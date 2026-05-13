Nejhorší kurt, na jakém jsem kdy hrál, zuřil po výbuchu s Darderim Zverev

DNES, 16:25
Měl set a brejk k dobru. Později i čtyři mečboly. Nic z toho Alexandru Zverevovi nebylo v osmifinálovém duelu na Masters v Římě proti domácímu Lucianovi Darderimu platné. Po výsledku 6:1, 6:7 a 0:6 se s turnajem rozloučil. V pohodě to však německý tenista příliš nenesl...
Alexander Zverev dohrál v Římě v osmifinále (@ Alfredo Falcone / Zuma Press / Profimedia)

Zverev vstupoval do turnaje jako jeden z favoritů na postup do finále. Svou cestu turnajem však světová trojka ukončila daleko před vytouženou metou. Jeho příprava na Roland Garros tak skončila zklamáním. Zároveň přijde o 100 bodů v žebříčku, které obhajoval za loňské čtvrtfinále.

Zverev nebyl spokojen s podmínkami při svém zápase v Římě, což následně komentoval i na tiskové konferenci. "Bylo těžké hrát. Abych byl upřímný, kurt je podle mě nejhorší, na jakém jsem kdy hrál. Junioři, profesionálové, futures, trénink – nikdy jsem nehrál na kurtu, kde je kvalita tak špatná," řekl Zverev.

"Mám mečbol a míč mi přeskočí hlavu. Mám brejkbol a míč se kutálí. Vyhrát bylo těžké. Celkově si myslím, že jsem měl zápas vyhrát ve dvou setech. Poté už hrál fantasticky."

Na tiskové konferenci byl Zverev dotázán také na to, zda ho tento výsledek nutí pochybovat o schopnosti porážet Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. "Musím věřit, že jsem schopen je porazit. Musím tomu věřit, jinak jim můžeme dát trofej rovnou, aniž bychom jakýkoliv turnaj hráli," uvedl.

Zverev se před Roland Garros podle vlastních slov snaží udržet pozitivní nastavení, i když jeho bilance proti hlavním rivalům není příznivá. Prohrál čtyři z posledních pěti zápasů s Alcarazem a proti Sinnerovi má ještě horší bilanci. Se Sinnerem prohrál devětkrát v řadě, včetně čtyř porážek v letošní sezoně. Ital ho vyřadil v Madridu, Monte Carlu, Miami i Indian Wells.

Jeho poslední vítězství nad Sinnerem se datuje k US Open 2023, kdy uspěl v pětisetovém zápase. Bilance se Sinnerem je 10:4 ve prospěch Itala, proti Alcarazovi vede Španěl 7:6.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Mantra
13.05.2026 17:55
a do kopce
paddy
13.05.2026 17:26
nejhorší je, že v zápasech se Sinnerem jsou kurty ještě hůře připravené smile
Saulnier
13.05.2026 16:55
Zvoral to
pantera1
13.05.2026 16:59
Nebyl na krtince dostatečně připraven, to Jenda je ve svým živlu , ale mohl by ho vyklepnout ten otravnej Darderi, pokud přejde přes Chodara, to by bylo divoký překvápko, jak bič.
Saulnier
13.05.2026 17:03
kebyže Darderi sundá Sinnera, bol by aspoň na niečo dobrý
PTP
13.05.2026 17:08
Ital z Argentiny Italovi z Tyrolska zatopí.
Saulnier

PTP
13.05.2026 16:37
Saša si musí nastudovat hlubokou orbu.
pantera1
13.05.2026 16:48
Zapomněl si vzít příruční ruchadlo .
PTP
13.05.2026 16:55
Bratranci Veverkové se v Římě taky neprosadili.
Martan1
13.05.2026 17:22
Byl před rokem na Mallorce u hlavního bývalého arciantukáře pro radu a asi dostal jen všeobecná doporučení a další bla bla bla. A nebo se tím neřídí?
PTP
13.05.2026 17:28
Komu není shůry dáno, na antuce nekoupí.
