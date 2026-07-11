Wimbledon: Bude královnou Muchová, nebo Nosková? Češky rozpoutají bitvu o největší titul!

DNES, 06:00
Previews 16
Sobotní den ve Wimbledonu bude oslavou českého tenisu. Čeká nás totiž historicky vůbec první ryze české finále v ženské dvouhře na turnajích velké čtyřky, a navíc tenisový svět pozná zbrusu novou grandslamovou šampionku. O titul se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Finále startuje v 17:00.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Nosková Linda
Karolína Muchová vyzve ve finále Wimbledonu krajanku Lindu Noskovou (© Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Muchová – Nosková | 17:00 SELČ

Wimbledon nabídne historicky první české finále ve dvouhře žen na grandslamu. Karolína Muchová a Linda Nosková si to rozdají o premiérový titul na turnajích velké čtyřky.

Zápasové informace a forma

Muchová zakončila poslední čtyři starty ve Wimbledonu hned v prvním kole, ovšem letos se na stejném turnaji probojovala do svého druhého kariérního finále na grandslamech. Přitom úvodní dvě účasti v hlavní soutěži v All England Clubu (2019 a 2021) dotáhla až do čtvrtfinále. Na další výhru však dosáhla až v tomto roce.

Po těsných bitvách s předloňskou šampionkou Barborou Krejčíkovou a bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou narazila v semifinále na neoblíbenou soupeřku a dvojnásobnou grandslamovou vítězku Coco Gauffovou. V rozhodujícím tie-breaku do deseti bodů neudržela vedení 6:3 a také nevyužila první mečbol. Sama ovšem jeden odvrátila a vydřela vítězství 6:2, 1:6, 7:6.

Parádní sezonu 2026 prožívala Muchová už před vstupem do travnaté části roku a na úvodních šesti turnajích posbírala celkem 22 vítězství. Na triumf na tisícovce v Dauhá navázala prvenstvím na trávě v Bad Homburgu a momentálně má na nejrychlejším povrchu už deset výher v řadě.

Nosková porazila v semifinále 6:4, 6:4 v životní formě hrající Martu Kosťukovou a zajistila historicky první české finále v ženské dvouhře na grandslamu. Stejně jako Muchová dorazila na Wimbledon po triumfu na travnaté generálce kategorie WTA 500, když ovládla Berlín. A teď ji čeká první grandslamové finále v kariéře.

Vsetínská rodačka excelovala na trávě už loni, kdy zapsala osm výher a také semifinále v Bad Homburgu a první osmifinále ve Wimbledonu. Letos na nejslavnějším tenisovém turnaji vyřadila mimo jiné Soranu Cirsteaovou (po odvráceném mečbolu), grandslamovou šampionku Madison Keysovou a Elise Mertensovou.

V 21 letech je Nosková nejmladší finalistkou Wimbledonu od Eugenie Bouchardové v roce 2014. Jejím předchozím maximem na grandslamových podnicích bylo čtvrtfinále z předloňského Australian Open. Letos ve Wimbledonu zaznamenala celkově třetí postup do druhého týdne na majorech.

Vzájemná bilance

Muchová vede 1:0. Jediný předchozí souboj se uskutečnil ve třetím kole loňského US Open, kde Muchová po prohraném tie-breaku vyhrála z manka setu.

 

Zajímavosti a fakta

Muchová prohrála šest z devíti finále, ovšem letos zvládla dvě ze tří a ovládla Dauhá a Bad Homburg.

Ve finále grandslamu je podruhé v kariéře. Před třemi lety na antukovém French Open padla po velké bitvě s Igou Šwiatekovou.

Olomoucká rodačka vyhrála na hlavní tour posledních 11 duelů s českými tenistkami, tato série se táhne od sezony 2021.

Nosková má ve finále bilanci 2:5, v tom posledním před pár týdny na trávě v Berlíně porazila ve třech setech Jessicu Pegulaovou.

Od začátku sezony 2025 má Nosková na kontě nejvíce vítězství na trávě na hlavním okruhu (19) ze všech tenistek.

