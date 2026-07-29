Další nepříjemný nezdar. Brenda Fruhvirtová jasně nestačila na hráčku druhé tisícovky
Fruhvirtová – Goinaová 2:6, 3:6
Krůček po krůčku se Fruhvirtová v některých ohledech zlepšuje, ale ani na nejnižší úroveň to zatím nestačí. Před týdnem v Německu odehrála první turnaj po téměř šesti měsících a teprve druhý v této sezoně a i kvůli nedostatku fyzické kondice skončila ve finále kvalifikace.
V posledních dnech v Polsku naopak dvoukolovým kvalifikačním sítem prošla, a to dost suverénně, nicméně její cesta se zastavila hned na úvod hlavní soutěže. Mladší z talentovaných sester, která ještě před pár lety figurovala mezi elitou a prosazovala se na hlavním okruhu, vůbec nestačila na jasnou outsiderku Goinaovou.
Proti Rumunce, jež byla nejvýš na 979. místě, se nadřela na téměř každý vyhraný game a nakonec jich získala jen pět. Zápas byl velmi rychlý a trval necelou hodinu a půl, přičemž soupeřka měla jednoznačnou převahu. Malou nadějí bylo snížení z 0:4 na 3:4 ve druhém setu, avšak česká favoritka pak opět tahala za kratší konec.
Je jasné, že bývalou 87. hráčku světa Fruhvirtovou čeká velmi těžký pokus o návrat. V Polsku sice zapsala první sérii dvou výher od loňského září, nicméně tři soupeřky po sobě naposledy porazila v květnu 2024. Pozitivem je, že zvládla v Polsku odehrát tři zápasy, snad bez zdravotního problému.
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Všichni držíme Brendě palce a myslím si, že se k tomu snažíme přistupovat co nejcitlivěji.
A nejlepší je, když dostane eso, to kouká jak vyvoraná. Největší tragédka pod sluncem. Nechte Brandu žít, věnujte se týhle holce, ať se vzpamatuje.