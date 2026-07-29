Další nepříjemný nezdar. Brenda Fruhvirtová jasně nestačila na hráčku druhé tisícovky

DNES, 12:52
Aktuality 34
ITF BÍLSKO-BĚLÁ - Brenda Fruhvirtová se pokouší v posledních dnech o návrat na kurty, ale ten bohužel zatím úspěšný není. Mladší z talentovaných sester si připsala další nečekanou porážku, když na úvod hlavní soutěže turnaje W15 v Polsku nestačila jasně 2:6, 3:6 na Patricii Georgianu Goinaovou.
Profily hráčů
Fruhvirtová Brenda
Goina Patricia Georgiana
Brenda Fruhvirtová na letošním turnaji v Ostravě (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Fruhvirtová – Goinaová 2:6, 3:6

Krůček po krůčku se Fruhvirtová v některých ohledech zlepšuje, ale ani na nejnižší úroveň to zatím nestačí. Před týdnem v Německu odehrála první turnaj po téměř šesti měsících a teprve druhý v této sezoně a i kvůli nedostatku fyzické kondice skončila ve finále kvalifikace.

V posledních dnech v Polsku naopak dvoukolovým kvalifikačním sítem prošla, a to dost suverénně, nicméně její cesta se zastavila hned na úvod hlavní soutěže. Mladší z talentovaných sester, která ještě před pár lety figurovala mezi elitou a prosazovala se na hlavním okruhu, vůbec nestačila na jasnou outsiderku Goinaovou.

Proti Rumunce, jež byla nejvýš na 979. místě, se nadřela na téměř každý vyhraný game a nakonec jich získala jen pět. Zápas byl velmi rychlý a trval necelou hodinu a půl, přičemž soupeřka měla jednoznačnou převahu. Malou nadějí bylo snížení z 0:4 na 3:4 ve druhém setu, avšak česká favoritka pak opět tahala za kratší konec.

Je jasné, že bývalou 87. hráčku světa Fruhvirtovou čeká velmi těžký pokus o návrat. V Polsku sice zapsala první sérii dvou výher od loňského září, nicméně tři soupeřky po sobě naposledy porazila v květnu 2024. Pozitivem je, že zvládla v Polsku odehrát tři zápasy, snad bez zdravotního problému.

Výsledky turnaje ITF W15 v Bílsku-Bělé

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

34
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tommr
29.07.2026 15:38
Žádné příjemné překvapení se bohužel nekoná a návrat Brendy se komplikuje. Důležité je aby to Brenda nezabalila a dál to zkoušela. Tak talentovaná hráčka přece nemohla zapomenout jak se hraje tenis ...
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com
29.07.2026 15:13
tak už

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Ondra979
29.07.2026 13:56
tak zpatky na zem. Tady by asi fakt mela neco uhrat, pokud mysli na vyssi mety, no treba priste, nebo taky ne..
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Nereknu
29.07.2026 14:02
Asi ne, ale mohly by se ségrou zkusit se prosadit v deblu.
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jih
29.07.2026 14:08
Spolu nevím, ale Linda by rozhodně měla hrát čtyřhru...proč ji vůbec nehraje?? Má někdo teorii?
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Ondra979
29.07.2026 14:08
jo to je dobry tip kdyz to v singlu pujde opravdu asi uz jen hodne tezko, aspon to tak vypada
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Ondřej.Jirásek
29.07.2026 13:53
Návrat Brendy prostě lidi zajímá, proto to pokrýváme. Spousta lidí si neumí tyhle informace dohledat a rádi si o tom přečtou. Ten článek je podle mě nejvíc pozitivní, jak jenom to jde.

