Parádní bitva pro Sinnera! Ital zdolal bojovného Zvereva a obhájil wimbledonský titul

DNES, 16:45
Aktuality 100
WIMBLEDON - Byl to veliký boj se šťastným koncem pro Jannika Sinnera (24). Světová jednička porazila ve wimbledonském finále Alexandera Zvereva (29) po setech 6:7, 7:6, 6:3, 6:4 a slaví svůj pátý grandslamový titul. Italský tenista tak obhájil loňský triumf z All England Clubu a potvrdil pozici současného tenisového krále.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Sinner Jannik
Jannik Sinner s wimbledonskou trofejí (@ ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth)

Sinner – Zverev 6:7, 7:6, 6:3, 6:4

Oba tenisté ztratili cestou do finále pouhé dva sety, Sinner však svého soupeře zdolal devětkrát v řadě. Do wimbledonské bitvy ale vstoupil sebevědoměji Zverev, který na rozdíl od svého soupeře získal svůj servis naprosto suverénně čistou hrou a srovnal na 1:1. Hned úvodní minuty utkání nabídly rychlé výměny z obou stran. Německý tenista se snažil o maximální agresivitu, jeho soupeř mu oplácel stejnou kartou a po čtyřech hrách tak byl stav nerozhodný – 2:2.

Do náznaků problémů se dostal v následujícím gamu obhájce titulu, parádními servisy ale stav 0:30 otočil a rivala k brejkové možnosti nepustil. V první polovině úvodního setu působil na centrálním dvorci jistěji Zverev, přesto ani on se k možnosti na prolomení soupeřova podání nedostával.

První šanci tak dostal po Němcově dvojchybě v osmé hře Sinner, svou úvodní brejkbolovou možnost v zápase ale po vyhozeném forhendu proměnit nedokázal a stav byl opět srovnán na 4:4. Utkání, které se hrálo v téměř třicetistupňovém vedru, postupem času získávalo na kvalitě. Oba hráči častěji zakončovali výměny na síti, na podání byli nadále bezchybní a úvodní sada tak směřovala do tie-breaku.

I v něm se rozpoutala obrovská bitva o každý míč. První mini-break, který byl zároveň setbolem, si vypracoval až za stavu 8:7 ze svého pohledu Zverev a vítězným forhendem ho také proměnil. První set tak získal po více než hodinovém boji 7:6 a šel do vedení 1:0 na sety. Vítěz letošního French Open si i nadále počínal výborně. Se Sinnerem naprosto bez problémů držel krok, ve výměnách od základní čáry byl často aktivnějším hráčem, navíc si pomáhal výborným servisem.

Světová jednička se kromě tradiční sázky na razanci snažila poměrně úspěšně o občasné přechody na síť a po čtyřech gamech tak byl stav stále nerozhodný – 2:2. Sinner i Zverev ani ve druhém setu nedávali soupeři žádnou možnost uspět na returnu. Oba se mohli spolehnout na vynikající úspěšnost prvního servisu, kterým si okamžitě získávali ve výměnách převahu. I po osmi hrách tak byl stav smírný – 4:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Rodák z Hamburku se nadále prezentoval více než sedmdesátiprocentní úspěšností prvního servisu, jeho druhé podání často dosahovalo rychlosti téměř 190 km/h a v pohodě tak získával své gamy na podání. V podobném duchu si ale vedl i čtyřnásobný grandslamový šampion a i druhá sada tak mířila do zkrácené hry.

Na rozdíl od prvního dějství se ale v druhém tie-breaku žádné drama nekonalo. Sinner se rychle dostal do vedení 4:0 a náskok už nepustil. Zkrácenou hru získal s přehledem 7:2 a po dvou hodinách a devíti minutách bylo vyrovnáno.

Jak obrovskou zbraní obou tenistů je servis, prokazovali nejvýše dva nasazení hráči na turnaji i nadále. Ani v prvních čtyřech hrách třetí sady nemuseli řešit žádnou brejkbolovou hrozbu a stav byl tak vyrovnaný – 2:2.

