchozího setu nezaváhal a tříhodinový duel dopodával.
Svrčina se ve Wimbledonu představil popáté a premiérově v All England Clubu. Všechny čtyři předchozí starty na nejslavnějším tenisovém turnaji uzavřel v kvalifikaci a dohromady na této akci vyhrál jen dva zápasy.
Není tajemstvím, že pro Svrčinu je nejoblíbenějším povrchem antuka. Na trávě se naopak ukázal pouze ve Wimbledonu a žádnou z přípravných akcí nikdy neabsolvoval. Teď se opět vrátí na nejpomalejší povrch a už v příštím týdnu bude startovat na challengeru v Německu.
Do mužské dvouhry ve Wimbledonu zasáhnou ještě tři čeští zástupci. V úterý odehrají první kolo Jiří Lehečka, Jakub Menšík a také Vít Kopřiva.
Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Jinak Daltonovi je už 80 a nedávno jsem ho viděl ve výborném seriálu 1923, kde si střihl s velikým gustem záporáka. Seriál bych ti doporučil, stejně jako ostatní tvorbu z dílny Taylora Sheridana.
Od konce 2.setu hrál vyrovnanou partii s Tienem,jinak herně to bylo velmi vyrovnané.
Dalík byl výborný na returnu-bod 46% Svrčina ..... Tien 40%
Celkový obraz hry vypadal tak jak jsem předpokládal -dlouhé výměny,defenziva atd...
Jinak Dalibor naběhl o 600 metrů více než jeho soupeř.
Jinak se asi Svrčina za své představení nemusí stydět.
Tady se myslím dost rozhodovalo,jinak vyrovnaný zápas.
Ale aspoň ten set uhrál...