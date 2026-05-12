Omlouvám se, tohle jsem nechtěl. Nikdy jsem nic podobného nezažil, smutnil hvězdný Ital

DNES, 20:35
Téma 4
Lorenzo Musetti po dalším zdravotním problému zpochybnil svou účast na Roland Garros. Ital po hladké porážce s Casperem Ruudem (3:6, 1:6) na Masters v Římě připustil, že aktuálně neví, zda bude schopen do pařížského grandslamu nastoupit.
Lorenzo Musetti neměl v zápase proti Casperu Ruudovi šanci (@ LaPresse / Sipa USA / Profimedia)

Musetti neprožívá ideální antukovou sezonu. Na oblíbeném povrchu ho opakovaně limitují fyzické problémy a necelé dva týdny před Roland Garros zůstává jeho zdravotní stav nejistý. Ital v Římě obhajoval loňské semifinále a po porážce s Ruudem vypadne z elitní světové desítky. Pokud by v Paříži nestartoval, jeho propad žebříčkem by mohl pokračovat.

Italský tenista se v posledním období opakovaně potýká se svalovými problémy. V minulosti skrečoval například semifinále Roland Garros proti Carlosi Alcarazovi nebo letošní duel na Australian Open s Novakem Djokovičem.

Po porážce v Římě se Musetti omluvil domácím fanouškům za svůj výkon. "Omlouvám se. Jsem zklamaný z výkonu, který jsem předvedl. Fyzický stav mi nedovolil hrát tak, jak bych si přál. Nechtěl jsem odstoupit, protože už jsem unavený z dalších skrečí, obzvlášť před domácím publikem. Nikdy jsem nic podobného nezažil," uvedl Ital na tiskové konferenci podle Ubitennis.

Musetti zároveň přiznal, že v tuto chvíli neví, zda bude na Roland Garros startovat. "V následujících dnech podstoupím další vyšetření. Problém jsem cítil během celého turnaje a kvůli nabitému programu nebyl prostor na detailnější testy. Doufám, že zranění nebude tak vážné, jak momentálně vypadá," uvedl.

Ital zároveň připustil, že prochází psychicky náročným obdobím. "Je to velmi komplikované období mé kariéry, plné zranění. Nikdy předtím jsem se s tolika problémy najednou nemusel potýkat. Je těžké se s tím vyrovnat psychicky i fyzicky," řekl Musetti.

Podle svých slov se během antukové části sezony cítil dobře jen minimálně. "Možná pouze v prvních dvou zápasech v Madridu jsem se cítil opravdu dobře. Ve zbytku turnajů jsem hrál prakticky na jedné noze. Dnes jsem měl problém přenést váhu na levou nohu a najít v ní potřebnou oporu a sílu," popsal své potíže.

Musetti zároveň přiznal, že ani jeho tým zatím nedokáže najít přesnou příčinu opakovaných zdravotních komplikací. "Vyzkoušeli jsme několik věcí, ale stále je těžké najít jasné vysvětlení. Jsou to drobná zranění, která jsou někdy složitější než ta vážnější. Psychicky mě to hodně ovlivňuje. Kdybych znal odpověď, pravděpodobně bych neměl takové starosti," dodal italský tenista.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Saulnier
12.05.2026 21:46
V plnom zdraví sa môže opäť v pohode vrátiť na víťaznú vlnu
Otázka znie, či mu toho plného zdravia bude dožičené, keďže aj v období, keď mu to išlo, ho telo občas limitovalo. Uvidíme, v každom prípade veľmi dobrý hráč, ktorý svojimi riešeniami na kurte baví
Tomas_Smid_fan
12.05.2026 21:15
okamžitě vyměnit mastičkáře!
Mantra
12.05.2026 20:53
Kecy pro divaka v Itálii. Samozřejmě nastoupi.
Mantra
12.05.2026 20:55
A prohraje. Je na sestupu. To vidí kazdy uz pul roku. Pantere jsem to taky psal. Spis byl vystrelek ten jeho vzestup.
