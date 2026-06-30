Bitva jako na horské dráze! Bouzková ve Wimbledonu skolila hrozbu a má šestou výhru v řadě
Gibsonová – Bouzková 1:6, 6:3, 2:6
Bouzková prožívá v posledních dnech jedno ze svých nejlepších období v kariéře. Po zisku prvního titulu na trávě v Nottinghamu zkompletovala sbírku trofejí ze všech tří povrchů a skvělou formu si přivezla i do Londýna.
Wimbledon odstartovala vítězstvím nad nevyzpytatelnou ranařkou Gibsonovou, která ještě nedávno hrála v životní formě. Bouzková však nakonec byla pro australskou hrozbu až příliš solidní soupeřkou. Gibsonová sice byla aktivnější, ovšem česká favoritka podstatně méně kazila.
Úvodní set byl naprosto jednoznačnou záležitostí. Bouzková šla okamžitě do trháku a za stavu 3:0 vedla už o dva brejky. Poté zlikvidovala všechny tři brejkbolové hrozby, ve zbytku této sady byla lepší v koncovkách gamů a nakonec Gibsonové povolila jen jednu hru.
Také na začátku druhého dějství dominovala Bouzková a měla brejkbol na 2:0. Po jeho nevyužití se však karta obrátila, Gibsonová srovnala mířidla a získala pět her po sobě. Koncovka tohoto setu byla velmi vyrovnaná a česká tenistka ještě mohla zabojovat o srovnání. Australanka si ovšem luxusní náskok vzít nenechala a vynutila si pokračování.
V rozhodujícím setu měla navrch Bouzková. Úvodní brejk nepotvrdila, ale podařil se jí další a odskočila na 3:1. Tehdy mohla Gibsonovou definitivně zlomit, jenže agresivní Australanka v maratonském gamu odvrátila oba brejkboly a manko tří gamů nepřipustila.
Bouzkové se ale povedlo odskočit o tři gamy a dva brejky hned při další příležitosti. Gibsonová vyrobila další chyby a Češka se dostala do luxusního vedení 5:2. Takovou příležitost už si ujít nenechala a zápas zavřela na první pokus.
Včetně zmíněného triumfu v Nottinghamu má Bouzková momentálně na kontě šest vítězství v řadě. Navíc už při pátém startu po sobě zvládla první kolo Wimbledonu, kde byla ve druhém týdnu v letech 2022 (čtvrtfinále) a 2023 (osmifinále). Poslední dva ročníky však zakončila již ve druhém kole.
V aktuální formě má ovšem úřadující a dvojnásobná šampionka Livesport Prague Open jedinečnou možnost sérii nezdarů ve druhém kole nejslavnějšího turnaje přerušit. Ve čtvrtek nastoupí proti kvalifikantce Tyře Caterině Grantové a bude jasnou favoritkou.
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