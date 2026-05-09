Zklamaný Djokovič po nečekaném krachu: Nebudu o tom mluvit. Moje zdraví? Frustrující
Djokovič nastoupil proti talentovanému mladíkovi Prižmičovi ke svému prvnímu zápasu od březnového Indian Wells a kvůli dalším zdravotním problémům absolvoval v Římě teprve třetí turnaj v aktuální sezoně. Začal fantasticky. Srbský rekordman udělal v úvodním setu jen čtyři nevynucené chyby a naprosto dominoval.
Jenže ve zbytku zápasu tahal za kratší konec a očividně nebyl stoprocentně fit. Svůj zdravotní stav však na tiskové konferenci i kvůli respektu k soupeři komentovat nechtěl. "Doufám, že pochopíte, že o tom mluvit nebudu. Chci pogratulovat Dinovi. Zasloužil si dnes vyhrát," uvedl majitel rekordních 24 grandslamových titulů.
"Přijel jsem sem na víc než jeden zápas. Bohužel byl jen jeden. Nevadí. Jsem aspoň spokojený, že jsem bojoval až do konce," řekl šestinásobný šampion římského Masters. Následně potvrdil, že další generálku před French Open neplánuje. Na druhý grandslam roku tedy vyrazí bez jediného letošního vítězství na antuce, což se mu naposledy stalo v roce 2005.
Na tiskové konferenci také přiznal, že v pokročilejším tenisovém věku bojuje se zdravím prakticky neustále. "Upřímně to není ideální příprava na French Open. Ani si nepamatuju, kdy jsem v posledních pár letech dorazil na turnaj stoprocentně fit a bez nějakého zdravotního problému," přiznal rodák z Bělehradu, který v květnu oslaví 39. narozeniny.
"Je to pro mě tak trochu nová realita, se kterou se musím poprat. Je to frustrující. Na druhou stranu je to moje rozhodnutí hrát za takových okolností a podmínek. Tak to prostě je," dodal.