Velmi nepříjemná situace pro německého tenistu přišla za stavu 3:3 a 40:40 při Italově podání, kdy Zverev při jedné z výměn podklouzl a držel se za pravé koleno. Po krátké pauze se ale z kurtu sám zvedl a pokračoval ve hře. Ve stejném gamu si světová trojka vypracovala svůj vůbec první brejkbol, využít ho ale nedokázala.

Šampion z Paříže sice bez viditelnějších problémů pokračoval v zápase, přesto to byl za stavu 3:4 on, kdo čelil brejkbolu a tentokrát už kvůli nevynucené chybě první ztrátě servisu nezabránil. Sinner nabídnutou možnost využil, set získal 6:3 a šel do vedení 2:1 na sety.

Do nečekaných problémů se ve druhém gamu čtvrté sady dostal Sinner, když na svém podání přišel o vedení 40:0. Servis si ale i díky přesné hře na síti pohlídal a srovnal na 1:1. Zverev pokračoval v utkání bez jakékoliv zdravotní indispozice. Při svém vedení 2:1 se na returnu dostal do náskoku 30:0, Ital se ale prezentoval skvělými servisy a svého soka opět k brejku nepustil.

Do kritické situace se dostal přemožitel Jiřího Lehečky za stavu 3:3, kdy na svém podání prohrával 15:40. Oba brejkboly sice dokázal odvrátit, o chvíli později ale třetí už ne a podruhé v utkání přišel o servis. Sinner už obrovskou možnost dovést zápas do vítězného konce nepustil. Čtvrtý set získal poměrem 6:4 a mohl se radovat ze zisku pátého kariérního grandslamového titulu.

"Je neskutečné, co se mi povedlo. Ale já bych chtěl vyzdvihnout i Sašu, hrál tady výborný tenis. Vyhrál v Paříži svůj první grandslam a ani tady nebyl daleko. Zápas samotný byl skvělý, hrál se kvalitní tenis. Už se moc těším, až si tady příští rok zahraji znovu," říkal spokojený šampion.

Kompletní program | Výsledky

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

100
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paddy
12.07.2026 21:47
smilesmilesmilesmilesmile
Sinner dle očekávání přidal 5. GS titul smile smile smile

potvrdilo se, že na trávě má Zverev největší šanci, protože primární je servis, výměny jsou krátké, takže Sinner nemá tolik šancí Zvereva přehrát
servírovací zápas na trávě je samozřejmě nudný, ale úderově to bylo kvalitní
tyto zápasy jsou o jediném brejku v setu, příp. je tam TB

první dva sety si spravedlivě rozdělili mezi sebou
Zverev hrál agresivně (dle plánu pro letošní sezónu) a měl rychlejší údery, TB 1. setu rozhodl jediný ztracený míč na podání Sinnera

utkání nabídlo jen 6 BB (1-0-2-3), z toho jediný (neproměněný) pro Zvereva ve 3. setu, který tak zkopíroval bilanci Djokoviče

byl to už 7. zápas v řadě (resp. 18 setů v řadě), kdy Zverev nedokázal prolomit Sinnerův servis, a bez brejků je logicky skoro nemožné vyhrát

na rozdíl od RG bylo hodně soubojů mezi hráči top 20
uvidíme, kdy se dá do pořádku Alcaraz, a zda uvidíme jejich vzájemný zápas na USO
smilesmilesmilesmilesmile
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HankMoody2
12.07.2026 21:43
Já mám na Roland Garros krásný vzpomínky. Potkal jsem tam svou milovanou Boisson a užil si její pyžmo. Dodnes to mám v nose. Luxus.
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MilasTHFC
12.07.2026 21:46
Tvl
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MilasTHFC
12.07.2026 21:36
Máme za sebou wimbledonský víkend.

