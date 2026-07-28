Menšík se trápil s outsiderem z páté stovky. Ve Washingtonu přežil bitvu i nástrahy počasí
Svajda – Menšík 2:6, 7:6, 3:6
Menšík měl katastrofální vstup do zápasu a prohrál úvodních sedm bodů. Sérii tří brejkbolů ovšem i s pomocí svého dělového servisu zlikvidoval a ve zbytku úvodního setu proti domácímu outsiderovi Svajdovi dominoval. Soupeři z páté stovky žebříčku povolil jen dva gamy a vypadalo to na hladký postup do dalšího kola.
Jenže ani začátek druhé sady se mu nepovedl. Američanovi opět nabídl brejkbolové šance a po srovnání na shodu ve druhé hře bylo utkání na několik desítek minut přerušeno kvůli deštivému počasí a bleskům v okolí. Po návratu na kurt Menšík přežil třetí brejkbol v tomto gamu a pak nevyužil celkem pět vlastních šancí na brejk.
Svajdu už sice k žádné nepustil, nicméně ani český favorit nedokázal na returnu uspět a rozhodnout musel tie-break. Ten překvapivě zvládl lépe mnohem méně zkušený Svajda a po vítězství 7:5 ve zkrácené hře si vynutil rozhodující dějství.
V něm se Menšíkovi dlouho na returnu nedařilo. Nejprve sám v pátém gamu zlikvidoval brejkbolovou hrozbu a první příležitost na příjmu si prostějovský rodák vypracoval až v koncovce. Za stavu 4:3 využil třetí možnost prolomit Svajdovi servis a následně bitvu, která trvala dvě hodiny a čtvrt, úspěšně dopodával.
Na začátku června zapsal Menšík na French Open své první kariérní semifinále na grandslamech. Není však tajemstvím, že od té doby nehraje v nejlepší možné formě. Na trávě dokázal vyhrát jen jeden ze tří zápasů, když ve Wimbledonu udolal v tie-breaku rozhodujícího pátého setu Tobyho Samuela, a nyní nepřesvědčil ani při vstupu do US Open Series.
Na pětistovce ve Washingtonu dvacetiletý český tenista debutuje a bude muset rychle najít lepší výkonnost. Ve čtvrtek ho totiž čeká další americký soupeř a tentokrát mnohem nebezpečnější. O postup do čtvrtfinále se Menšík utká s Brandonem Nakashimou. S loňským čtvrtfinalistou vyhrál oba předchozí souboje na začátku sezony 2024 v Austrálii.
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