Dominance pokračuje. Siniaková s Townsendovou smetly v Římě své úvodní soupeřky

DNES, 12:35
Aktuality 3
WTA ŘÍM - V další suverénní představení přeměnily svůj úvodní duel Masters v Římě Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou. Na úvod bez problémů přehrály americko-filipínský pár Hailey Baptisteová, Alexandra Ealaová snadno 6:2, 6:1. Česko-americká dvojice si tak připsala již svou šestnáctou výhru v řadě.
Profily hráčů (7)
Townsend Taylor
Siniaková Kateřina
Baptiste Hailey
Eala Alexandra
Siniaková s Townsendovou slaví další výhru (@ Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Baptisteová/Ealaová – Siniaková/Townsendová 2:6, 1:6

Původními soupeřkami Siniakové s Townsendovou měl být italsko-kanadský debl Elisabetta Cocciarettová, Leylah Fernandezová, po jejich odstoupení se ale do cesty druhému nasazenému páru postavila právě americko-filipínská dvojice. Od úvodních míčů ale na kurtu vládly favoritky. Bez problémů prolomily podání jak Baptisteové, tak Ealaové a velmi rychle si v úvodním setu vypracovaly bezpečné vedení 4:0.

Do náznaků problémů se favoritky dostaly až za stavu 4:1, kdy při podání Townsendové ztrácely už 0:40, čtyřmi body v řadě ale stihly game zachránit a ztrátu podání nedopustily. Za stavu 5:1 si o chvíli později vypracovaly dva setboly, ty sice ještě proměnit nedokázaly, ale mrzet je to nemuselo. Při podání úřadující světové deblové jedničky set dovedly i přes drobné komplikace za 36 minut do vítězného konce 6:2.

Sebejistý výkon favoritek nabral ve druhém setu ještě na intenzitě. Dvojnásobné grandslamové šampionky vstoupily do druhého dějství v podobném tempu jako do prvního. Opět vzaly obě úvodní podání svých soupeřek, na svém byly bezchybné a vedly už 4:0. Siniaková s Townsendovou byly jasně lepší jak při hře od základní čáry, tak na síti a svým rivalkám nedávaly v žádné části zápasu pomýšlet na jeho případné zdramatizování.

O první game druhého setu se postarala nedávná překvapivá přemožitelka Aryny Sabalenkové z Madridu Baptisteová, která tak snížila na 1:4. To byla ale také poslední hra, kterou proti favoritkám získaly. Siniaková s Townsendovou zvítězily s přehledem 6:2, 6:1 a v dalším kole se utkají s Rumunkami Soranou Cirsteaovou a Jaqueline Cristianovou.

Siniaková s Townsendovou naposledy prohrály ve čtvrtfinále Australian Open s kazašsko-srbskou dvojicí Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová. Od té doby si připsaly triumfy na Sunshine Double v Miami a Indian Wells, přemožitelky nenašly ani na dalším Masters v Madridu.

V Římě se dnes představí i Linda Nosková s Terezou Valentovou, které si už o čtvrtfinále zahrají s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.

Výsledky ženské čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Římě

Neskutečná dominance. Nosková s Valentovou zničily elitní deblistky a slaví první výhru

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
Diabolique
12.05.2026 13:26
Holky pekne. A upirka jedeeeee!!!!
Reagovat
pantera1
12.05.2026 13:11
Kačenka s Taylor by mohly vyhrát,aji římskou oranici, byla by to pěkná náplast .
Reagovat
tommr
12.05.2026 12:41
SinTown s přehledem. Soupeřkám nic nedovolily ... smile
Zatrnulo mi akorát po ošklivém pádu Katky v závěru zápasu. Vypadá to ale že kotník vydržel protože Katka zápas normálně dohrála ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist