Krejčíková zvládla další bitvu! Přehrála Osoriovou a v Itálli si zahraje o titul
Osoriová – Krejčíková 2:6, 6:1, 5:7
Krejčíková se na postup mezi poslední čtyři v Itálii nadřela. V posledních dvou zápasech s Němkou Annou-Lenou Friedsamovou i Švýcarkou Viktorijí Golubicovou musela vždy o výhru bojovat až v rozhodujícím třetím setu. Osoriová se do stejné situace dostala jen jednou a postarala se o to ve čtvrtfinále Dominika Šalková.
Do prvního vzájemného duelu ale vstoupila mnohem lépe česká tenistka. Krejčíková si vzala hned úvodní podání své soupeřky. Svůj servis si navzdory stavu 15:40 dokázala podržet a šla do vedení 2:0. V následujících gamech si obě tenistky bez větších problémů držely svá podání.
To platilo až do stavu 4:2, kdy dvojnásobná grandslamová šampionka podruhé v zápase vzala Kolumbijce servis a výborně rozehranou sadu už nepustila. Po 32 minutách získala Krejčíková úvodní dějství hladce 6:2 a šla do vedení 1:0 na sety.
Hned v první hře druhého setu se musela Osoriová vypořádat se dvěma brejkbolovými hrozbami, úspěšně zvládnutý game ale Kolumbijku nakopl. Vzápětí poprvé v zápase vzala bývalé světové dvojce podání, brejk potvrdila a vedla už 3:0. Krejčíkové se přestalo dařit. Nevynucené chyby přibývaly a její soupeřka začínala mít jasně navrch.
Svůj další game na podání Češka ještě s velkou dávkou štěstí uhájila, to ale byl také její první a poslední game ve druhém setu. Za stavu 1:4 podruhé přišla o podání, Osoriová v dlouhé sedmé hře využila pátý setbol, sadu získala jasně 6:1 a srovnala stav.
Úvod třetího setu přinesl velmi nervózní tenis. Hráčky si prohrály svá úvodní podání, v dalším průběhu už ale byly bezchybné. Brejkovou hrozbu úspěšně řešila za stavu 3:2 pro Krejčíkovou Kolumbijka, do podstatně horší situace se ale vzápětí dostala brněnská rodačka. Se čtyřmi brejkboly si však poradila a vedla 4:3.
V dramatickém závěru však přeci jen měla navrch zkušenější Krejčíková. Za stavu 6:5 vzala své soupeřce podání, proměnila první mečbol a po dvou hodinách a 17 minutách mohla slavit postup do finále.
Výsledky dvouhry na challengeru v Parmě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Bára si plni přesně to, pro co na tento turnaj jela. Získává herní praxi a zvyšuje si sebevědomí snad to pomůže a zlepší své dosavadní výkony