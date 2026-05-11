Nová výzva a sázka na legendu. Drapera povede bývalá světová jednička

DNES, 18:05
Aktuality 0
Jack Draper potvrdil, že během travnaté části sezony naváže spolupráci s Andym Murraym. Britský hráč se tak rozloučil s trenérem Jamiem Delgadem, který ho vedl v posledních měsících. "Jsem velmi vděčný za všechno, co pro mě Jamie Delgado za posledních šest měsíců udělal,“ uvedl Draper ve svém prohlášení po ukončení společného působení.
Profily hráčů
Murray Andy
Draper Jack
Jack Draper má před sebou novou výzvu (@ Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Brit následně potvrdil, že během travnaté sezony bude součástí jeho týmu také Andy Murray. "I nadále mě bude podporovat skvělý tým v rámci LTA, včetně Andyho Murrayho, který bude po celou travnatou část sezony po mém boku," uvedl Draper. Murray s žádným hráčem nespolupracoval od svého krátkého působení u Novaka Djokoviče, které trvalo od konce sezony 2024 do období krátce před Roland Garros 2025.

Přesto se očekává, že spolupráce s Draperem by mohla fungovat dobře. Britský tenista se v letošní sezoně propadl mimo elitní padesátku žebříčku ATP Tour a snaží se vrátit do formy po zdravotních problémech. K plánované spolupráci se vyjádřil také Murrayho bratr Jamie Murray. V rozhovoru pro Sky Sports zdůraznil především zkušenosti, které může bývalá světová jednička Draperovi předat.

"Především zkušenosti. Zkušenosti s tím, co obnáší připravit se na největší turnaje, co znamená je vyhrávat a jaký tlak přináší role britské jedničky," uvedl Jamie Murray. "Nikdo není lépe připraven pochopit, čím si Jack prochází. Myslím, že je to velmi zajímavé spojení," dodal.

Jamie Murray zároveň připomněl i svůj vztah s Delgadem. "Jamie Delgado je můj velmi dobrý přítel, takže je to trochu zvláštní situace. Nakonec ale Jack udělá to, co je nejlepší pro jeho kariéru, a doufám, že to bude fungovat," řekl.

Draper se vrátil do soutěžního kolotoče po delší pauze způsobené únorovým Davis Cupem mezi Velkou Británií a Norskem. Od té doby nastupoval jen sporadicky. Britský tenista startoval v Dubaji, Indian Wells a také na turnaji v Barceloně, kde se zranil, a následně vynechal zbytek antukové části sezony.

Draperovi se zatím nepodařilo navázat na formu z minulé sezony, během níž se vyšplhal až na čtvrté místo světového žebříčku ATP Tour. Pod vedením Andyho Murrayho se nyní bude snažit znovu najít výkonnost, díky níž v minulosti působil jako jeden z možných vyzyvatelů Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze.

V minulé sezoně Draper ovládl Indian Wells a postoupil do finále Madrid Open. Od Wimbledonu ale v sezoně 2025 odehrál pouze jeden turnaj.

Další rána pro hvězdného Brita. Vynechá další grandslam a čeká ho obrovský pád žebříčkem

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist