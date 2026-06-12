Rybakinová útočí na trůn! Sabalenková může přijít o post světové jedničky
Sabalenková strávila na prvním místě žebříčku už 86 týdnů v řadě, její dlouhá vláda však může být v následujících týdnech ohrožena. Rybakinová se drží v těsném závěsu a do travnaté série vstupuje s menším počtem bodů k obhajobě než její rivalka, což může sehrát klíčovou roli v boji o tenisový trůn.
Už delší dobu Sabalenková necítila tak silný tlak soupeřky, která by ji mohla reálně připravit o první místo. Její stabilní výkony v průběhu sezony narušily zejména slabší výsledky na antuce, zatímco Rybakinová dokázala posílit svou pozici mimo jiné triumfem na Australian Open a celkově vyrovnanější formou v průběhu roku.
Rozdíl mezi oběma hráčkami činí necelých tisíc bodů, konkrétně 947, což na první pohled stále představuje výrazný náskok. Klíčové však je, že Rybakinová vstupuje do travnaté sezony s minimem bodů k obhajobě. Navíc i přes nedávné výpadky na Roland Garros i v Queen’s má před sebou turnaje, kde může výrazně bodově těžit. Právě tráva přitom patří mezi povrchy, na nichž už v minulosti dominovala.
Sabalenková naopak stále hledá optimální formu mimo tvrdý povrch. Její nevydařená antuková část sezony může ovlivnit i vstup do trávy, kde navíc stále čeká na výraznější úspěch ve Wimbledonu. Právě londýnský grandslam je jediným, na němž si zatím nezahrála finále – třikrát skončila v semifinále, v letech 2021, 2023 a 2025.
Před Wimbledonem se obě hráčky objeví ještě na turnajích WTA 500 v Berlíně, které mají pro obě sloužit jako příprava a získání zápasového rytmu. Rybakinová navíc plánuje start i v Bad Homburgu, což jí dává další možnost navýšit bodový zisk v rozhodující části sezony.
Travnatá část roku tak může zásadně promíchat pořadí na čele ženského tenisu. Rybakinová má v následujících týdnech výrazně otevřenější cestu k bodům, zatímco Sabalenková bude muset potvrdit svou pozici a odrazit tlak soupeřky, která cílí na první místo světa.
Kolik bodů Sabalenková a Rybakinová na travnatém povrchu obhajují
Sabalenková: semifinále v Berlíně (195 bodů) + semifinále ve Wimbledonu (780 bodů) = 975 bodů
Rybakinová: čtvrtfinále v Berlíně (108 bodů) + třetí kolo ve Wimbledonu (130 bodů) = 238 bodů
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