Zklamaný Djokovič po nečekaném krachu: Nebudu o tom mluvit. Moje zdraví? Frustrující

DNES, 17:30
Novak Djokovič očividně nebyl na probíhajícím turnaji Masters v Římě stoprocentně fit a překvapivě se rozloučil s prestižním italským podnikem hned po prvním zápase. Srbský rekordman logicky dostal spoustu otázek na svůj aktuální zdravotní stav, který ale komentovat odmítl.
Novak Djokovič nechtěl svůj aktuální zdravotní stav komentovat (© ČTK / imago sportfotodienst / AllShotLive)

Djokovič nastoupil proti talentovanému mladíkovi Prižmičovi ke svému prvnímu zápasu od březnového Indian Wells a kvůli dalším zdravotním problémům absolvoval v Římě teprve třetí turnaj v aktuální sezoně. Začal fantasticky. Srbský rekordman udělal v úvodním setu jen čtyři nevynucené chyby a naprosto dominoval.

Jenže ve zbytku zápasu tahal za kratší konec a očividně nebyl stoprocentně fit. Svůj zdravotní stav však na tiskové konferenci i kvůli respektu k soupeři komentovat nechtěl. "Doufám, že pochopíte, že o tom mluvit nebudu. Chci pogratulovat Dinovi. Zasloužil si dnes vyhrát," uvedl majitel rekordních 24 grandslamových titulů.

"Přijel jsem sem na víc než jeden zápas. Bohužel byl jen jeden. Nevadí. Jsem aspoň spokojený, že jsem bojoval až do konce," řekl šestinásobný šampion římského Masters. Následně potvrdil, že další generálku před French Open neplánuje. Na druhý grandslam roku tedy vyrazí bez jediného letošního vítězství na antuce, což se mu naposledy stalo v roce 2005.

Na tiskové konferenci také přiznal, že v pokročilejším tenisovém věku bojuje se zdravím prakticky neustále. "Upřímně to není ideální příprava na French Open. Ani si nepamatuju, kdy jsem v posledních pár letech dorazil na turnaj stoprocentně fit a bez nějakého zdravotního problému," přiznal rodák z Bělehradu, který v květnu oslaví 39. narozeniny.

"Je to pro mě tak trochu nová realita, se kterou se musím poprat. Je to frustrující. Na druhou stranu je to moje rozhodnutí hrát za takových okolností a podmínek. Tak to prostě je," dodal.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

15
Diabolique
09.05.2026 18:22
Diabolique
09.05.2026 18:16
Saulnier
09.05.2026 18:18

je to blízko
pantera1
09.05.2026 18:19
To by byla pecka, kdyby se to vampírce podařilo.
Saulnier
09.05.2026 18:21
Saulnier
09.05.2026 18:22
pantera1
09.05.2026 18:25
Paráda, nemusí uřvanec strašit všude, až do finále.
Saulnier
09.05.2026 18:26

Saulnier
09.05.2026 17:32
Neboj sa, Nolík, dobre bude, na tráve
Sinner vraj nebude hrať pred Wimbledonom žiadny iný turnaj na tráve a Alcaraz bude buď zranený, alebo sa vráti po zranení
Okno príležitostí sa otvára
muster
09.05.2026 17:34
pantera1
09.05.2026 17:40
Je unavenej, tíha skvělé kariéry plné rekordů ho dohání. A ano tohle je poslední šance. V bílém na pažitu určitě znovu ožije . Uvidíme jak se mu bude dařit na RG i tam může uhrát slušný výsledek. Přece jen GS má úplně jiné grády, jako římská oranice .
muster
09.05.2026 17:47
njn, je na rozsypání věk a zdraví jdou proti němu...snad ho pokropí na W živá voda
Patik
09.05.2026 17:47
Minimálne môže rg poslúžiť na rozohratie a rozohriatie pred Wimbledonom.
pantera1
09.05.2026 17:50
Přemýšlím jestli nebude lepší podpořit ho na Wimbledonu, ale zas Paříž je větší romantika . Mám dilema.
