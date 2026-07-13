Nemám tě v oblibě, tohle už je vážně moc. Zverev rozesmál Wimbledon

DNES, 11:00
Téma 9
S Jannikem Sinnerem padl podesáté v řadě. Přesto výkon Alexandera Zvereva ve wimbledonském finále snesl ta nejpřísnější měřítka. Německý tenista svou pohodu ukázal i na závěrečném slavnostním ceremoniálu, kdy s nadhledem hodnotil souboj s úřadující světovou jedničkou.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Sinner Jannik
Alexander Zverev gratuluje k triumfu Janniku Sinnerovi (@ Henry NICHOLLS / AFP / AFP / Profimedia)

Celá situace připomínala jen den starou událost, kdy se v ženském finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou radovala ze svého premiérového grandslamového titulu mladší z obou Češek. "Chtěla bych začít s mojí již bývalou kamarádkou Lindou…" říkala s nadsázkou po zápase poražená finalistka.

V podobném duchu rozjel své hodnocení i Zverev. "Nemám tě v oblibě. Takových porážek v řadě, to už je vážně moc," rozesmál fanoušky na centrálním dvorci poražený finalista, který tak připomněl dlouho šnůru deseti nezdarů s italskou hvězdou v řadě.

Pak už pokračoval ve vážnějším duchu. "Ukázal jsi, proč jsi nejlepší tenista na světě. Bylo skvělé s tebou sdílet centrální dvorec. Mně to dnes nevyšlo, ale ty si takové ovace opravdu zasloužíš," vysekl Zverev poklonu světové jedničce.

"I já jsem ale spokojený. Tady ve Wimbledonu jsem až do letošního roku nehrál ani čtvrtfinále. A teď jsem bojoval o titul. Navíc vy, fanoušci, jste byli skvělí. Takovou podporu jsem tady nikdy nezažil," pokračoval Zverev, který po turnaji bude světovou dvojkou.

Německý tenista si od diváků vysloužil i další potlesk. "Hrát na centrálním kurtu je něco naprosto výjimečného. Nejen kvůli královské lóži, ale především díky vám, divákům. Toto je nejunikátnější dvorec na světě a je pro mě čest tady hrát," uzavřel s úsměvem Zverev.

Jen slova uznání měl pro rodáka z Hamburku i dnes již dvojnásobný wimbledonský šampion. "Je neskutečné, co se mi povedlo. Ale já bych chtěl vyzdvihnout i Sašu, hrál tady výborný tenis. Vyhrál v Paříži svůj první grandslam a ani tady nebyl daleko. Zápas samotný byl skvělý, hrál se kvalitní tenis. Už se moc těším, až si tady příští rok zahraji znovu," říkal Sinner.

Parádní bitva pro Sinnera! Ital zdolal bojovného Zvereva a obhájil wimbledonský titul

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

10
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vojta912
13.07.2026 12:43
Líbivá slova násilníka na adresu dopingového podvodníka.
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MilasTHFC
13.07.2026 12:06
Nikdy nebyl můj oblíbenec, ale včera hrál Zverev naprosto parádně. Ten zápas mohl vyhrát, bylo to pár míčích. Byl Sinnerovi vyrovnaným soupeřem do posledního gamu.
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jackiec
13.07.2026 12:02
Ty jsi jelito, tři roky bez vítězství, si z tebe dělá ouchcapka.
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pantera1
13.07.2026 11:28
Je to tragédie, že ho není schopen nikdo porazit . Snad se to brzy změní.
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PTP
13.07.2026 12:40
Macháč by mohl, ale alibisticky si poranil chodidlo.
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Krisboy
13.07.2026 11:17
Jj, pomalu se z něj stává Jannikův otloukánek.
Ale včera hrál fantasticky. Jsem přesvedčenej, že na kohokoliv jiného by to stačilo, ale Janek je prostě jinde.
Začínám mít toho Sašu docela rád a přeju mu, aby mu Janka někdo někdy odklidil z cesty a on si došel pro další major. Zaslouží si to.
Takže - sláva vítězům, všechna čest poraženým. Platí pro obě singlové finále letošního úžasného Wimbledonu.
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HAJ
13.07.2026 11:39
Jo, obě finále byla výborná. Ženské napínavější. Při absenci Alcaraze je nad Sinnerem velmi těžké vyhrát. Musela by to být velká shoda faktorů a především velmi mimořádný výkon protivníka. Sinner je momentálně pevný No. 1.
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Marduch
13.07.2026 12:08
Přeju mu, aby Janka nebo Carlose porazil. Pak si zaslouží další GS.
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Krisboy
13.07.2026 12:39
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Ondra979
13.07.2026 13:08
tak na Carlose by to taky nemuselo stacit, ale ten ma prece jen obcas vykyvy, ale kdyby byl ve finale se Zverevem, tak bych veril Carlitovi..Zverevovi urcite pomohl titul z FO, kde mel opravdu stesti, tady uz narazil, ale pro nej je to stejne uspech i tak. Carlos proste chybi, vynechava bohuzel Montreal, snad stihne aspon USO
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