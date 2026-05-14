Mami, neboj se. Běž a poraz tu holku, radila Svitolinové dcera před duelem se Šwiatekovou
Jednatřicetiletá Svitolinová pokračuje ve vydařené sezoně a ve finále ji čeká Coco Gauffová. Po postupu hovořila nejen o samotném zápase, ale také o duševním restartu po náročném období na konci minulé sezony či o blížícím se konci kariéry manžela Gaëla Monfilse.
"Je to neuvěřitelné. Je to neskutečný pocit být po tolika letech tady znovu ve finále. A udělat to tímto způsobem, myslím, že to bylo velmi speciální. A finále s Coco? Utkaly jsme se mnohokrát, takže žádná překvapení nebudou, obě víme, jak na tom jsme. Poslední zápas byl mimořádný, takže se na něj určitě podívám znovu, abych našla taktiku a způsoby, jak se s tím vypořádat," uvedla Svitolinová po postupu.
Ukrajinka zároveň popsala, jak po konci minulé sezony potřebovala psychický odpočinek. "Na konci minulé sezony jsem rakety úplně odložila. Chodila jsem na túry do Portugalska, byla jsem trochu v Dubaji, také na Ukrajině, kde jsem pracovala na projektech a trávila čas s dětmi na kurtu, a také s rodinou ve Švýcarsku."
"Snažila jsem se úplně odpoutat od cílů a projektů. V prosinci jsem se už cítila jako znovuzrozená a připravená znovu tvrdě pracovat. Netrénuji tolik jako v mládí, protože se tělo mění a člověk se musí přizpůsobit. Naučila jsem se hodně naslouchat svému tělu a někdy si dát čas na odpočinek. Naučit se relaxovat a odpočívat je těžší než tvrdě pracovat," dodala tenistka.
Vyjádřila se také k odchodu svého manžela Gaëla Monfilse do důchodu. "Je v pořádku, teď je doma se Sky. Miluje s ní hrát golf, učí ji tenis, basketbal, fotbal... má doma spoustu energie. Letos je pod velkým tlakem, protože je to jeho poslední rok, ale jsou to také velmi speciální okamžiky, obzvlášť když je Roland Garros tak blízko."
"Už přesně ví, co bude dělat: chce pracovat ve financích. Připravoval se na to roky. Od 1. ledna si oblékne oblek a bude mít rozvrh od devíti do pěti. Je připravený a dychtivý na tuto novou etapu. Byla to neuvěřitelná cesta. Prošli jsme si mnoha fázemi, zraněními, těžkými okamžiky. Také jsem měla svůj zlom během Skyina těhotenství, kdy jsem žila úplně normální život. Je krásné sdílet všechny tyto okamžiky společně."
Na závěr se dotkla i mateřství. "Je velmi zvláštní mít naši dceru. Všechny ty okamžiky naplňují mé srdce. Sky si myslí, že všichni rodiče hrají profesionální tenis. Když odcházím, říkám jí, že si jdu zahrát, a ona odpovídá: ‚Mami, neboj se. Běž a poraz tu holku.‘ To mi řekla i před zápasem s Igou. Jsou to neuvěřitelné okamžiky, které sdílíme," uzavřela spokojená Svitolinová.
