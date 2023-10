Macháč zvládl rychlý přesun. Po nezdaru ve Švédsku se kvalifikoval na pětistovku ve Vídni

ATP V´DEŇ - Tomáš Macháč (23) dál pokračuje ve velmi dobrých výkonech. Po páteční prohrané čtvrtfinálové bitvě ve švédském Stockholmu se bleskově přesunul do rakouské Vídně, kde během víkendu úspěšně absolvoval dvoukolovou kvalifikaci podniku ATP 500. Po výhře nad domácím Jurijem Rodionovem si poradil ve dvou setech i s Finem Emilem Ruusuvuorim (24), kterého přehrál 6:3, 6:3 a zajistil si místo v hlavní soutěži.

Ruusuvuori –⁠ Macháč 3:6, 3:6

Tomáš Macháč se po návratu z US Open rozehrál do skvělé formy. Na přelomu září a října vyhrál ve Francii dva halové challengery během dvou týdnů, ve světovém žebříčku se vyšplhal poprvé do TOP 100 a tento týden ve Stockholmu si zahrál podruhé ve čtvrtfinále turnaje ATP.

V boji o premiérové semifinále ve švédské metropoli nedopodával zápas proti Srbu Laslu Djeremu, ve slzách smutku se ale dlouho neutápěl a okamžitě se vydal směr Vídeň, kde ho čekala dvoukolová kvalifikace podniku ATP 500.

I když ve Stockholmu dohrál v pátek v noci až těsně před půlnocí, jen o 17 hodin později v Rakousku nastoupil k dalšímu zápasu a únavu na sobě nenechal znát. Třiadvacetiletý rodák z Berouna se dál veze na vlně dobrých výkonů a výsledků a ve Vídni si zajistil účast mezi elitou.

V sobotu Macháč porazil 6:3, 6:4 domácího Jurije Rodionova a v neděli si poradil stejně rychle za hodinu a čtvrt 6:3, 6:3 s Finem Emilem Ruusuvuorim. Během obou zápasů se opíral i kvalitní servis, po kterém vyhrál 18 z 19 gamů.

Aktuálně 74. hráč světa Macháč si z posledních 23 zápasů připsal už 20. vítězství. V hlavní soutěži vyzve Australana Aleksandara Vukice, s nímž se dosud neutkal.

Lehečka bude čelit Wolfovi

V rakouské metropoli se představí hned dva čeští tenisté, Jiří Lehečka v prvním kole vyzve Američana Jeffreyho Wolfa a pokusí se přerušit sérii tří porážek.

Nasazenou jedničkou a zároveň obhájcem titulu jen Daniil Medveděv, roli turnajové dvojky plní Ital Jannik Sinner. Z bývalých šampionů se představí také Andrej Rubljov, Dominic Thiem a Alexander Zverev, který se společně se Stefanosem Tsitsipasem může přiblížit postupu na Turnaj mistrů.

Výsledky kvalifikace turnaje ATP 500 ve Vídni