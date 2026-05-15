Bitva bez vítěze. Zápas mezi Sinnerem a Medveděvem se bude dohrávat v sobotu
Sinner – Medveděv 6:2, 5:7, 4:2, nedohráno
Šestnáctkrát se na okruhu potkali Sinner s Medveděvem. Vůbec poprvé ale měli možnost poměřit síly na antuce. A pro ruského tenistu to v úvodu nebyl vůbec příjemný zážitek. Během prvních čtyř gamů totiž uhrál na světovou jedničku pouhopouhé dva fiftýny.
Ital vládl ve všech směrech. Byl naprosto dominantní od základní čáry a nedával svému soupeři žádnou šanci pomýšlet na návrat do prvního setu. Medveděv zkoušel světovou jedničku zaskočit přechody na síť, častou změnou tempa hry, nic z toho však nemělo výraznější efekt.
Svůj první game získal moskevský rodák za stavu 1:4 a první úspěch svěřence Thomase Johanssona přece jen trošku nakopl. Na returnu však nadále neměl ani nejmenší šanci přiblížit se k možnému brejkbolu. V úvodních třech hrách při Sinnerově podání získal jedinou výměnu.
Přesto si Medveděv dokázal podržet i svůj druhý servis a snížil na 2:5. Na více ale v úvodním dějství myslet nemohl. Čtyřnásobný grandslamový šampion sadu naprosto bez problémů dopodával. Na svém servisu ztratil v prvním setu z osmnácti výměn pouhé dvě a za 32 minut set získal hladce 6:2.
Ve druhém setu se ale na centrálním dvorci začal odehrávat úplně jiný příběh. Agresivně hrající Medveděv vlétl na kurt ve velkém stylu, poprvé v zápase prolomil Italovi podání a vedl už 3:0. Sinner dokázal na situaci zareagovat, třemi gamy v řadě srovnal krok.
Na Italovi se ale postupem času začaly projevovat fyzické problémy. Ve výměnách se hůře pohyboval, jeho údery ztratily razanci i jistotu. Za stavu 5:6 ze svého pohledu přišel podruhé o podání, set ztratil a o osudu utkání tak musela rozhodnout závěrečná sada.
Do ní vstoupili oba hráči vyhraným servisem, k nadšení domácích příznivců se ale Sinner z krize, se kterou se ve druhém setu zjevně potýkal, dostal. Ve třetí hře prolomil soupeřův servis, brejk potvrdil a vedl už 3:1. Za stavu 3:2 si přesto vyžádal na kurt fyzioterapeuta, který se věnoval pravému stehennímu svalu světové jedničky.
Po ošetření domácí tenista v zápase bez viditelnějších problémů pokračoval. Za stavu 4:2 bylo utkání při Medveděvově podání kvůli dešti přerušeno a po několika odkladech přesunuto na sobotu.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