Vítězka tohoto finále se stane třetí ženou v historii, která ovládne Wimbledon po odvráceném mečbolu. V poslední době kralovaly ve Wimbledonu z českých hráček Markéta Vondroušová (2023) a Krejčíková (2024).

 

Sázkařská analýza

Obě české finalistky posbíraly letos na trávě 11 vítězství a šance jsou v souboji o první grandslamový titul velmi vyrovnané. Pokud bychom museli tipnout vítězku, tak bychom o kapku více věřili zkušenější Muchové. Nosková ještě nikdy netriumfovala na akci větší než WTA 500 ani nehrála finále na majorech. Sobota 11. července 2026 bude každopádně pro český tenis nezapomenutelný a historický den.

Muchová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Dauhá (triumf); Stuttgart (finále)
Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (triumf)
Bilance: 35:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na trávě: 11:1
Bilance proti hráčkám TOP 20: 10:5 (kariérní 40:40)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Bilance ve finále: 2:1 (kariérní 3:6)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo)

Muchová – Wimbledon

Kariérní bilance: 14:6
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Berlín (osmifinále), Bad Homburg (triumf)
Cesta turnajem: Zacharovová (6:3, 6:2), Shuai Zhang (6:3, 6:2), Sawangkaewová (6:2, 7:6), Krejčíková (7:5, 5:7, 6:3), (14) Ósakaová (7:6, 6:4), (7) Gauffová (6:2, 1:6, 7:6)

 

Nosková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín (triumf)
Největší úspěchy na trávě: Berlín (triumf)
Bilance: 28:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 11:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 13:21)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 2:5)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo)

Nosková – Wimbledon

Kariérní bilance: 10:3
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Berlín (triumf), Bad Homburg (1. kolo)
Cesta turnajem: Seidelová (6:4, 6:3), Osoriová (6:3, 4:6, 6:2), (17) Cirsteaová (2:6, 6:3, 7:6), (26) Keysová (6:4, 7:6), (25) Mertensová (6:3, 7:5), (12) Kosťuková (6:4, 6:4)

Kompletní program | Přehled turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

16
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baba
11.07.2026 09:29
ať vyhraje ta, která bude momentálně lepší. Obě jsou to naše holky !!!!
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vojta912
11.07.2026 08:26
Historická bitva o titul a veřejnoprávní ČT zaspala. Ale chápu, na tenis se už dalo hodně peněz. Konkrétně na StarDance, kde letos vystoupí Štěpec!
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LiJ
11.07.2026 08:27
Stardance je aspoň sranda
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com
11.07.2026 08:28
tak aby jeho tanecni partnerka za 9 mesicu neporodila
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vojta912
11.07.2026 08:35
Se divím, že ho Vaidiška pustí. Ale tak při nejhorším by to bylo za par let do třetice všeho dobrého
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LiJ
11.07.2026 08:30
Propagace sportu a tenistů v elegantní róbě!
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Djokovicking
11.07.2026 08:45


Z Twitteru ČT: Česká televize během týdne intenzivně jednala o získání vysílacích práv na sobotní finále ženské dvouhry ve Wimbledonu za účasti českých hráček. Navzdory maximálnímu úsilí ČT získal práva jiný televizní subjekt, který předložil výrazně vyšší finanční nabídku. Děkujeme divákům za pochopení.
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vojta912
11.07.2026 09:08
Já to chápu, StarDance za dveřmi a není potřeba vyhazovat za jiné věci, neboť by pak Marek Eben nemohl být tak cool a vtipný
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LiJ
11.07.2026 09:29
Pořád je vtipnější než ty.
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lvicek
11.07.2026 10:04
Má chudák nějakou obsedantní poruchu, s tím nic nenadělá...
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Pe3k_
11.07.2026 10:24
ČT sleduji téměř každý den. Je to aktivistická a progresivistická žumpa.
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vojta912
11.07.2026 08:19
Lets go Muška Lets go
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Fionka
11.07.2026 09:09
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Krisboy
11.07.2026 08:04
Se trochu bojím, aby mi to nespustilo schizofrenii.
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LiJ
11.07.2026 08:06
Žádná vada navíc.
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com
11.07.2026 06:09
Fandím smilekové smile
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