Upřímný Nadal: Tenis mi nechybí, není tam už moje místo. Lituju jen jediné věci…
Nadal během své kariéry často bojoval se zdravotními problémy. Na jejím konci ho trápily především potíže s chodidly, dlouhodobě se ale potýkal také s problémy s koleny, zápěstími a lokty. Navzdory zdravotním komplikacím získal 22 grandslamových titulů, z toho rekordních 14 na Roland Garros.
Konec kariéry oznámil v roce 2024 ve věku 38 let. Ještě předtím však podstoupil operaci kyčle, aby se pokusil vrátit na nejvyšší úroveň. "Zhruba rok a půl před operací jsem tušil, co se po zákroku asi stane. Ale lékaři mi říkali, že po operaci kyčle bude možnost se vrátit na nejvyšší úroveň. Já jim chtěl věřit. Teď už bych takovou chybu neudělal," říkal legendární Mallorčan.
Při slavnostním otevření nové výstavy věnované jeho kariéře v Akademii Rafaela Nadala uvedl, že tohoto rozhodnutí dnes částečně lituje. "Dnes můžu ale stále s jistotou říct, že mi tenis nechybí, protože vím, že tam už není moje místo," řekl Nadal.
Španěl zároveň vysvětlil, proč se tehdy rozhodl pokračovat. "Udělal jsem, co jsem musel, abych si dal šanci pokračovat. Z jakého důvodu? Protože jsem byl šťastný z toho, co jsem dělal. Realita už pak byla jiná, i když jsem pořád na nejlepší do velké míry stačil."
Ani v posledních letech kariéry však Nadal nepatřil mezi hráče do počtu. Mezi lety 2022 a 2024 postoupil šestkrát do finále turnajů ATP Tour a získal čtyři tituly, včetně triumfů na Australian Open 2022 a Roland Garros 2022. Ve finále Australian Open porazil Daniila Medveděva, na Roland Garros pak Caspera Ruuda. Další tituly přidal v Melbourne a Acapulku po finálových vítězstvích nad Maximem Cressym a Cameronem Norriem.
