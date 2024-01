Macháč: Přišlo mi, že jsem lepší než Chačanov. Je skvělé, že můžu hrát na tři vítězné i s takovými hráči

Tomáše Macháče mrzelo, že nepostoupil do osmifinále Australian Open. Po prohře s Rusem Karenem Chačanovem cítil, že byl často lepším hráčem. Třiadvacetiletý rodák z Berouna přehrál v počtu vítězných míčů světovou patnáctku 64:48, využil ale jen dva z 19 brejkbolů a podlehl 4:6, 6:7, 6:4, 6:7. V rozhovoru pro iDNES.cz také řekl, že ho vystoupení povzbudilo do dalších zápasů.

Macháč prošel do 3. kola grandslamu poprvé, poté co přehrál světovou sedmnáctku Američana Francese Tiafoea. Chačanov byl ale podle českého tenisty lépe připravený. "Byl to velmi vyrovnaný zápas, bohužel dva sety jsem ztratil v tie-breaku. Přitom v průběhu sady mi vždycky přišlo, že jsem byl lepší hráč," uvedl Macháč.

"Chačanov očekával, že zápas se mnou bude těžký a nebyl překvapen, jak dokážu zahrát. Udržel koncentraci na svůj výkon a podařilo se mu dobře zahrát v koncovkách. A zbytečně nepanikařil, což byl asi největší rozdíl proti minulému soupeři. Úroveň mého tenisu byla v obou zápasech podobná, ale teď jsem nedokázal využívat příležitosti," doplnil Macháč.

Po prohraném prvním setu hru vyrovnal a ve druhé sadě vedl 4:1. Výhodu brejku ale ztratil, na jeho dva setboly za stavu 6:5 zahrál soupeř dvě esa a ve zkrácené hře ruský hráč uspěl 7:4. "Těžko říct, jak by se utkání vyvíjelo, kdybych druhý set normálně zvládl. Třeba by soupeř začal hrát jinak. V první sadě jsem se vracel do zápasu až v koncovce, ale ve zbývajících jsem podle mě měl víc příležitostí. Jenže ke konci Chačanov vždy zahrál dobře, takže mu mohu jen pogratulovat a popřát úspěch v dalších kolech," podotkl Macháč.

Zatímco oba si vzali dvakrát servis, Chačanov využil dva brejkboly ze tří a Macháč jen dva z 19. "Ani jsem nevěděl, že jich bylo tolik. Ale třeba tak při osmi jsem dostal eso. Možná dvakrát jsem je nezahrál dobře, ale jinak nemyslím, že bych je nějak úplně pokazil," řekl Macháč.

Ve zkrácených hrách ve druhém a čtvrtém setu se podle 75. hráče světa projevily zkušenosti. "V průběhu setů jsem byl lepším hráčem, ale on zahrál vždy lépe v tie-breaku, tam se určitě jeho zkušenosti ukázaly. Ale i tak myslím, že až na úvodní sadu jsem hrál líp a i výměny jsem diktoval většinou já," podotkl.

Macháč přesto věří, že je to povzbuzení do dalších zápasů. "Je pro mě skvělé, že se soupeři z top dvacítky můžu hrát na tři vítězné sety. Být to jen na dva, asi by zápas vypadal jinak. Předvedli jsme tři a půl hodiny kvalitního tenisu, za což jsem rád. Mohli jsme hrát klidně pátý set, fyzicky jsem na to měl. Tohle beru pozitivně a jako povzbuzení do dalších utkání," dodal Macháč.