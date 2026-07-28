13. porážka v řadě. Legendární Williamsová padla letos i podeváté, na výhru čeká přes rok

DNES, 09:05
Aktuality 0
WTA WASHINGTON - Venus Williamsová nezapsala výhru ani ve svém devátém letošním zápase. Legendární Američanka, která se ve dvouhře naposledy radovala před rokem právě ve Washingtonu, podlehla v hlavním městě Spojených států dvakrát 3:6 favorizované Anastasiji Potapovové.
Profily hráčů
Williams Venus
Potapova Anastasia
Venus Williamsová prohrála posledních 13 zápasů (© EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Potapovová – Williamsová 6:3, 6:3

Williamsová oslavila v červnu už 46. narozeniny. Přesto se dál pohybuje na nejvyšší úrovni ženského tenisu, není připravená pověsit raketu na pomyslný hřebík a coby majitelka sedmi grandslamových trofejí a bývalá světová jednička dostává takřka všude divoké karty.

Zatímco někteří fanoušci volají po konci kariéry této legendární tenistky, starší z hvězdných sester se nenechává odradit ani dlouhou sérií porážek. Ta se po nezdaru ve Washingtonu proti Potapovové vyšplhala už na číslo třináct.

V letošním roce se Williamsová ve dvouhře představila podeváté a ani tentokrát nenašla recept na vítězství, na které čeká právě od loňského vystoupení ve Washingtonu. Alespoň dvě výhry v rámci jedné sezony slavila naposledy v roce 2023, kdy zvítězila třikrát.

Williamsová ještě neřekla na probíhajícím turnaji ve Washingtonu poslední slovo. Vstup naopak zvládla v deblové soutěži po boku Rusky Diany Šnajderové a společně se mohou chystat na čtvrtfinálový zápas s čínskou dvojicí Qianhui Tang, Yi-Fan Xu.

Právě Šnajderová bude příští soupeřkou Potapovové. Ruská rodačka reprezentující Rakousko prožívá v tomto roce jedno z nejlepších období své kariéry a na čtvrtý pokus překročila ve Washingtonu první kolo.

Výsledky turnaje WTA 500 ve Washingtonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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