Dominance pokračuje. Siniaková s Townsendovou smetly v Římě své úvodní soupeřky
Baptisteová/Ealaová – Siniaková/Townsendová 2:6, 1:6
Původními soupeřkami Siniakové s Townsendovou měl být italsko-kanadský debl Elisabetta Cocciarettová, Leylah Fernandezová, po jejich odstoupení se ale do cesty druhému nasazenému páru postavila právě americko-filipínská dvojice. Od úvodních míčů ale na kurtu vládly favoritky. Bez problémů prolomily podání jak Baptisteové, tak Ealaové a velmi rychle si v úvodním setu vypracovaly bezpečné vedení 4:0.
Do náznaků problémů se favoritky dostaly až za stavu 4:1, kdy při podání Townsendové ztrácely už 0:40, čtyřmi body v řadě ale stihly game zachránit a ztrátu podání nedopustily. Za stavu 5:1 si o chvíli později vypracovaly dva setboly, ty sice ještě proměnit nedokázaly, ale mrzet je to nemuselo. Při podání úřadující světové deblové jedničky set dovedly i přes drobné komplikace za 36 minut do vítězného konce 6:2.
Sebejistý výkon favoritek nabral ve druhém setu ještě na intenzitě. Dvojnásobné grandslamové šampionky vstoupily do druhého dějství v podobném tempu jako do prvního. Opět vzaly obě úvodní podání svých soupeřek, na svém byly bezchybné a vedly už 4:0. Siniaková s Townsendovou byly jasně lepší jak při hře od základní čáry, tak na síti a svým rivalkám nedávaly v žádné části zápasu pomýšlet na jeho případné zdramatizování.
O první game druhého setu se postarala nedávná překvapivá přemožitelka Aryny Sabalenkové z Madridu Baptisteová, která tak snížila na 1:4. To byla ale také poslední hra, kterou proti favoritkám získaly. Siniaková s Townsendovou zvítězily s přehledem 6:2, 6:1 a v dalším kole se utkají s Rumunkami Soranou Cirsteaovou a Jaqueline Cristianovou.
Siniaková s Townsendovou naposledy prohrály ve čtvrtfinále Australian Open s kazašsko-srbskou dvojicí Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová. Od té doby si připsaly triumfy na Sunshine Double v Miami a Indian Wells, přemožitelky nenašly ani na dalším Masters v Madridu.
V Římě se dnes představí i Linda Nosková s Terezou Valentovou, které si už o čtvrtfinále zahrají s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.
Výsledky ženské čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Římě
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Zatrnulo mi akorát po ošklivém pádu Katky v závěru zápasu. Vypadá to ale že kotník vydržel protože Katka zápas normálně dohrála ...