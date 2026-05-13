Sabalenková? Na French Open může zazářit Nosková, věří americká legenda

DNES, 18:00
Vládne tenisovému světu, přesto Aryna Sabalenková do French Open, které startuje už 25. května, v příliš dobrém rozpoložení vstupovat nebude. Na Masters v Madridu vypadla překvapivě ve čtvrtfinále s Hailey Baptisteovou, v Římě dokonce v osmifinále se Soranou Cirsteaovou. Nepřesvědčivé výkony tak podle americké legendy Andyho Roddicka dávají šanci mimo jiné i Lindě Noskové či Martě Kosťukové.
Linda Nosková má elitní světovou desítku na dosah (© MAHOUDEAU CLEMENT / KMSP / KMSP VIA AFP)

Bývalá světová jednička Andy Roddick se domnívá, že aktuální forma Sabalenkové může výrazně ovlivnit situaci před blížícím se French Open. Podle něj mohou výsledky běloruské superstar dodat sebevědomí dalším hráčkám, včetně Coco Gauffové, Jessicy Pegulové, Lindy Noskové nebo Eleny Rybakinové.

Roddick v pořadu Served uvedl: "Pokud bude hrát dobře, může na Roland Garros zazářit Linda Nosková, hru na to určitě má. To stejné platí i o Martě Kosťukové. Zcela jistě bude chtít nepřesvědčivých výkonů Sabalenkové využít i Iga Šwiateková. Pokud se tyto hráčky potkají s formou, může to být velmi zajímavé."

"Situace určitě nahrává i Coco Gauffové, která tak bude vidět mnohem větší šanci obhájit titul. Bez šancí tak nebude ani Jessica Pegulová," pokračuje grandslamový šampion.

Podle Roddicka může vzniknout takzvaný dominový efekt: "S porážkami Sabalenkové bezpochyby poroste sebevědomí jejích konkurentek. Je to logický závěr. Když ostatní tenistky vidí, že Aryna není tak dominantní hráčkou jako dříve, daleko více si věří, jejich sebevědomí se zvýší o 10 nebo 15 procent," nepochybuje expert.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka zatím na svůj premiérový pařížský triumf čeká. Nejblíže mu byla v loňském roce, kdy ve finále podlehla Gauffové, která tak získala svůj druhý vavřín z turnajů velké čtyřky.

Navzdory tomu má Sabalenková na pařížském grandslamu v poslední době solidní výsledky. V posledních třech letech se dostala minimálně do čtvrtfinále. I přes neúspěchy v Madridu a Římě bude patřit mezi favoritky turnaje. Tento názor sdílí i Roddick: "Pořád si myslím, že je jasnou favoritkou na French Open," řekl vítěz US Open z roku 2003.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

3
jih
13.05.2026 18:17
Bohužel je to blbost.
Reagovat
Mantra
13.05.2026 18:09
ten je mimo jako Wilander
Reagovat
Krisboy
13.05.2026 18:03
Finále Pupík - Swiatek smile
Reagovat

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele

