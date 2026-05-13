Nejhorší kurt, na jakém jsem kdy hrál, zuřil po výbuchu s Darderim Zverev
Zverev vstupoval do turnaje jako jeden z favoritů na postup do finále. Svou cestu turnajem však světová trojka ukončila daleko před vytouženou metou. Jeho příprava na Roland Garros tak skončila zklamáním. Zároveň přijde o 100 bodů v žebříčku, které obhajoval za loňské čtvrtfinále.
Zverev nebyl spokojen s podmínkami při svém zápase v Římě, což následně komentoval i na tiskové konferenci. "Bylo těžké hrát. Abych byl upřímný, kurt je podle mě nejhorší, na jakém jsem kdy hrál. Junioři, profesionálové, futures, trénink – nikdy jsem nehrál na kurtu, kde je kvalita tak špatná," řekl Zverev.
"Mám mečbol a míč mi přeskočí hlavu. Mám brejkbol a míč se kutálí. Vyhrát bylo těžké. Celkově si myslím, že jsem měl zápas vyhrát ve dvou setech. Poté už hrál fantasticky."
Na tiskové konferenci byl Zverev dotázán také na to, zda ho tento výsledek nutí pochybovat o schopnosti porážet Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. "Musím věřit, že jsem schopen je porazit. Musím tomu věřit, jinak jim můžeme dát trofej rovnou, aniž bychom jakýkoliv turnaj hráli," uvedl.
Zverev se před Roland Garros podle vlastních slov snaží udržet pozitivní nastavení, i když jeho bilance proti hlavním rivalům není příznivá. Prohrál čtyři z posledních pěti zápasů s Alcarazem a proti Sinnerovi má ještě horší bilanci. Se Sinnerem prohrál devětkrát v řadě, včetně čtyř porážek v letošní sezoně. Ital ho vyřadil v Madridu, Monte Carlu, Miami i Indian Wells.
Jeho poslední vítězství nad Sinnerem se datuje k US Open 2023, kdy uspěl v pětisetovém zápase. Bilance se Sinnerem je 10:4 ve prospěch Itala, proti Alcarazovi vede Španěl 7:6.
