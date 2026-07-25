Češi v akci, pondělí 27. 7. Nastoupí obě sestry Fruhvirtovy. Bratr Siniakové a Kolář hrají v Liberci
Češi v akci (probíhající turnaje)
Linda Fruhvirtová začne v Memphisu
Linda Fruhvirtová je v posledních měsících v nepříjemné krizi, má v této sezoně negativní bilanci a propadla se znovu na konec druhé stovky žebříčku. Cenné body by mohla posbírat na turnaji WTA 250 v Memphisu, kde se navzdory svému rankingu vešla přímo do hlavní soutěže.
Do prvního kola však dostala neoblíbenou soupeřku. S favorizovanou Anastasijí Zacharovovou prohrála oba letošní souboje a shodou okolností ji i potřetí potkává na půdě Spojených států. Ruská tenistka v posledním duelu v březnu v Austinu dominovala 6:0, 6:2.
WTA 250 MEMPHIS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Zacharovová (-)
Brenda Fruhvirtová pokračuje v návratu
Brenda Fruhvirtová odehrála před týdnem v německém Horbu svůj teprve druhý turnaj v letošní sezoně a skončila ve finále kvalifikace. Na kurtech se představila po skoro šesti měsících a s jejím návratem mezi elitu to v tuto chvíli po sérii psychických a zdravotních problémů nevypadá vůbec dobře.
Bývalá členka TOP 100 žebříčku startuje v tomto týdnu na akci nejnižší kategorie W15 v Polsku. Momentálně se nachází ve druhé tisícovce pořadí a musí do kvalifikace. Její soupeřkou bude domácí naděje Julia Daroszewská a hlavním faktorem bude hlavně fyzická kondice mladší z talentovaných českých sester.
ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Heinzová (14-ČR) – Kolodziejská (Pol.)
11:30 | Kulhavá (6-ČR) – Krzešniaková (Pol.)
13:00 | Wirglerová (15-ČR) – H. Jankowská (Pol.)
13:00 | Kajabová (ČR) – Daubnerová (13-SR)
14:30 | B. Fruhvirtová (1-ČR) – Daroszewská (Pol.)
14:30 | Mošková (ČR) – T. Šramková (3-SR)
14:30 | Vlčková (5-ČR) – Škrabalová (ČR)
Siniakov a Kolář hrají v Liberci
Daniel Siniakov má na dosah start v hlavní soutěži na domácím challengeru v Liberci. Bratr hvězdné Kateřiny Siniakové začal drtivým vítězstvím nad krajanem Jonášem Kučerou a jasným favoritem bude i proti švédskému hráči Williamovi Rejchtmanovi Vinciguerrovi. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
V Liberci zároveň odstartuje i hlavní soutěž. Zdeněk Kolář bude plnit roli nasazené jedničky a pokusí se zapomenout na oba předchozí starty, jelikož v tomto dějišti vždy skončil v prvním kole. Proti bývalému finalistovi juniorského Australian Open a dalšímu českému talentu Janovi Kumstátovi nebude favoritem. Šance jsou naprosto vyrovnané a tito dva čeští tenisté se potkávají poprvé.
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Kolář (1-ČR) – Kumstát (ČR)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:30 | Vrba (ČR) – Pab. Martínez (11-Šp.)
10:30 | Siniakov (5-ČR) – Rejchtman Vinciguerra (Švéd.)
10:30 | Nicod (ČR) – Kravčenko (3-Ukr.)
WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Štruplová (ČR) – Rameová (Fr.)
ATP CHALLENGER 125 SAN MARINO, antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Vrbenský (ČR) – Janvier (Fr.)
ATP CHALLENGER 75 BONN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Donald (11-ČR) – Wallin (6-Švéd.)
ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Pulchartová (ČR) – Fontenelová (6-Švýc.)
12:30 | Hejtmánková (ČR) – Vasilescuová (14-Rum.)
14:30 | Suchá (ČR) – Vladsonová (12-Uzb.)
17:30 | Bayerlová (ČR) – Wobkerová (11-Něm.)
ITF W15 ROGAŠKA SLATINA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | T. Štěpánková (ČR) – Gaiová (13-It.)
ITF M15 WELS (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Ad. Soukup (ČR) – Križnik (3-Slovin.)
11:30 | Komínek (ČR) – Kaserer (Rak.)
11:30 | Frömel (ČR) – Šylov (2-Ukr.)
13:00 | Jindáček (ČR) – Szöke (13-Maď.)
13:00 | Baum (4-ČR) – Rosenkranz König (Rak.)
13:00 | Homola (8-ČR) – Piening (Něm.)
14:30 | M. Fröhlich (ČR) – Obermair (Rak.)
15:45 | Mrůzek (ČR) – Van Herck (5-Luc.)
J200 BASILEJ (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:30 | Vrajíková (ČR) – Bonelliová (6-Švýc.)
J100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | M. Horák (ČR) – Zagól (Pol.)
J60 ŽILINA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
11:30 | Hrubý (6-ČR) – Paluga (SR)
11:30 | Fedor (ČR) – Podczaszy (Pol.)
11:30 | Mohamed (ČR) – Bairo (2-SR)
11:30 | Pečonka (7-ČR) – Glos (SR)
11:30 | Zerai (1-ČR) – Guo (Kan.)
11:30 | Jos. Svoboda (3-ČR) – Herman (SR)
13:00 | Střílka (ČR) – Faga (SR)
13:00 | Smolík (ČR) – Kriško (5-SR)
13:00 | Motal (ČR) – Čystikov (Ukr.)
13:00 | Černovický (4-ČR) – Voigt (Pol.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
08:30 | Havlíková (5-ČR) – Dekanová (SR)
08:30 | Vokrojová (ČR) – Košická (4-SR)
08:30 | T. Růžičková (ČR) – K. Kubalová (8-SR)
08:30 | Foldová (ČR) – Pauková (SR)
10:00 | Šulcová (ČR) – Sevaldová (SR)
10:00 | Šmídová (2-ČR) – Blaškovičová (SR)
10:00 | Holubová (ČR) – Georgievská (SR)
J60 LEIRIA (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:00 | Mottlová (2-ČR) – Passosová (Portug.)
10:00 | Benáčková (3-ČR) – Roletová Rodriguesová (Portug.)
J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:30 | Jourdren (ČR) – Kozjak (Slovin.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Kr. Přikrylová (6-ČR) – Bergeljová (Slovin.)
J30 VINKOVCI (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Janoušek (ČR) – Hass (Austr.)
09:00 | Žiška (6-ČR) – Vlaisavljevič (Srb.)
12:00 | Dufek (5-ČR) – Chiesa (Šp.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:30 | Miškovská (5-ČR) – Moussaová (SR)
10:30 | Reifová (6-ČR) – Taslaková (Chorv.)
14:00 | B. Blažková (ČR) – Santosová (4-Chorv.)
J30 MERZIG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:30 | Šebek (7-ČR) – Feisst (Něm.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Vávrová (4-ČR) – Bielusová (Pol.)
15:00 | S. Jiráková (ČR) – Zarcová (USA)
J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | T. Tichý (3-ČR) – Rodríguez (Dom. rep.)
16:30 | J. Tichý (ČR) – Campbell Perez (4-Peru)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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