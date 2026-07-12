Parádní bitva pro Sinnera! Ital zdolal bojovného Zvereva a obhájil wimbledonský titul
Sinner – Zverev 6:7, 7:6, 6:3, 6:4
Oba tenisté ztratili cestou do finále pouhé dva sety, Sinner však svého soupeře zdolal devětkrát v řadě. Do wimbledonské bitvy ale vstoupil sebevědoměji Zverev, který na rozdíl od svého soupeře získal svůj servis naprosto suverénně čistou hrou a srovnal na 1:1. Hned úvodní minuty utkání nabídly rychlé výměny z obou stran. Německý tenista se snažil o maximální agresivitu, jeho soupeř mu oplácel stejnou kartou a po čtyřech hrách tak byl stav nerozhodný – 2:2.
Do náznaků problémů se dostal v následujícím gamu obhájce titulu, parádními servisy ale stav 0:30 otočil a rivala k brejkové možnosti nepustil. V první polovině úvodního setu působil na centrálním dvorci jistěji Zverev, přesto ani on se k možnosti na prolomení soupeřova podání nedostával.
První šanci tak dostal po Němcově dvojchybě v osmé hře Sinner, svou úvodní brejkbolovou možnost v zápase ale po vyhozeném forhendu proměnit nedokázal a stav byl opět srovnán na 4:4. Utkání, které se hrálo v téměř třicetistupňovém vedru, postupem času získávalo na kvalitě. Oba hráči častěji zakončovali výměny na síti, na podání byli nadále bezchybní a úvodní sada tak směřovala do tie-breaku.
I v něm se rozpoutala obrovská bitva o každý míč. První mini-break, který byl zároveň setbolem, si vypracoval až za stavu 8:7 ze svého pohledu Zverev a vítězným forhendem ho také proměnil. První set tak získal po více než hodinovém boji 7:6 a šel do vedení 1:0 na sety. Vítěz letošního French Open si i nadále počínal výborně. Se Sinnerem naprosto bez problémů držel krok, ve výměnách od základní čáry byl často aktivnějším hráčem, navíc si pomáhal výborným servisem.
Světová jednička se kromě tradiční sázky na razanci snažila poměrně úspěšně o občasné přechody na síť a po čtyřech gamech tak byl stav stále nerozhodný – 2:2. Sinner i Zverev ani ve druhém setu nedávali soupeři žádnou možnost uspět na returnu. Oba se mohli spolehnout na vynikající úspěšnost prvního servisu, kterým si okamžitě získávali ve výměnách převahu. I po osmi hrách tak byl stav smírný – 4:4.
Rodák z Hamburku se nadále prezentoval více než sedmdesátiprocentní úspěšností prvního servisu, jeho druhé podání často dosahovalo rychlosti téměř 190 km/h a v pohodě tak získával své gamy na podání. V podobném duchu si ale vedl i čtyřnásobný grandslamový šampion a i druhá sada tak mířila do zkrácené hry.
Na rozdíl od prvního dějství se ale v druhém tie-breaku žádné drama nekonalo. Sinner se rychle dostal do vedení 4:0 a náskok už nepustil. Zkrácenou hru získal s přehledem 7:2 a po dvou hodinách a devíti minutách bylo vyrovnáno.
Jak obrovskou zbraní obou tenistů je servis, prokazovali nejvýše dva nasazení hráči na turnaji i nadále. Ani v prvních čtyřech hrách třetí sady nemuseli řešit žádnou brejkbolovou hrozbu a stav byl tak vyrovnaný – 2:2.
Velmi nepříjemná situace pro německého tenistu přišla za stavu 3:3 a 40:40 při Italově podání, kdy Zverev při jedné z výměn podklouzl a držel se za pravé koleno. Po krátké pauze se ale z kurtu sám zvedl a pokračoval ve hře. Ve stejném gamu si světová trojka vypracovala svůj vůbec první brejkbol, využít ho ale nedokázala.
Šampion z Paříže sice bez viditelnějších problémů pokračoval v zápase, přesto to byl za stavu 3:4 on, kdo čelil brejkbolu a tentokrát už kvůli nevynucené chybě první ztrátě servisu nezabránil. Sinner nabídnutou možnost využil, set získal 6:3 a šel do vedení 2:1 na sety.
