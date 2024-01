Medveděv si vybral slabší chvilku i proti Borgesovi, ve čtvrtfinále nechybí ani Alcaraz

AUSTRALIAN OPEN - Daniil Medveděv (27) se na Australian Open už ve třetím ze čtyř vystoupení nevyvaroval slabšímu momentu. Portugalského outsidera Nuna Borgese (26) porazil 6:3, 7:6, 5:7, 6:1 a potřetí v Melbourne postoupil do čtvrtfinále. Letos v něm dvojnásobný ruský finalista narazí na Poláka Huberta Hurkacze (26), který zastavil Francouze Arthura Cazauxe (21) a překonal své melbournské maximum. Poslední čtvrtfinálovou dvojici vytvořili podle očekávání Carlos Alcaraz (20) a Alexander Zverev (26).

Borges – Medveděv 3:6, 6:7, 7:5, 1:6

Daniil Medveděv si na Australian Open 2021 a 2022 zahrál finále. Poprvé nestačil na Novaka Djokoviče a při druhém pokusu o první trofej z Melbourne neudržel vedení 2:0 proti Rafaelu Nadalovi. Po demoralizující porážce se pak rok trápil a na čtyřech grandslamech po sobě (ve Wimbledonu 2022 startovat nesměl) chyběl ve čtvrtfinále, před rokem v Austrálii vypadl již ve 3. kole se Sebastianem Kordou.

Poté však znovu našel herní pohodu a sezonu 2023 zakončil se ziskem pěti trofejí včetně první antukové, když ovládl Masters 1000 v Římě. Byl v semifinále Wimbledonu a finále US Open.

Letos v Melbourne postoupil potřetí do čtvrtfinále, cestou ale pouze jednou uspěl bez ztráty setu. Po obratech proti Terenci Atmanemu a Emilu Ruusuvuorimu, kterému utekl dokonce ze stavu 0:2 na sety, se mu to povedlo paradoxně jen proti soupeři nejzvučnějšího jména Félixi Augeru-Aliasimemu, osmifinále proti 69. hráči světa Nuno Borgesovi k třísetové výhře nedotáhl.

Ve třetí sadě totiž neudržel vedení 5:2. Ztratil koncentraci, začal kupit dvojchyby, kterých spáchal nakonec celkem jedenáct, za stavu 5:4 po nevynucené chybě a parádním soupeřově winneru nevyužil dva mečboly a po ztrátě pěti gamů v řadě si boj o vítězství zkomplikoval. Další potíže ale řešit nemusel a zvítězil 6:3, 7:6, 5:7, 6:1.

"Ve třetím setu to bylo fyzicky náročné, protože (Borges) hrál velmi útočně. Jakmile bych netrefil úder dost agresivně nebo dost daleko, hned by do toho šel. Po třetím setu jsem jen doufal, že to nebude na pět (setů), a jsem rád, že to nakonec tak nebylo," řekl na kurtu Medveděv, který trefil výrazně méně winnerů (34:54), ale ještě výrazněji méně chyboval (34:66).

Statistiky zápasu Nuno Borges – Daniil Medveděv (@ Livesport)

Šestadvacetiletý Borges v Melbourne poprvé v kariéře překročil druhé kolo grandslamového turnaje, proti Grigoru Dimitrovovi si připsal první skalp člena TOP 20 a jako první Portugalec (včetně žen) hrál osmifinále Australian Open. Prvním portugalským čtvrtfinalistou grandslamu se však již nestal.

Cazaux – Hurkacz 6:7, 6:7, 4:6

Medveděv se ve středečním čtvrtfinále střetne se světovou devítkou Hubertem Hurkaczem, s nímž ve vzájemné bilanci prohrává 2:3. Polský tenista vyhrál poslední dvě střetnutí (Miami 2022 a Halle 2022) i jediný souboj na grandslamu (Wimbledon 2021).

Šestadvacetiletý Hurkacz, který ve 2. kole porazil v pěti setech Jakuba Menšíka, se do čtvrtfinále grandslamu prodral podruhé v kariéře a poprvé na Australian Open.

