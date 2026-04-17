Legendární Rafa Nadal dorazí na Netflix. Premiéra má symbolické datum

DNES, 08:00
Netflix už má za sebou několik slavných sportovních dokumentů a další z nich se zaměří na kariéru tenisové legendy Rafaela Nadala. Čtyřdílný seriál bude mapovat také poslední sezonu antukového krále a jednoho z nejúspěšnějších hráčů všech dob. A kdy jindy by měl mít premiéru než během Roland Garros?
Rafael Nadal ovládl Roland Garros celkem 14krát (© KAZUKI WAKASUGI / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP)

Pokud vás dokument nebo trailer níže osloví, zapište si 29. května. To je datum premiéry čtyřdílného dokumentu o legendárním Nadalovi. Symbolicky proběhne zhruba uprostřed antukového grandslamu v areálu Rolanda Garrose.

To je doslova ideální datum, protože právě Nadal je králem pařížského tenisového svatostánku. Na oranžové drti ve francouzské metropoli vybojoval 14 ze svých 22 grandslamových trofejí.

Na dokument s prostým názvem "Rafa" láká Netflix s předstihem. "Dokumentární seriál, ve kterém se jeden z nejlepších tenistů všech dob, Rafael Nadal, zamýšlí nad svojí kariérou, odkazem a poslední odehranou sezonou," píše se na webu Netflixu.

Je tak jasné, že dokument bude mapovat nejen poslední sezonu Nadala, nýbrž i jeho nejpamátnější okamžiky, kterých je ovšem nespočet. A také neskutečnou vůli španělského velikána vracet se i po tvrdých pádech. "Nejsem vítěz. Jsem bojovník," říká Nadal ve španělštině v upoutávce.

Poslední roky kariéry Nadala výrazně poznamenaly časté zdravotní problémy. S nimi koneckonců bojoval celou kariéru, a přesto se navždy zapsal mezi největší legendy bílého sportu. V dokumentu by se měli objevit i jeho největší rivalové Novak Djokovič a Roger Federer. A také dosud nezveřejněné archivní záběry a pohled do zákulisí.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Patik
17.04.2026 10:04
Super teším sa..a najprv mu určite zmenia farbu pleti a určite bude nebinarny homosexuál.
PTP
17.04.2026 10:05
Bude z něj černá teplá promiskuitní kapybara.
Pe3k
17.04.2026 10:40
Takže žádná změna
Patik
17.04.2026 11:15
Saulnier
17.04.2026 09:52
Haluz, že pred Rafom dali na Netflixe prednosť Alcarazovi
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 09:34
jenom potvrzení, že si mám Netflix zrušit
Kreuz
17.04.2026 09:21
Nezajem.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