0 článků o tom, kdo vyhrál mužskou čtyřhru
0 článků o tom, kdo vyhrál ženskou čtyřhru
0 článků o tom, že syn Lleytona Hewitta hrál finále Boys Wimbledonu

já chápu, že čtenost je čtenost, ale kompletní informace bych tady očekával
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aape
12.07.2026 21:46
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LiJ
12.07.2026 22:12
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HankMoody2
12.07.2026 21:25
Super, takže Roland Garros vyhrál násilník a Wimbledon podvodník. To by mě zajímalo, kdo vyhraje US Open.

U žen to není o moc lepší, Roland Garros vyhrála Putinova děvečka a Wimbledon okroužkovaná Nosková...
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aape
12.07.2026 21:47
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LiJ
12.07.2026 22:13
Bystřička smile Prostějov smile Wimbl smile
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bardunek666
12.07.2026 21:20
Oproti té hrůze na RG (jak muži tak ženy) je Wimbledon pohlazení na duši, co se týče vítězů :)
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MilasTHFC
12.07.2026 21:06
Kate je hodně odvážná. Přiblížit se ke Zverevovi tak blízko.
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pantera1
12.07.2026 21:09
Kde vy se tady líhnete, to není možný
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Saulnier
12.07.2026 21:26
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bardunek666
12.07.2026 21:20
Že? Hrozně jsem se bál, že vyhraje a bude tancovat s Lindou a u toho ji propleskne.
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PTP
12.07.2026 21:21
Proplesknout bys potřeboval ty
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annah
12.07.2026 21:04
Gratulace Jankovi!
Zverev hrál ale taky úžasně (a měl hezčí triko)
Některé výměny byly famózní, neuvěřitelné....
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aape
12.07.2026 21:50
Janík, na to jak je mladý, musí být, co se týká oblečení hrozná konzerva, nemá nějak šmrnc
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pantera1
12.07.2026 21:03
tak to jsi mě Sašenko zklamal. Jsem ti věřila .
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frenkie57
12.07.2026 21:42
Mě taky. Nás navnadil tím prvním TB, ale jak projel ten druhý, tak už jsem tušil, že si to Mrkev dohraje.
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Blondie
12.07.2026 21:44
Já se probudila a začala se dívat přesně poté, co Zverev vyhrál první set.
Omlouvám se.
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aape
12.07.2026 21:52
Přitom začátek byl tak nadějný, pak ale Sáša postupně uvadal až prohrál...
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vojta912
12.07.2026 21:03
Podvody a mastičky zvítězily nad lží a agresí
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PTP
12.07.2026 20:47
John McEnroe teď řekl : "Resignation"
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PTP
12.07.2026 20:41
Jenda, když jde po kurtu, tak mi trochu odzadu připomíná Prdeláče.
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ChybelJsemVam
12.07.2026 20:10
Jen se nebojte, i na zrzavou svini plnou steroidů dojde. Už se nemohu dočkat, až si ta svině tyrolská zpřetrhá vazy v koleni. :)) A ono k tomu dojde, už měl v minulosti problém s kyčlí i loktem. Na každou tyrolskou italskou svini se vaří voda. Až k tomu dojde, tak to zde všichni oslavíme velkým potleskem. Hihi

Zverev to dnes ztratí kvůli zranění kolene.
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hanz
12.07.2026 20:11
Nu, taky teda nadávám, a Doppra nerad, ale tohle už je trošku za hranou...
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RFanousek
12.07.2026 20:16
Já fandím Sinnerovi o to víc, že vím jak to štve id1oty jako seš ty.
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ChybelJsemVam
12.07.2026 20:33
hihi, to je účel. Chci, aby lidi fandili a chovali se v životě na základě negativních emocí a ne pozitivních emocí. Jen mě krm ovečko. Jen v tom pokračuj. Hihi. To samé dělám, když urážím a manipuluju Koblihy od Babiše nebo libtardy od Petra Fialenka nebo zelené gumy od Pepy 107. :-)))