Všichni držíme Brendě palce a myslím si, že se k tomu snažíme přistupovat co nejcitlivěji.
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falcon_heavy
29.07.2026 13:55
Článek je asi celkem v pohodě, jen by to chtělo míň bulvární titulky.
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paprikovygulas_
29.07.2026 13:59
Aké informácie vieš z toho livescore poskytnúť? Nevidel si jedinú výmenu. Každý si vie dohladať skóre. Jedine čo si tým ludom poskytol navyše je titulok.
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Kapitan_Teplak
29.07.2026 14:01
Kašli na ně.
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rubens
29.07.2026 15:11
To je úplně v klidu. Nikdy jsem neviděl holku s takovou rukou, jako má Brenda. To se nezapomíná. Skvělou fyzičku už Brenda měla, nevidím důvod, aby ji neměla opět, a třeba ještě lepší, když bude sama chtít. Dřív nebo později je zpátky, to je jisté.
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Kapitan_Teplak
29.07.2026 13:40
Zpátky do podpalubí
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paprikovygulas_
29.07.2026 13:39
V turnaji hra x českých tenistiek ani jedina zmienka o nich. Nevidel si ani jeden bod len skákajúce skóre na livescore aj tak ti to dalo odvahu napísať dalši članok. Zameraj sa na kvalitu a nie kvantitu ale to si počul už dost krat.
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Astarin
29.07.2026 14:33
A kolik z těch X českých tenistek jsou bývalé členky top 100?
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paprikovygulas_
29.07.2026 14:44
presne 0, další zaškatulkovaný človek na pozícií v rankingu.
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Nereknu
29.07.2026 13:37
Nechcete spíš okomentovat výkony Dominiky Šálkový? Její přístup k zápasům je tristní. Aktuálně hraje stovku někde v tramtárii, má velmi přijatelnou soupeřku a jediný, čeho je schopná, je chodit tam jako mistrně světa na kterou nikdo nemá. A ejhle, má na ní každej a kdykoliv.

A nejlepší je, když dostane eso, to kouká jak vyvoraná. Největší tragédka pod sluncem. Nechte Brandu žít, věnujte se týhle holce, ať se vzpamatuje.
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P.T.P.
29.07.2026 14:07
Na Dominiku mi nešahej, radši řekni řeřicha.
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Kapitan_Teplak
29.07.2026 14:16
Víš za co jsi dostal ban ?
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P.T.P.
29.07.2026 14:23
To mi nikdo neřek.
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Kapitan_Teplak
29.07.2026 14:27
Divný, na eurofotbale, též spadajícím pod livesport, ti to aspoň napíšou mailem.
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P.T.P.
29.07.2026 14:31
To mi napsali, že jsem zablovanej, že jsem porušil, že to bylo nahlášený, ale přesně za
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P.T.P.
29.07.2026 14:32
co, ne.
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Kapitan_Teplak
29.07.2026 14:36
Tam ti to právě napíšou konkrétně.
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P.T.P.
29.07.2026 15:09
Fotbalisti jdou asi víc napřímo, tenisti se musí dovtípit sami
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TomaSvycar
29.07.2026 13:31
A zase to tu je. Ono to zas prijde, ale potrebuje cas. Hlavne ji nechat bejt. Panicke ataky znam. Mel jsem to leta. A v tak mladem veku to muze hodne uzkodit. Ale za rok nebo za dva az se to v hlave srovna se z toho dostane kdyz nebude na ni tlak. Verim.
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Tomas_Smid_fan
29.07.2026 13:36
smile
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EllNino
29.07.2026 13:11
Zbytečné drama, kazíte jí kariéru sami, novináři
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Tomas_Smid_fan
29.07.2026 13:37
smile
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Kapitan_Teplak
29.07.2026 13:47
Jo, tím to bude. To je zase krásná ukázka stádovitosti. Ta holka je pod zájmem médií tak od třinácti.
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falcon_heavy
29.07.2026 13:52
Pláčeš hezky, ale na špatném hrobě. Ten hype kolem sester je především dílem jejich rodičů.
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P.T.P.
29.07.2026 13:01
Tvl Jirásku, netlač na tu Brendu, k ničemu to není!
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Tomas_Smid_fan
29.07.2026 13:37
souhlas
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Kapitan_Teplak
29.07.2026 13:40
Určitě to tu čte každý den
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Tomas_Smid_fan
29.07.2026 13:51
stačí obden
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