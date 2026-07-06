Britská pohádka pokračuje. Domácí hrdina je po šokujícím skalpu ve čtvrtfinále Wimbledonu
Dimitrov – Fery 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7
Domácí publikum ve Wimbledonu má nového hrdinu. Fery, který pro start na travnatém grandslamu potřeboval divokou kartu, pokračuje ve své životní jízdě a senzačním vítězstvím nad Dimitrovem si zajistil premiérový postup mezi nejlepší osmičku grandslamu.
Zkušený Bulhar, jenž v předchozích kolech vyřadil i českého tenistu Jakuba Menšíka a bývalého finalistu Matteo Berrettiniho, byl před zápasem jasným favoritem. Fery se však před bouřícími tribunami nezalekl a od úvodních výměn dokazoval, že hraje životní turnaj
Diváci na Centre Courtu sledovali mimořádně dramatickou podívanou. První sadu získal domácí hrdina, vedení ale ztratil a Dimitrov převzal utkání do svých rukou a zdálo se, že potvrdí roli favorita. Fery ale zabojoval a vynutil si pátou sadu. V dramatickém rozhodujícím setu došlo na tie-break do deseti bodů.
Třiadvacetiletý Brit v rozhodujících chvílích ustál obrovský tlak. V závěru pátého setu předvedl několik vítězných úderů, nenechal se rozhodit zkušenostmi svého soupeře a po proměněném mečbolu propukl v obrovskou euforii. Zaplněný centrkurt jej odměnil bouřlivými ovacemi vestoje.
"Bylo to něco fenomenálního.Poprvé jsem hrál na tomto úžasném kurtu a rovnou proti legendě našeho sportu," řekl v rozhovoru na kurtu. "Vyrůstal jsem pět minut odsud, chodil jsem se sem dívat na zápasy. A teď tu hraju před skvělým publikem a zvítězil jsem. Je to neuvěřitelné," dodal. "Ještě před týdnem bych byl rád za každý vyhraný zápas. Teď jsem uspěl čtyřikrát a jsem ve čtvrtfinále, je to jako splněný sen."
Pro Feryho jde o největší výsledek kariéry. Ještě před letošním Wimbledonem měl na grandslamech na kontě pouze dvě vítězství, nyní se stal teprve šestým domácím zástupcem ve dvouhře mužů v historii, který se probojoval až do čtvrtfinále. Jeho pohádková cesta tak pokračuje i ve druhém týdnu nejslavnějšího turnaje světa.
Ve čtvrtfinále čeká na domácí senzaci Ital Flavio Cobolli, který si poradil s Australanem Alexem de Minaurem. Fery tak bude mít další příležitost prodloužit svůj mimořádný wimbledonský příběh a znovu rozproudit nadšení britských fanoušků.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře