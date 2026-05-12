Čtyři mečboly, pak potupný konec. Řím oslavuje domácího hrdinu, Zverev dohrál
Darderi – Zverev 1:6, 7:6, 6:0
Jen jednou se oba tenisté do této doby na okruhu ATP potkali. Stalo se tak shodou okolností také na římském Masters před dvěma lety, kdy se z dvousetové výhry radoval Zverev. Na druhé vzájemné střetnutí však bude v tom nejlepším vzpomínat především Darderi.
Úvod utkání přitom domácímu tenistovi nezačal vůbec dobře. Nejistý Darderi si prohrál hned úvodní servis, Zverev následně brejk bez problémů potvrdil a vedl už 3:0. Když dvacátý hráč světa neuspěl ani při svém druhém servírovacím gamu, ztichlé publikum rozhodně žádnou zápletku neočekávalo. Zverev ji také v prvním setu nedopustil, na svém podání byl naprosto dominantní. Za stavu 5:0 dovolil svému soupeři zisk aspoň čestného gamu a za 29 minut hry získal úvodní sadu s přehledem 6:1.
Do druhého setu vstoupili oba tenisté prohraným podáním. Když však za stavu 2:2 o něj znovu přišel Darderi a Zverev následně to své s přehledem vyhrál a zvýšil na 4:2, těžko by někdo na domácího tenistu vsadil. Trojnásobný grandslamový finalista si výhodu brejku držel až do stavu 5:4, kdy podával na vítězství v zápase.
Poslední krok se mu ale udělat nepodařilo a druhý set tak musel rozlousknout tie-break. V něm si Zverev vypracoval první mečbol za stavu 6:5, později si tu samou situaci zopakoval ještě třikrát, ani jednou však neuspěl. V dramatické zkrácené hře tak nakonec slavil Darderi, který využil svůj druhý setbol a získal ji po divokém průběhu 12:10.
Zahozené šance rodáka z Hamburku zlomily. V rozhodujícím setu už byl jen stínem tenisty z úvodu zápasu, na kurtu jednoznačně dominoval domácími fanoušky rozjetý Darderi. Ital si k nadšení většiny diváků vzal oba úvodní servisy německého soupeře, sám vyřešil za stavu 3:0 brejkbolovou možnost soupeře a za stavu 4:0 tak bylo o vítězi prakticky rozhodnuto.
Zverev se nakonec nezmohl ani na jediný game, schytal potupného kanára a po dvou hodinách a 26 minutách gratuloval svému soupeři k postupu.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Římě
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře