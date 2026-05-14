Jak na Sinnera? Vím to, můj soupeř mi to jasně ukázal, prohlásil s hořkostí Medveděv
Jen jediný velký antukový turnaj ve své veleúspěšné kariéře Medveděv vyhrál. Stalo se tak v roce 2023 právě v Římě, kdy ve finále porazil dánského soupeře Holgera Runeho. Teď si účast v posledním kole prestižního podniku může zopakovat. Chybí maličkost – porazit Sinnera.
Jenže Ital, který po úspěšném zápase s Andrejem Rubljovem vyhrál 32. zápas na turnajích Masters 1000 v řadě a překonal tak rekord Novaka Djokoviče, bude více než složitou překážkou. Zajímavostí je, že ačkoliv se Sinner s Medveděvem potkali do této doby na okruhu už šestnáctkrát s bilancí 9:7 pro Itala, půjde o jejich vůbec první střet na antuce.
"Jak si poradit s Jannikem? Vím to, můj soupeř mi to dnes ukázal. Myslím, že Martín mi dal jasný návod. Úroveň a styl jeho hry, především pak v prvním setu, by pro mě mohly být inspirací," prohlásil s jistou dávkou hořkosti Medveděv. První set se Španělem ztratil jasně 1:6, když za pouhých 20 minut prohrával už 0:5.
Poté se ještě k zápasu s Landalucem podrobněji vrátil. "Jsem rád, že jsem vyhrál tak těžký zápas. Na antuce cítím více výkyvů a změn dynamiky, takže jsem spokojený, že jsem se po prvním setu dokázal plně vrátit do zápasu a také po pomalejším začátku ve třetím setu. Nakonec jsem cítil, že hraji lépe než on, ať už z fyzických, nebo tenisových důvodů. Nedokázal jsem využít všechny příležitosti, které jsem měl už dříve, ale jsem rád, že jsem ze sebe vydal maximum a nakonec si zajistil vítězství," uvedl Medveděv po postupu.
Zápas Sinnera s Medveděvem je naplánován na 19. hodinu, v 15:30 se pak v prvním semifinálovém duelu střetnou domácí hvězda Luciano Darderi a Casper Ruud.
