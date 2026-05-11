Geniální úder. Neznámý Španěl překvapil diváky i bývalou světovou jedničku
V Česku téměř neznámý Španěl Llamas má za sebou velmi náročný týden. Na probíhajícím Masters v Římě se z kvalifikace probil až do třetího kola, když odehrál v osmi dnech hned pět třísetových duelů. V souboji o osmifinále trápil i bývalou světovou jedničku Medveděva a nebyl daleko od životního skalpu.
Proti favoritovi sice získal úvodní sadu, nejcennější výhru kariéry však ale nakonec neslavil. Na tento zápas ale rozhodně bude ještě dlouho vzpomínat, stejně jako diváci, kteří ho sledovali. Na začátku druhé sady totiž předvedl velmi nečekaný úder.
Llamas poslal bekhendový return doprostřed kurtu, čehož Medveděv skvěle využil a zahrál velmi dobrý forhendový kraťas. Ten Španěl nejen stihl doběhnout, ale také zdejšího šampiona z roku 2023 famózním způsobem prohodil.
Na poslední chvíli si totiž raketu přehodil z pravé ruky do levé a míček dokázal velmi přesně umístit i svou nehrající paží. Z tohoto úderu nebyl překvapený jen jeho ruský soupeř, ale také všichni diváci, kteří ve stoje tleskali. Video se také stalo populárním na sociálních sítích.
