Nemám tě v oblibě, tohle už je vážně moc. Zverev rozesmál Wimbledon
Celá situace připomínala jen den starou událost, kdy se v ženském finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou radovala ze svého premiérového grandslamového titulu mladší z obou Češek. "Chtěla bych začít s mojí již bývalou kamarádkou Lindou…" říkala s nadsázkou po zápase poražená finalistka.
V podobném duchu rozjel své hodnocení i Zverev. "Nemám tě v oblibě. Takových porážek v řadě, to už je vážně moc," rozesmál fanoušky na centrálním dvorci poražený finalista, který tak připomněl dlouho šnůru deseti nezdarů s italskou hvězdou v řadě.
Pak už pokračoval ve vážnějším duchu. "Ukázal jsi, proč jsi nejlepší tenista na světě. Bylo skvělé s tebou sdílet centrální dvorec. Mně to dnes nevyšlo, ale ty si takové ovace opravdu zasloužíš," vysekl Zverev poklonu světové jedničce.
"I já jsem ale spokojený. Tady ve Wimbledonu jsem až do letošního roku nehrál ani čtvrtfinále. A teď jsem bojoval o titul. Navíc vy, fanoušci, jste byli skvělí. Takovou podporu jsem tady nikdy nezažil," pokračoval Zverev, který po turnaji bude světovou dvojkou.
Německý tenista si od diváků vysloužil i další potlesk. "Hrát na centrálním kurtu je něco naprosto výjimečného. Nejen kvůli královské lóži, ale především díky vám, divákům. Toto je nejunikátnější dvorec na světě a je pro mě čest tady hrát," uzavřel s úsměvem Zverev.
Jen slova uznání měl pro rodáka z Hamburku i dnes již dvojnásobný wimbledonský šampion. "Je neskutečné, co se mi povedlo. Ale já bych chtěl vyzdvihnout i Sašu, hrál tady výborný tenis. Vyhrál v Paříži svůj první grandslam a ani tady nebyl daleko. Zápas samotný byl skvělý, hrál se kvalitní tenis. Už se moc těším, až si tady příští rok zahraji znovu," říkal Sinner.
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Ale včera hrál fantasticky. Jsem přesvedčenej, že na kohokoliv jiného by to stačilo, ale Janek je prostě jinde.
Začínám mít toho Sašu docela rád a přeju mu, aby mu Janka někdo někdy odklidil z cesty a on si došel pro další major. Zaslouží si to.
Takže - sláva vítězům, všechna čest poraženým. Platí pro obě singlové finále letošního úžasného Wimbledonu.