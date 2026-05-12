Kuriozita pro Češky! Valentová s Noskovou slaví bez boje. Stejně tak i Siniaková s Townsendovou
Nosková s Valentovou se ve svém úvodním vystoupení v Římě blýskly parádním výkonem, když naprosto suverénně přehrály elitní deblový pár Hao-Ching Chan z Tchaj-wanu a Maďarku Fanny Stollárovou dvakrát 6:1. Jejich další soupeřky, první nasazený pár Erraniová a Paoliniová, do osmifinálového duelu nakonec nenastoupil.
Češky si tak zajistily čtvrtfinálovou účast bez boje, kde budou jejich dalšími vyzývatelkami Australanka Storm Hunterová s americkou parťačkou Jessicou Pegulaovou. České tenistky spolu hrají teprve potřetí. Letos si spolu zahrály na Masters v Dauhá, síly spojily i na loňském Billie Jean King Cupu. V obou případech odcházely z kurtu jako poražené.
Postup do čtvrtfinále slaví i Siniaková s Townsendovou. Druhý nasazený pár si ve svém úvodním zápase naprosto hladce poradil s americko-filipínským duem Hailey Baptisteová a Alexandra Ealaová 6:2, 6:1. Dalšími vyzyvatelkami dvojnásobných grandslamových šampionek měly být Rumunky Cirsteaová s Cristianovou, které však do zápasu také nenastoupily.
Siniaková s Townsendovou tak stále drží sérii šestnácti vítězných zápasů v řadě, když postupně nenašly přemožitelky na Masters v Indian Wells, Miami ani Madridu. Jejich dalšími soupeřkami bude lepší pár ze zápasu mezi australsko-nizozemskou dvojicí Ellen Perezová a Demi Schuursová a americko-ruským deblem Iva Jovicová a Anna Kalinská.
Důvodem odstoupení rumunské dvojice může být především úspěšné tažení Cirsteaové ve dvouhře, kde se Rumunka po dnešní výhře nad Jelenou Ostapenkovou probila už do semifinále. Šestatřicetiletá tenistka, která hodlá v letošní sezoně ukončit profesionální kariéru, zatím zažívá v Římě vynikající turnaj. Po úvodním vítězství nad německou veteránkou Tatjanou Mariaovou porazila i úřadující světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, Lindou Noskovou a naposledy právě Ostapenkovou.
Výsledky čtyřhry na turnaji WTA Masters 1000 v Římě
