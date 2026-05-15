Krejčíková zvládla další bitvu! Přehrála Osoriovou a v Itálli si zahraje o titul

DNES, 17:30
Aktuality 16
CHALLENGER PARMA - Barbora Krejčíková si zahraje na challengeru v Parmě o titul. V semifinále si česká tenistka poradila s kolumbijskou soupeřkou Kamilou Osoriovou po setech 6:2, 1:6 a 7:5. Její poslední soupeřkou bude lepší z duelu mezi Ukrajinkou Dajanou Jastremskou a Španělkou Jessicou Bouzasovou.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Osorio Camila
Barbora Krejčíková si zahraje v Parmě o titul (@ RICCARDO ANTIMIANI / EPA / Profimedia)

Osoriová – Krejčíková 2:6, 6:1, 5:7

Krejčíková se na postup mezi poslední čtyři v Itálii nadřela. V posledních dvou zápasech s Němkou Annou-Lenou Friedsamovou i Švýcarkou Viktorijí Golubicovou musela vždy o výhru bojovat až v rozhodujícím třetím setu. Osoriová se do stejné situace dostala jen jednou a postarala se o to ve čtvrtfinále Dominika Šalková.

Do prvního vzájemného duelu ale vstoupila mnohem lépe česká tenistka. Krejčíková si vzala hned úvodní podání své soupeřky. Svůj servis si navzdory stavu 15:40 dokázala podržet a šla do vedení 2:0. V následujících gamech si obě tenistky bez větších problémů držely svá podání.

To platilo až do stavu 4:2, kdy dvojnásobná grandslamová šampionka podruhé v zápase vzala Kolumbijce servis a výborně rozehranou sadu už nepustila. Po 32 minutách získala Krejčíková úvodní dějství hladce 6:2 a šla do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Hned v první hře druhého setu se musela Osoriová vypořádat se dvěma brejkbolovými hrozbami, úspěšně zvládnutý game ale Kolumbijku nakopl. Vzápětí poprvé v zápase vzala bývalé světové dvojce podání, brejk potvrdila a vedla už 3:0. Krejčíkové se přestalo dařit. Nevynucené chyby přibývaly a její soupeřka začínala mít jasně navrch.

Svůj další game na podání Češka ještě s velkou dávkou štěstí uhájila, to ale byl také její první a poslední game ve druhém setu. Za stavu 1:4 podruhé přišla o podání, Osoriová v dlouhé sedmé hře využila pátý setbol, sadu získala jasně 6:1 a srovnala stav.

Úvod třetího setu přinesl velmi nervózní tenis. Hráčky si prohrály svá úvodní podání, v dalším průběhu už ale byly bezchybné. Brejkovou hrozbu úspěšně řešila za stavu 3:2 pro Krejčíkovou Kolumbijka, do podstatně horší situace se ale vzápětí dostala brněnská rodačka. Se čtyřmi brejkboly si však poradila a vedla 4:3.

V dramatickém závěru však přeci jen měla navrch zkušenější Krejčíková. Za stavu 6:5 vzala své soupeřce podání, proměnila první mečbol a po dvou hodinách a 17 minutách mohla slavit postup do finále.

Výsledky dvouhry na challengeru v Parmě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

16
Přidat komentář
aligo
15.05.2026 18:31
Osorio je na antuce vždy velmi nevyzpytatelná, cenná výhra
Reagovat
HAJ
15.05.2026 18:35
Přesně tak a hlavně ať Bára zůstane zdravá.
Reagovat
aligo
15.05.2026 18:43
Reagovat
horska.kraslice
15.05.2026 18:51
Tohle vše podepisuji
Reagovat
aligo
15.05.2026 18:30
Už jsem to psal jednou, napíšu to znovu.
Bára si plni přesně to, pro co na tento turnaj jela. Získává herní praxi a zvyšuje si sebevědomí snad to pomůže a zlepší své dosavadní výkony
Reagovat
Sinuhet1
15.05.2026 18:15
neni to vitezstvi na GS, ale i tak gratulace
Reagovat
Mony
15.05.2026 18:11
Gratulka, ale na Velkou jízdu RG to zatím nevypadá.
Reagovat
EdinaElwes
15.05.2026 17:38
Super
Reagovat
EdinaElwes
15.05.2026 17:37
Super ????
Reagovat
Kapitan_Teplak
15.05.2026 17:35
I po té pauze by takovou soupeřku měla porážet bez takových potíží.
Reagovat
aligo
15.05.2026 17:42
A co ještě by měla? Prdět poháry? Nejlépe zmrzlinové, že?
Reagovat
Babolet
15.05.2026 17:46
Reagovat
Kapitan_Teplak
15.05.2026 17:57
Pokud jí to pomůže k lepším výkonům.
Reagovat
PTP
15.05.2026 17:31
Za 1.místo je metrák parmazánu.
Reagovat
pantera1
15.05.2026 17:40
Metrák prošuta by byl lepší .
Reagovat
frenkie57
15.05.2026 18:05
Dostane nějaké trapné plastikové něco, pár tisíc Euro a pomaže na RG.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist