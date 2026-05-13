Otevřený Alcaraz: Nechci být otrokem tenisu, rád bych měl také normální život
"Vím, že žiji vysněný život, život, o kterém jsem snil, ale někdy si přeji mít více chvil pro sebe, dělat věci, které by dělal mladý člověk. Uvědomuji si, že mám před sebou ještě 12 nebo 15 let kariéry, ale nechci na to moc myslet, protože mě to zahlcuje. Nechci být otrokem tenisu, rád bych měl také normální život," uvedl Alcaraz.
Španělský tenista se vyjádřil také k tlaku, který s sebou přináší život profesionálního sportovce mimo kurt. Podle něj je v dnešní době potřeba mnohem více přemýšlet o každém veřejném vystupování. "Myslím, že v dnešní době musíme být mnohem opatrnější v tom, co říkáme a děláme, ale koneckonců jsme jen lidé. Je to stresující, protože musíte neustále přemýšlet o tom, co děláte, kdy to děláte a kde jste," řekl Alcaraz. Připustil také, že ne vždy je jednoduché zvládat každodenní tlak a povinnosti spojené s profesionální kariérou.
Významnou část rozhovoru věnoval také své rivalitě se Sinnerem. Oba hráči jsou často označováni za hlavní tváře nové generace mužského tenisu. "Ukazujeme světu, že je možné být nepřáteli na kurtu a snažit se toho druhého za každou cenu porazit. Zároveň jsme ale mimo kurt dva kluci, kteří spolu skvěle vycházejí," uvedl Alcaraz.
Podle Španěla není nutné, aby mezi velkými rivaly panovala nevraživost. "Tím, že se snažíme být lepší než ten druhý, se neustále posouváme vpřed, snažíme se navzájem vytěžit maximum z naší nejlepší verze, bojujeme za stejný cíl, ale není třeba se navzájem nenávidět za to, že chceme totéž," vysvětlil.
Zároveň připustil, že vytvořit si na nejvyšší úrovni blízké přátelství není jednoduché. "Když hrajete na této úrovni, mít blízké přátelství je komplikované. Dá se to, ale vyžaduje to spoustu času a úsilí,“ řekl.
Alcaraz se v rozhovoru zaměřil také na důležitost psychické pohody. Přiznal, že v minulosti někdy podcenil potřebu odpočinku, což mělo negativní dopad na jeho výkony i zdravotní stav. "Byly chvíle, kdy jsem se nezastavil, abych si odpočinul, a to vedlo k tomu, že jsem nehrál dobře, zranil se nebo… řekněme, že to nedopadlo dobře," uvedl. "Věřím, že péče o duševní zdraví je stejně důležitá nebo dokonce ještě důležitější než péče o tělo," doplnil.
Na závěr se vyjádřil také ke svým ambicím a rekordům, které by během kariéry rád překonal. Zdůraznil však, že nejdůležitější je pro něj vlastní identita na kurtu. "Existují rekordy, kterých chci dosáhnout a o které se chci usilovat, ale spíše se chci ohlédnout na konci své kariéry a vidět, co jsem dokázal a jak si stojím ve srovnání s ostatními," řekl Alcaraz.
