Set hrůzy Medveděva nezlomil. Favorit zdolal španělskou kometu a je v semifinále
Landaluce - Medveděv 6:1, 4:6, 5:7
Úvod jako z tenisového pekla. Přesně tak vypadaly první okamžiky čtvrtfinálového duelu z pohledu favorizovaného Medveděva. Za neuvěřitelných dvacet minut totiž ruský tenista prohrával s Landalucem 0:5. Na mysl mu tak možná přišla nedávná ostudná porážka z Monte Carla, kde proti Matteovi Berrettinimu neuhrál jediný game.
První lehce pozitivní moment pro bývalou světovou jedničku přinesla až šestá hra, kdy si Medveděv poprvé vyhrál podání a zabránil tak potupnému kanáru. Landaluce, který si senzačně zahrál čtvrtfinále jak v Miami, tak právě v Římě, předváděl velmi uvolněný výkon, k čemuž mu ale výrazně pomáhal jeho chybující soupeř. Katastrofální Medveděvův výkon v prvním setu skončil po 26 minutách jednoznačným vítězstvím mladého Španěla v poměru 6:1.
Z herního marasmu se ale moskevský rodák postupně dostával. Podstatně zpřesnil hru, přestal kupit obrovské množství chyb a ve čtvrté hře poprvé v zápase prolomil soupeřův servis. Brejk ale papírový favorit potvrdit nedokázal. Landaluce, který se do čtvrtfinále probil jako lucky loser, bleskově reagoval a vzal si ztracené podání okamžitě zpět.
Za stavu 3:2 a 30:40 z pohledu Medveděva bylo utkání při podání madridského rodáka kvůli hustému dešti přerušeno. Po zhruba dvaceti minutách duel pokračoval, Landaluce se však pauzou z míry vyvést nenechal a srovnal na 3:3. Druhá polovina setu nabídla tenis plný chyb z obou stran. Své podání si v sedmém gamu uhlídal již jen ruský tenista, další tři gamy skončily vždy úspěchem returnujícího hráče, což Medveděvovi stačilo k zisku sady v poměru 6:4.
Vítěz US Open z roku 2021 však vstoupil do závěrečného dějství katastrofálně, když i s přispěním dvou dvojchyb odevzdal svému soupeři hned své úvodní podání. Svěřenec Thomase Johanssona svůj výkon čím dál tím častěji doprovázel vzteklými gesty a reakcemi směrem ke svému hráčskému boxu.
Landaluce trápil slavnějšího soka výbornými kraťasy i náběhy na síť po servisu. Tato taktika mu vycházela až do stavu 3:2, kdy ztratil výhodu brejku a bylo vyrovnáno. Za stavu 4:3 měl Medveděv tři brejkbolové možnosti, mladý Španěl ale aktivní hrou dokázal pokaždé zareagovat a duel nasměroval do dramatické koncovky.
Vášeň pro stopbaly Španěla neopouštěla ani nadále a často s touto taktikou slavil úspěch. Právě díky jednomu z nich odvrátil za stavu 4:5 už třetí soupeřův mečbol a znovu srovnal. To, co se Landalucemu povedlo v deváté hře, nedokázal už o chvíli později zopakovat. Za stavu 6:5 prohrál své podání čistou hrou a Medveděv tak mohl slavit postup do semifinále.
Landaluce tak i přes porážku pokračuje ve strmém stoupání v žebříčku. Do turnaje vstupoval coby 94. hráč světa, v novém vydání mu bude patřit příčka v sedmé desítce.
