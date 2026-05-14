Zverevovy problémy před Roland Garros. V Hamburku startovat nebude
"Hamburk je moje rodné město a hrát před domácím publikem pro mne vždy bylo mimořádné. Bohužel mě trápí problémy se zády, které mě pronásledují celou antukovou sezonu. Můj lékařský tým mi proto důrazně doporučil, abych si příští týden dal pauzu a zotavil se," řekl devětadvacetiletý Zverev, jenž v Hamburku slavil v roce 2023 titul.
V Římě tento týden Němec skončil po hořké třísetové porážce s domácím Lucianem Darderim. Po hladkém zisku úvodního setu 6:1 prohrál druhý v tie-breaku, když nevyužil čtyři mečboly, a ve třetí sadě pak od Itala schytal "kanára".
Nejhorší kurt, na jakém jsem kdy hrál, zuřil po výbuchu s Darderim Zverev
