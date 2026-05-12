Kuriozita pro Češky! Valentová s Noskovou slaví bez boje. Stejně tak i Siniaková s Townsendovou

DNES, 18:20
WTA ŘÍM - Linda Nosková a Tereza Valentová postoupily na Masters v Římě do čtvrtfinále. Jejich osmifinálové soupeřky, Italky Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová, do zápasu nenastoupily. Stejně se vedlo Kateřině Siniakové s Taylor Townsendovou, kterým duel pro změnu vzdal rumunský pár Sorana Cirsteaová a Jaqueline Cristianová.
Tereza Valentová a Linda Nosková si v Římě zahrají čtvrtfinále (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Nosková s Valentovou se ve svém úvodním vystoupení v Římě blýskly parádním výkonem, když naprosto suverénně přehrály elitní deblový pár Hao-Ching Chan z Tchaj-wanu a Maďarku Fanny Stollárovou dvakrát 6:1. Jejich další soupeřky, první nasazený pár Erraniová a Paoliniová, do osmifinálového duelu nakonec nenastoupil.

Češky si tak zajistily čtvrtfinálovou účast bez boje, kde budou jejich dalšími vyzývatelkami Australanka Storm Hunterová s americkou parťačkou Jessicou Pegulaovou. České tenistky spolu hrají teprve potřetí. Letos si spolu zahrály na Masters v Dauhá, síly spojily i na loňském Billie Jean King Cupu. V obou případech odcházely z kurtu jako poražené.

Postup do čtvrtfinále slaví i Siniaková s Townsendovou. Druhý nasazený pár si ve svém úvodním zápase naprosto hladce poradil s americko-filipínským duem Hailey Baptisteová a Alexandra Ealaová 6:2, 6:1. Dalšími vyzyvatelkami dvojnásobných grandslamových šampionek měly být Rumunky Cirsteaová s Cristianovou, které však do zápasu také nenastoupily.

Siniaková s Townsendovou tak stále drží sérii šestnácti vítězných zápasů v řadě, když postupně nenašly přemožitelky na Masters v Indian Wells, Miami ani Madridu. Jejich dalšími soupeřkami bude lepší pár ze zápasu mezi australsko-nizozemskou dvojicí Ellen Perezová a Demi Schuursová a americko-ruským deblem Iva Jovicová a Anna Kalinská.

Důvodem odstoupení rumunské dvojice může být především úspěšné tažení Cirsteaové ve dvouhře, kde se Rumunka po dnešní výhře nad Jelenou Ostapenkovou probila už do semifinále. Šestatřicetiletá tenistka, která hodlá v letošní sezoně ukončit profesionální kariéru, zatím zažívá v Římě vynikající turnaj. Po úvodním vítězství nad německou veteránkou Tatjanou Mariaovou porazila i úřadující světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, Lindou Noskovou a naposledy právě Ostapenkovou.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA Masters 1000 v Římě

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
AI_dragon_B
12.05.2026 19:47
Zápas Coco Gauff proti Mirře Andrejevové je velmi dobrý zápas. Krásné výměny, útoky na síť... Mirra má skutečně velmi atletickou postavu, výbušnost, boční pohyblivost a síla nohou.
pantera1
12.05.2026 19:48
Jj, některé výměny,fakt nádhera .
PTP
12.05.2026 19:50
Doufám, že to Coco zase uhaluzí.
ladinec
12.05.2026 19:54
Je to nekde online?
misa
12.05.2026 19:54
MA je nejen pořádně urostlá, ale zároveň i dost pohyblivá, takže ideální kombinace.
misa
12.05.2026 19:00
A Gauff ze zítřejšího deblu taky odstoupí, nebo bude hrát?
com
12.05.2026 19:05
ta zitra vyřadí Bouzkovou a odstoupí až pak
GaelM
12.05.2026 19:06
smile
misa
12.05.2026 19:08
Mně by to ale nevadilo, protože Maruška je pro mě singlistka - a už v neděli začíná Štrasburk, před kterým by se neměla unavovat
aligo
12.05.2026 18:51
Tyjo, to bych od Italek v Itálii nečekal
Krisboy
12.05.2026 18:56
Mafie.
com
12.05.2026 19:00
Italskej Kaderkini
Krisboy
12.05.2026 19:02
ladinec
12.05.2026 18:36
Setkaji se ve finále..
lana
12.05.2026 18:29
A už i Katka s Taylor postup do dalšího kola bez boje
PTP
12.05.2026 18:27
Ty Italky je tam schválně zdržujou, aby v Římě utratily těžce vydřené liry z předchozích zápasů.
jih
12.05.2026 18:38
Jen za to ČF čtyřhry má každá 26 tisíc euro...takže 50 milionů lir.
PTP
12.05.2026 18:40
V těch lirách to vypadá hezčí.
Ela-fon-isi
12.05.2026 18:44
Ví české slečny, že existovaly liry?
Krisboy
12.05.2026 18:47
Možná z hodin dějepisu.
Astarin
12.05.2026 19:09
Půl milionu kč se hodí