No tak tragéde, pokračuj v tom, je to jenom voda na můj mlýn. Pane "40:15 ani jsem neovládl vlastní éru a byl jsem za fackovacího panáčka aka FedERROR". Hihihihihihihihihi :)

hihi
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pantera1
12.07.2026 20:42
Ty seš dobře vyřízenej .
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RFanousek
12.07.2026 20:59
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ivecka
12.07.2026 21:09
Ty jsi v Austrálii neměl prachy na lékaře, co? Teď už je ale pozdě, škoda, že jsi tak nemocný
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aape
12.07.2026 21:54
Takže vyšinutej chudák
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Nenela
12.07.2026 20:18
Bez pryc s temito nazory. Nemusis ho mit rad, to je v poradku, ale prat mu tyhle veci je obrovska pras*arna, tak vysmahni
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miros
12.07.2026 20:31
Ty seš ale hovado, viď.
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Blondie
12.07.2026 20:08
ZVEREVE, JEĎ!
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Georgino
12.07.2026 20:09
... do Hamburku...
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Nenela
12.07.2026 20:15
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pantera1
12.07.2026 20:06
To je v háji třetí set bere Zrzavec .
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Blondie
12.07.2026 20:08
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Nenela
12.07.2026 20:19
V bitve dvou neoblibenych fandim tomu mene neoblibenemu, takze Zrzavemu
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Blondie
12.07.2026 19:44
Taky se do toho zápasu po včerejšku vůbec nedokážete emočně dostat? :D
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com
12.07.2026 19:46
si pionyrka, nebo žena míru?
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annah
12.07.2026 19:47
Taky. Sleduju to bez větších emocí. Teď jsem šla i zalít zahradu a po návratu situace na kurtu stabilní. Třetí set 3:2 pro Sinnera a Zverev na podání.
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LiJ
12.07.2026 19:51
Dyď hrajou jak mašiny, bum bum bác.
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RFanousek
12.07.2026 19:43
Tohle musí být nejlepší serving day Zverevovy kariéry zatím.
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aape
12.07.2026 19:42
Sinner tam po té trávě jezdí jak na antuce
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Tomas_Smid_fan
12.07.2026 19:48
je to poslední match, tak mu asi nevynadají.
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com
12.07.2026 19:21
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pantera1
12.07.2026 19:35
Sakra ten Sašenka teda zlobí, musí toho Tyroláka uštvat .
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Georgino
12.07.2026 19:06
Tenis té nejvyšší možné mužské úrovně, a přesto skoro nuda oproti zápasu dírek.
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frenkie57
12.07.2026 19:08
To poslední slovo se ti mimořádně povedlo.
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lars
12.07.2026 19:21
to jo, asi s nimi ma hodne zkusenosti
Reagovat
Georgino
12.07.2026 19:24
Reagovat
Georgino
12.07.2026 19:30
Jsou to ještě pionýrky, mají ještě malé d... Až však budou ženy míru, budou mít už velkou d....
Reagovat
com
12.07.2026 19:37
chybí ti tam konec smile

