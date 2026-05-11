Nová výzva a sázka na legendu. Drapera povede bývalá světová jednička
Brit následně potvrdil, že během travnaté sezony bude součástí jeho týmu také Andy Murray. "I nadále mě bude podporovat skvělý tým v rámci LTA, včetně Andyho Murrayho, který bude po celou travnatou část sezony po mém boku," uvedl Draper. Murray s žádným hráčem nespolupracoval od svého krátkého působení u Novaka Djokoviče, které trvalo od konce sezony 2024 do období krátce před Roland Garros 2025.
Přesto se očekává, že spolupráce s Draperem by mohla fungovat dobře. Britský tenista se v letošní sezoně propadl mimo elitní padesátku žebříčku ATP Tour a snaží se vrátit do formy po zdravotních problémech. K plánované spolupráci se vyjádřil také Murrayho bratr Jamie Murray. V rozhovoru pro Sky Sports zdůraznil především zkušenosti, které může bývalá světová jednička Draperovi předat.
"Především zkušenosti. Zkušenosti s tím, co obnáší připravit se na největší turnaje, co znamená je vyhrávat a jaký tlak přináší role britské jedničky," uvedl Jamie Murray. "Nikdo není lépe připraven pochopit, čím si Jack prochází. Myslím, že je to velmi zajímavé spojení," dodal.
Jamie Murray zároveň připomněl i svůj vztah s Delgadem. "Jamie Delgado je můj velmi dobrý přítel, takže je to trochu zvláštní situace. Nakonec ale Jack udělá to, co je nejlepší pro jeho kariéru, a doufám, že to bude fungovat," řekl.
Draper se vrátil do soutěžního kolotoče po delší pauze způsobené únorovým Davis Cupem mezi Velkou Británií a Norskem. Od té doby nastupoval jen sporadicky. Britský tenista startoval v Dubaji, Indian Wells a také na turnaji v Barceloně, kde se zranil, a následně vynechal zbytek antukové části sezony.
Draperovi se zatím nepodařilo navázat na formu z minulé sezony, během níž se vyšplhal až na čtvrté místo světového žebříčku ATP Tour. Pod vedením Andyho Murrayho se nyní bude snažit znovu najít výkonnost, díky níž v minulosti působil jako jeden z možných vyzyvatelů Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze.
V minulé sezoně Draper ovládl Indian Wells a postoupil do finále Madrid Open. Od Wimbledonu ale v sezoně 2025 odehrál pouze jeden turnaj.
