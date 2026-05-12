Konec s kanárem. Bejlek vyhořela v Paříži v prvním kole na ruské soupeřce

DNES, 13:00
CHALLENGER PAŘÍŽ - Nedaří se. Sára Bejlek dohrála na challengeru v Paříži už v prvním kole, když nestačila na ruskou soupeřku Alinu Charaevovou a prohrála hladce 4:6, 0:6. Česká tenistka si tak připsala třetí porážku v řadě.
Sára Bejlek dohrála už v úvodním kole (© ČTK / Deml Ondřej)

Bejlek – Charaevová 4:6, 0:6

Už nyní může Bejlek považovat letošní sezonu za průlomovou. Momentálně se však mladá Češka, které patří 37. příčka rankingu, na kurtech trápí. V prvním kole challengeru v Paříži si připsala pátou porážku z posledních šesti zápasů. V opačné situaci se před zápasem nacházela její soupeřka. Charaevová, která je na svém životním maximu, 125. příčce, ovládla tři z posledních čtyř zápasů.

A v úvodu utkání bylo rozpoložení obou hráček znát. První tři hry utkání patřily vždy returnující tenistce. Dvakrát byla úspěšná rodačka ze Samary a po prvním vyhraném gamu na podání vedla 3:1. Bejlek v osmé hře podruhé v zápase prorazila soupeřce servis a srovnala krok. Dlouho se však ze stavu 4:4 neradovala. Závěrečné dvě hry už patřily její soupeřce, která tak získala úvodní sadu za 49 minut 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhý set se už nesl v jednoznačné režii Rusky. Unaveně působící Bejlek se marně snažila svou rivalku přinutit k chybám. Hned v úvodní hře ztratila čistou hrou svůj servis a když o něj přišla o chvíli později znovu, svítil na ukazateli skóre jednoznačný stav 4:0 pro Charaevovou.

O poslední zbytky naděje přišla znojemská rodačka v šesté hře, kdy počtvrté v řadě neudržela výhodu podání a o osudu utkání bylo definitivně rozhodnuto. Bejlek nakonec nezabránila ani potupnému kanáru a po hodině a 22 minutách šla své soupeřce gratulovat k výhře 6:4, 6:0.

Bejlek po svém servisu získala jen 39 % výměn, paradoxně úspěšnější byla na returnu, kde získala 42 % bodů. Česká tenistka nabídla své soupeřce dvanáct brejkbolových možností, polovinu z nich dokázala odvrátit. Charaevová ze šesti hrozeb zažehnala čtyři.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Diabolique
12.05.2026 13:12
To je spatny ... Clovek si delal nadeje pred tou opravdovou Parizi ...
tommr
12.05.2026 13:11
Sáře se nedaří. Nepomohl ani sestup na nižší turnaje ...
Charaeva ale není lehká soupeřka. Nedávno s ní v Madridu prohrála i Nikola Bartůňková když neproměnila 3 mečboly ...
