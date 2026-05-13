Chyběl kousek. Nosková s Valentovou trápily favoritky, semifinále si však nezahrají

DNES, 21:25
WTA ŘÍM - Linda Nosková a Tereza Valentová zakončily svou cestu na Masters v Římě ve čtvrtfinále. Nad síly českého páru byla favorizovaná dvojice Storm Hunterová, Jessica Pegulaová, která zvítězila po velkém boji 6:4, 2:6 a 10:7. O finále si australsko-americká dvojice zahraje s vítězkami duelu mezi ruským párem Mirra Andrejevová, Dijana Šnajderová a kazašsko-americkým deblem Anna Danilinová, Asia Muhammadová.
Nosková s Valentovou na archivním snímku (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

Nosková/Valentová – Hunterová/Pegulaová 4:6, 6:2, 7:10

Nosková s Valentovou vlétly na favorizované soupeřky ve velkém stylu. Obě Češky si bez větších problémů vyhrály své úvodní servisy, ve čtvrté hře pak čistou hrou prolomily podání Hunterové a po potvrzeném brejku šly do vedení už 4:1.

Český pár byl od úvodních míčů na kurtu aktivnější, soupeřky se opíraly především o výkon Pegulaové. Američanka do utkání nastoupila jen pár hodin po nevydařeném čtvrtfinálovém duelu s Igou Šwiatekovou, i ona však v úvodních minutách působila na dvorci unaveným dojmem.

Favoritky se ale postupem času dostávaly do tempa. Výrazně zpřesnily hru, v sedmé hře prolomily podání Valentové, Australanka vzápětí na svém servisu nezaváhala a bylo vyrovnáno – 4:4. Do kritické situace, pokud jde o vývoj první sady, se Češky dostaly i v následujícím gamu, kdy při podání Noskové prohrávaly už 0:40.

Vsetínská rodačka první dvě hrozby díky výbornému servisu odvrátila, v další výměně však trefila JEN u sítě stojící Valentovou a soupeřky tak získaly už čtvrtou hru v řadě. Pegulaová vzápětí na svém servisu nezaváhala, sadu bez problémů dopodávala a zajistila americko-australské dvojici vítězství v prvním setu v poměru 6:4.

Sérii pěti ztracených gamů v řadě zastavila hned v první hře druhé sady Nosková, která si udržela podání. Češky prolomení mizerné série nakoplo. Za stavu 2:1 podobně jako v prvním setu prolomily podání Hunterové a vedly už o dva gamy.

Scénář prvního setu ale vzápětí nenaplnila Nosková, která brejk nepotvrdila a bylo sníženo na 2:3. Sérii ztracených podání ale neukončila ani Pegulaová, která poprvé v zápase přišla o podání a favoritky opět musely stahovat manko dvou her. Valentová poté svůj servis po velkém boji uhájila a český pár vedl už 5:2. Hunterová s Pegulaovou si ale nedokázaly pohlídat ani třetí servis v řadě, o sadu tak přišly jasně 2:6 a o osudu utkání tak musel rozhodnout super-tiebreak.

V něm držely Nosková s Valentovou krok do stavu 5:5, pak už měly navrch favoritky. Pegulaová s Hunterovou ovládly zkrácenou hru 10:7 a mohly slavit postup do semifinále.

Výsledky ženské čtyřhry na turnaji WTA Masters 1000 v Římě

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
PTP
13.05.2026 21:47
Na 3 zápasy prosím, ale na 5 zápasů Linda radši 2 singly a do čtyřhry jiná.
PTP
13.05.2026 21:49
Patří pod Těžkýho Sokola.
falcon_heavy
13.05.2026 21:56
Samozřejmě že bude-li možnost, je zvlášť při utkání hraném do tří bodů lepší rozložit zátěž mezi co nejvíc lidí. Trochu problém je, že těch variant do debla zas tolik není.
falcon_heavy
13.05.2026 21:40
Škoda. Ale docela jim to spolu jde, což může být zajímavá informace i směrem k BJKC.
PTP
13.05.2026 21:41
Tak ta fotka je asi odkud?
falcon_heavy
13.05.2026 21:43
No jasně, ale tehdy to spíš byla nouzovka. Pokud budou spolu hrát víc, může to být hlavní varianta, zvlášť při pravděpodobné absenci Katky a Markéty.
