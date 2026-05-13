Chyběl kousek. Nosková s Valentovou trápily favoritky, semifinále si však nezahrají
Nosková/Valentová – Hunterová/Pegulaová 4:6, 6:2, 7:10
Nosková s Valentovou vlétly na favorizované soupeřky ve velkém stylu. Obě Češky si bez větších problémů vyhrály své úvodní servisy, ve čtvrté hře pak čistou hrou prolomily podání Hunterové a po potvrzeném brejku šly do vedení už 4:1.
Český pár byl od úvodních míčů na kurtu aktivnější, soupeřky se opíraly především o výkon Pegulaové. Američanka do utkání nastoupila jen pár hodin po nevydařeném čtvrtfinálovém duelu s Igou Šwiatekovou, i ona však v úvodních minutách působila na dvorci unaveným dojmem.
Favoritky se ale postupem času dostávaly do tempa. Výrazně zpřesnily hru, v sedmé hře prolomily podání Valentové, Australanka vzápětí na svém servisu nezaváhala a bylo vyrovnáno – 4:4. Do kritické situace, pokud jde o vývoj první sady, se Češky dostaly i v následujícím gamu, kdy při podání Noskové prohrávaly už 0:40.
Vsetínská rodačka první dvě hrozby díky výbornému servisu odvrátila, v další výměně však trefila JEN u sítě stojící Valentovou a soupeřky tak získaly už čtvrtou hru v řadě. Pegulaová vzápětí na svém servisu nezaváhala, sadu bez problémů dopodávala a zajistila americko-australské dvojici vítězství v prvním setu v poměru 6:4.
Sérii pěti ztracených gamů v řadě zastavila hned v první hře druhé sady Nosková, která si udržela podání. Češky prolomení mizerné série nakoplo. Za stavu 2:1 podobně jako v prvním setu prolomily podání Hunterové a vedly už o dva gamy.
Scénář prvního setu ale vzápětí nenaplnila Nosková, která brejk nepotvrdila a bylo sníženo na 2:3. Sérii ztracených podání ale neukončila ani Pegulaová, která poprvé v zápase přišla o podání a favoritky opět musely stahovat manko dvou her. Valentová poté svůj servis po velkém boji uhájila a český pár vedl už 5:2. Hunterová s Pegulaovou si ale nedokázaly pohlídat ani třetí servis v řadě, o sadu tak přišly jasně 2:6 a o osudu utkání tak musel rozhodnout super-tiebreak.
V něm držely Nosková s Valentovou krok do stavu 5:5, pak už měly navrch favoritky. Pegulaová s Hunterovou ovládly zkrácenou hru 10:7 a mohly slavit postup do semifinále.
