Legendární Rafa Nadal dorazí na Netflix. Premiéra má symbolické datum
Pokud vás dokument nebo trailer níže osloví, zapište si 29. května. To je datum premiéry čtyřdílného dokumentu o legendárním Nadalovi. Symbolicky proběhne zhruba uprostřed antukového grandslamu v areálu Rolanda Garrose.
To je doslova ideální datum, protože právě Nadal je králem pařížského tenisového svatostánku. Na oranžové drti ve francouzské metropoli vybojoval 14 ze svých 22 grandslamových trofejí.
Na dokument s prostým názvem "Rafa" láká Netflix s předstihem. "Dokumentární seriál, ve kterém se jeden z nejlepších tenistů všech dob, Rafael Nadal, zamýšlí nad svojí kariérou, odkazem a poslední odehranou sezonou," píše se na webu Netflixu.
Je tak jasné, že dokument bude mapovat nejen poslední sezonu Nadala, nýbrž i jeho nejpamátnější okamžiky, kterých je ovšem nespočet. A také neskutečnou vůli španělského velikána vracet se i po tvrdých pádech. "Nejsem vítěz. Jsem bojovník," říká Nadal ve španělštině v upoutávce.
Poslední roky kariéry Nadala výrazně poznamenaly časté zdravotní problémy. S nimi koneckonců bojoval celou kariéru, a přesto se navždy zapsal mezi největší legendy bílého sportu. V dokumentu by se měli objevit i jeho největší rivalové Novak Djokovič a Roger Federer. A také dosud nezveřejněné archivní záběry a pohled do zákulisí.
