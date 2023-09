Linda Fruhvirtová po skreči soupeřky ukončila sérii porážek, Kvitová je už ve čtrvtfinále

WTA NINGBO - Linda Fruhvirtová (18) díky skreči soupeřky ukončila sérii devíti porážek a připsala si své první vítězství po třech měsících. Trápící se bývalé člence TOP 50 vzdala na turnaji WTA 250 v čínském Ningbu za stavu 6:1, 2:6, 0:1 ze svého pohledu Rebeka Masárová (24). Vítězně do turnaje vstoupila také Petra Kvitová (33), nasazená dvojka si poradila s německou kvalifikantkou Annou-Lenou Friedsamovou (29) a po následném odstoupení příští soupeřky Julie Putincevové postoupila jako první již do čtvrtfinále.

Linda Fruhvirtová si trápením prošla už v závěru loňského roku po senzačním triumfu na podniku WTA v Indii, jenže letos je její krize o poznání horší a už alarmující. V aktuální sezoně zaznamenala pouhé dvě vítězné série, a to po cestě do osmifinále grandslamového Australian Open a do čtvrtfinále na trávě v Birminghamu.

Aby toho nebylo málo, nedaří se jí po nepovedené sezoně amerických betonů ani na těch asijských. Do čínského Ningba přijela se sérií devíti porážek zahrnující nezdary v prvním kole v japonské Ósace i čínském Guangzhou. Šňůru prohraných zápasů přerušila, ačkoli souboj s Rebekou Masárovou nerozehrála vůbec dobře.

Statistiky zápasu Masárová - Fruhvirtová

Bývalá 49. hráčka světa, která kvůli neúspěšné obhajobě bodů za loňské prvenství v Čennaí vypadla z TOP 100 žebříčku, uhrála v úvodní sadě jediný game. První hru na servisu zvládla, ale v následujících třech si podání ani jednou neudržela, přestože pokaždé vedla 30:0.

Mnohem lepší vstup měla do druhého dějství. I díky chybám soupeřky si vypracovala náskok 3:0 a Masárová poté začínala odpadat a za stavu 0:5 si zřejmě kvůli nevolnosti zavolala na kurt fyzioterapeuta. Fruhvirtová na druhý pokus set dopodávala a ten rozhodující zahájila brejkem. Švýcarská rodačka reprezentující Španělsko se poté rozhodla v utkání nepokračovat.

Fruhvirtová, jež s Masárovou zvládla i třetí vzájemný souboj, bude usilovat o své čtvrté kariérní čtvrtfinále na turnajích WTA. Její soupeřkou ve druhém kole bude nasazená čtyřka Anna Blinkovová, se světovou čtyřicítkou změří síly poprvé.

Friedsamová – Kvitová 6:7, 1:6

Petra Kvitová se představila poprvé od porážky ve 2. kole US Open s Dánkou Caroline Wozniackou. Čtrnáctá hráčka světového žebříčku se v obou setech proti téměř o sto míst hůře postavené Anně-Leně Friedsamové (112.) dostala do vedení 5:1, v první sadě ale náskok neudržela a získala ji až po výhře 7:2 v tie-breaku. Ve druhé sadě naopak proměnila hned první mečbol na 6:1.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka si při posledním míčku po autu soupeřky úspěšně vzala výzvu proti rozhodnutí hlavní rozhodčí, jež změnila správný výrok čárového sudího. Kvitová v zápase hraném ve velkém vlhku proměnila všech sedm brejkbolů, zaznamenala pět es, ale také osm dvojchyb.

"I když jsem zápas dobře začala, nebylo to vůbec snadné. Je tu obrovská vlhkost vzduchu a já tyhle podmínky nemám ráda. Musela jsem si na ně zvyknout. Podání mi moc nefungovalo, ale jsem ráda, že jsem zvládla tie-break. Pak už to ode mě bylo mnohem lepší," komentovala třiatřicetiletá Češka svůj vstup do turnaje.

V druhém kole turnaje, jenž se v kategorii WTA 250 hraje poprvé, se Kvitová měl střetnout s Julií Putincevovou. O pět let mladší Kazaška ale po výhře nad Australankou Darjou Savilleovou ze soutěže odstoupila a česká tenistka postoupila bez boje již do čtvrtfinále.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.