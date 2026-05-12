Konec s kanárem. Bejlek vyhořela v Paříži v prvním kole na ruské soupeřce
Bejlek – Charaevová 4:6, 0:6
Už nyní může Bejlek považovat letošní sezonu za průlomovou. Momentálně se však mladá Češka, které patří 37. příčka rankingu, na kurtech trápí. V prvním kole challengeru v Paříži si připsala pátou porážku z posledních šesti zápasů. V opačné situaci se před zápasem nacházela její soupeřka. Charaevová, která je na svém životním maximu, 125. příčce, ovládla tři z posledních čtyř zápasů.
A v úvodu utkání bylo rozpoložení obou hráček znát. První tři hry utkání patřily vždy returnující tenistce. Dvakrát byla úspěšná rodačka ze Samary a po prvním vyhraném gamu na podání vedla 3:1. Bejlek v osmé hře podruhé v zápase prorazila soupeřce servis a srovnala krok. Dlouho se však ze stavu 4:4 neradovala. Závěrečné dvě hry už patřily její soupeřce, která tak získala úvodní sadu za 49 minut 6:4.
Druhý set se už nesl v jednoznačné režii Rusky. Unaveně působící Bejlek se marně snažila svou rivalku přinutit k chybám. Hned v úvodní hře ztratila čistou hrou svůj servis a když o něj přišla o chvíli později znovu, svítil na ukazateli skóre jednoznačný stav 4:0 pro Charaevovou.
O poslední zbytky naděje přišla znojemská rodačka v šesté hře, kdy počtvrté v řadě neudržela výhodu podání a o osudu utkání bylo definitivně rozhodnuto. Bejlek nakonec nezabránila ani potupnému kanáru a po hodině a 22 minutách šla své soupeřce gratulovat k výhře 6:4, 6:0.
Bejlek po svém servisu získala jen 39 % výměn, paradoxně úspěšnější byla na returnu, kde získala 42 % bodů. Česká tenistka nabídla své soupeřce dvanáct brejkbolových možností, polovinu z nich dokázala odvrátit. Charaevová ze šesti hrozeb zažehnala čtyři.
Výsledky dvouhry na challengeru v Paříži
Dobrovolný sestup Krejčíkové na nižší úroveň. Stejnou strategii zvolila i Bejlek
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Charaeva ale není lehká soupeřka. Nedávno s ní v Madridu prohrála i Nikola Bartůňková když neproměnila 3 mečboly ...