..velkou díru na výrobu pionýrů smile
Reagovat
Georgino
12.07.2026 19:40
Jj, dík
Reagovat
LiJ
12.07.2026 19:43
Říkánka mládí, dědku oplzlý.
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com
12.07.2026 19:46
babko oplzlá
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LiJ
12.07.2026 19:50
Ještě chodiš na základku, že?
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aape
12.07.2026 21:57
V šedesáti+?
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PTP
12.07.2026 20:33
Až z nich budou svazačky, budou mrdat za kačky.
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LiJ
12.07.2026 20:54
Taky pamětník.
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Tomas_Smid_fan
12.07.2026 19:49
Reagovat
LiJ
12.07.2026 19:15
fuj
Reagovat
Pe3k_
12.07.2026 19:23
Reagovat
GaelM
12.07.2026 19:29
Reagovat
MilasTHFC
12.07.2026 19:34
Kdyz vis, jak dirku vyuzit, nuda to neni.
Reagovat
Nenela
12.07.2026 20:20
Jj holky byly zajimavejsi
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Pavol
12.07.2026 18:35
Sinner má problem. Aleksandrovi stúpa sebavedomie aj výkon. Ešte jeden set by mohol dať.
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baba
12.07.2026 18:34
Takto dobře a hlavně agresivně Saša snad ještě nehrál. Bravo, drž se
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Ajeto
12.07.2026 19:01
Reagovat
pantera1
12.07.2026 18:22
Sašenko vydrž Jeden GS nestačí
Reagovat
com
12.07.2026 18:24
Djok si taky říkal - jeden je málo, 25 moc.. 24krát to stačí
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Ajeto
12.07.2026 19:01
Reagovat
Pavol
12.07.2026 18:20
Tak predsa ten vysnívaný set. Teraz už nech sa robí čo chce
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kolapse
12.07.2026 18:19
Pokud vyhraje Zverev i Wimbledon, přestanu sledovat tenis asi
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Nereknu
12.07.2026 19:05
Naprostej souhlas, namyšlenej poněmčenej rus, co to je za paskvil, aby v jedný sezóně vyhrál RG i W
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Pe3k_
12.07.2026 18:17
Tak 0:3 už to nebude
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annah
12.07.2026 18:19
Zverev Janka pěkně prohání. Celý první set byl o fous lepší. A dotáhl to.
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aape
12.07.2026 18:32
Tak nakonec to je docela hezkej zápas zatím
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com
12.07.2026 18:16
Sašenka promenil druhej setbol smile
Reagovat
lars
12.07.2026 17:49
Sinner predvedl " zahozeny" BB
Reagovat
LiJ
12.07.2026 17:54
pokus omyl
Reagovat
ladinec
12.07.2026 17:41
Je někde on line. Otročim?
Reagovat
Liverpool22
12.07.2026 17:50
https://www.viprow.sx/wimbledon/wimbledon-men-s-final-jannik-sinner-vs-alexander-zverev-online-stream-1
Reagovat
Liverpool22
12.07.2026 17:51
https://partner.nonamejose.sx/cfc703f5/a4137cad/94a8a93b
Reagovat
ladinec
12.07.2026 18:12
Děkuji na kolenách
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com
12.07.2026 18:16
jako Blondie
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LiJ
12.07.2026 17:53
Na kolena prosit, neotročit.
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pantera1
12.07.2026 17:23
Sašenko dnes naposled v bondovském stylu pro tebe Není čas zemřít, tak se tím řiď . Když už nic, tak mu to aspoň pořádně znepříjemni.

Hodně štěstí

https://youtu.be/BboMpayJomw?is=_OpisI0NadTmxJ2D
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Djokovicking
12.07.2026 17:19
Komu mám fandit? Ani jednoho nemusím, tak zkusím Zverev bylo by pěkné kdyby během pár týdnů vyhrál RG i Wimbledon
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hanz
12.07.2026 17:17
Na tomto portálu už nelze psát soukromé zprávy?
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com
12.07.2026 18:17
ne, protoze nikdo od tebe nechce oplzly prasecinky smile
Reagovat
hanz
12.07.2026 19:45
I NEKE....
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Pe3k_
12.07.2026 18:18
To sis všiml brzo
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hanz
12.07.2026 19:44
NOOOO.....
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ChybelJsemVam
12.07.2026 16:54
Zverev all day long. Jsem ochotný riskovat i to, že zítra Saša Zverev Lindičku na tanečním eventu šampionů zbije a přiškrtí na toaletách.

Hlavně jen ať nevyhraje ten zrzavý incelský kre.tén s kukučem sociopata z Tyrolska. :)) Ale i kdyby vyhrál, tak jeho GS nebude znamenat nic, protože je to weak era CHUMP, STEROID BUM. Bez alespoň 36 letého Djokovice, Carlitose a GS neopojeného a spokojeného Zvereva, peak Kyrgiose, zdravého Berrettinho atd. atd. je to jako kdyby k turnaji nedošlo. :)
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LiJ
12.07.2026 16:55
Divoké vzpomínky na diskotéky máš.
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Nereknu
12.07.2026 19:07
tvl ať se opováží na naší Lindu sáhnout, úchyl vlasatej, ať se vostříhá!
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LiJ
12.07.2026 19:17
Komunisto estéééébácký, sám běž do hola, když už máš pleš.
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