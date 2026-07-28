Ošklivý pohled. Ruska Alexandrovová zkolabovala na kurtu, soupeřka se neubránila slzám
Zápasy v Memphisu jsou kvůli velmi vysokým teplotám a velké vlhkosti hrány v dopoledních a večerních hodinách. Odpoledne naopak areál několik hodin zeje prázdnotou, nicméně pořadatelé se snaží, aby byly všechny dopolední zápasy ideálně dohrány před zmíněnou pauzou.
A právě to se stalo osudným největší favoritce turnaje a nasazené jedničce Alexandrovové. Utkání s teenagerkou Ljutovovou trvalo už přes tři hodiny a Alexandrovová byla za stavu 4:5 a 15:30 ve třetím setu kousek od porážky.
Potenciálně chyběly jen dva míčky, ale ani tak se utkání nemohlo dohrát. Alexandrovová totiž v obrovském horku (některé reporty uvádí až 36 stupňů Celsia) zkolabovala přímo na kurtu a okamžitě potřebovala dlouhou pauzu na ošetření. Mezitím ještě stihla umpirovou sudí požádat, aby na kurt zavolala lékaře.
Po zkontrolování životních funkcí bylo jasné, že světová devatenáctka nebude moct pokračovat. Rusku žijící už několik let v Česku navíc trápily potíže už v předchozím průběhu zápasu a v některých pasážích vyrovnané bitvy se sotva pohybovala. Kurt nakonec opouštěla na vozíčku.
Teprve 16letá Ljutovová se po oznámení konce zápasu neubránila slzám. Talentovaná teenagerka tak dala průchod svým emocím, které způsobily obrovská nervozita, nepříjemná situace na kurtu a životní vítězství dosažené velmi nešťastným způsobem.
Ljutovová vylepšila svou letošní bilanci na 29:4. Ta zahrnuje tři triumfy na okruhu ITF a teď i první výhru na nejvyšší tour. Ve druhém kole vyzve vycházející hvězdu Mayu Jointovou. V osmifinále je i česká tenistka Darja Viďmanová.
Viďmanová se konečně dočkala
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