Do nečekaných problémů se ve druhém gamu čtvrté sady dostal Sinner, když na svém podání přišel o vedení 40:0. Servis si ale i díky přesné hře na síti pohlídal a srovnal na 1:1. Zverev pokračoval v utkání bez jakékoliv zdravotní indispozice. Při svém vedení 2:1 se na returnu dostal do náskoku 30:0, Ital se ale prezentoval skvělými servisy a svého soka opět k brejku nepustil.
Do kritické situace se dostal přemožitel Jiřího Lehečky za stavu 3:3, kdy na svém podání prohrával 15:40. Oba brejkboly sice dokázal odvrátit, o chvíli později ale třetí už ne a podruhé v utkání přišel o servis. Sinner už obrovskou možnost dovést zápas do vítězného konce nepustil. Čtvrtý set získal poměrem 6:4 a mohl se radovat ze zisku pátého kariérního grandslamového titulu.
"Je neskutečné, co se mi povedlo. Ale já bych chtěl vyzdvihnout i Sašu, hrál tady výborný tenis. Vyhrál v Paříži svůj první grandslam a ani tady nebyl daleko. Zápas samotný byl skvělý, hrál se kvalitní tenis. Už se moc těším, až si tady příští rok zahraji znovu," říkal spokojený šampion.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Sinner dle očekávání přidal 5. GS titul
potvrdilo se, že na trávě má Zverev největší šanci, protože primární je servis, výměny jsou krátké, takže Sinner nemá tolik šancí Zvereva přehrát
servírovací zápas na trávě je samozřejmě nudný, ale úderově to bylo kvalitní
tyto zápasy jsou o jediném brejku v setu, příp. je tam TB
první dva sety si spravedlivě rozdělili mezi sebou
Zverev hrál agresivně (dle plánu pro letošní sezónu) a měl rychlejší údery, TB 1. setu rozhodl jediný ztracený míč na podání Sinnera
utkání nabídlo jen 6 BB (1-0-2-3), z toho jediný (neproměněný) pro Zvereva ve 3. setu, který tak zkopíroval bilanci Djokoviče
byl to už 7. zápas v řadě (resp. 18 setů v řadě), kdy Zverev nedokázal prolomit Sinnerův servis, a bez brejků je logicky skoro nemožné vyhrát
na rozdíl od RG bylo hodně soubojů mezi hráči top 20
uvidíme, kdy se dá do pořádku Alcaraz, a zda uvidíme jejich vzájemný zápas na USO
0 článků o tom, kdo vyhrál mužskou čtyřhru
0 článků o tom, kdo vyhrál ženskou čtyřhru
0 článků o tom, že syn Lleytona Hewitta hrál finále Boys Wimbledonu
já chápu, že čtenost je čtenost, ale kompletní informace bych tady očekával
U žen to není o moc lepší, Roland Garros vyhrála Putinova děvečka a Wimbledon okroužkovaná Nosková...
Zverev hrál ale taky úžasně (a měl hezčí triko)
Některé výměny byly famózní, neuvěřitelné....
Omlouvám se.
Zverev to dnes ztratí kvůli zranění kolene.
No tak tragéde, pokračuj v tom, je to jenom voda na můj mlýn. Pane "40:15 ani jsem neovládl vlastní éru a byl jsem za fackovacího panáčka aka FedERROR". Hihihihihihihihihi :)
hihi
..velkou díru na výrobu pionýrů
Hodně štěstí
https://youtu.be/BboMpayJomw?is=_OpisI0NadTmxJ2D
Hlavně jen ať nevyhraje ten zrzavý incelský kre.tén s kukučem sociopata z Tyrolska. :)) Ale i kdyby vyhrál, tak jeho GS nebude znamenat nic, protože je to weak era CHUMP, STEROID BUM. Bez alespoň 36 letého Djokovice, Carlitose a GS neopojeného a spokojeného Zvereva, peak Kyrgiose, zdravého Berrettinho atd. atd. je to jako kdyby k turnaji nedošlo. :)