K osmifinálovému vítězství nad letos neporaženým 122. hráčem světa Arthurem Cazauxem z Francie, který si v Melbourne připsal životní skalp světové osmičky Holgera Runeho, třikrát překonal své grandslamové maximum a zajistil si premiérový posun do TOP 100, mu pomohly především vyhrané tie-breaky v prvním a druhém setu. Turnajová devítka přišla v utkání jen jednou o podání.

Zverev – Norrie 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6

Alexander Zverev už podruhé na letošním Australian Open vyhrál pětisetovou bitvu. Čtyři dny po souboji se Slovákem Alexem Molčanem, s nímž byl dva míčky od porážky, v osmifinále udolal po více než čtyřech hodinách boje 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3) Brita Camerona Norrieho a vyhrál s ním i pátý vzájemný zápas na hlavním okruhu.

Statistika zápasu Alexander Zverev – Cameron Norrie (@ Livesport)

"Je to grandslam, každý se tady snaží předvést maximum. Cameron hrál výborně a já jsem rád, že jsem to nějak zvládnul a postoupil," komentoval bývalý druhý hráč světa a aktuálně světová šestka Zverev po svém postupu do celkově třetího melbournského čtvrtfinále a prvního po třech letech.

"Hodně mi tu pomáhají diváci. Jsou skvělí, velmi hlasití, jde z nich spousta pozitivní energie a respektují hráče. Je skvělé před nimi hrát," nakláněl si šestadvacetiletý Němec na svou stranu publikum, jehož podporu bude potřebovat v příštím zápase.

Finalista US Open 2020 bude bojovat o vyrovnání svého maxima na úvodním grandslamu sezony z roku 2020 proti Carlosi Alcarazovi, s nímž vede ve vzájemné bilanci 4:3. Loni mu podlehl v Madridu i na US Open, v závěru roku ale o šest let mladšího Španěla skolil na Turnaji mistrů.

"Carlos je v této nové generaci nejlepší. Je úspěšnější než většina hráčů na okruhu, lidé ho milují. Doufám, že budu mít svůj den a dokážu ho porazit," těší se Zverev, podobně jako jeho příští soupeř.

"Když budu pokračovat na této úrovni jako dnes, tak mám ve čtvrtfinále šanci. Pro Sašu to bude těžké, když dnes hrál další pětisetový zápas. Na US Open ještě nebyl v optimální formě po zranění, tady očekávám zápas na vysoké úrovni s vysokou intenzitou," prohlásil Alcaraz poté, co ve večerním programu v Rod Laver Areně zkompletoval osmičku čtvrtfinalistů.

Kecmanovič – Alcaraz 4:6, 4:6, 0:6

Dvacetiletý Alcaraz v při premiéře v osmifinále Australian Open smetl 6:4, 6:4, 6:0 Srba Miomira Kecmanoviče, když nečelil brejkbolu, nastřílel 42 winnerů a udělal jen 19 nevynucených chyb.

Statistiky zápasu Miomir Kecmanovič – Carlos Alcaraz (@ Livesport)

"Byl to skvělý zápas v perfektní atmosféře. Povedlo se mi diktovat tempo výměn a dostávat ho pod tlak. On má za sebou dva pětiseťáky, já měl před zápasem více sil. Snažil jsem se ho rozhýbat a být agresivní. Celkově to ode mě byl dobrý zápas," pcohvaloval si Alcaraz.

Vítěz US Open 2022 a Wimbledonu 2023 vylepšil bilanci v osmifinále grandslamů na 7:1, podruhé překonal své melbournské maximum a jako čtvrtý nejmladší po Borisi Beckerovi, Rafaelu Nadalovi a Novaku Djokovičovi zkompletoval grandslamová čtvrtfinále. Pokud ve středu zvládne souboj se Zverevem, zahraje si na všech grandslemch i semifinále.

"Cítím se tady čim dál víc v pohodě, každým dnem je to lepší a lepší. Je mi velkým potěšením hrát v Areně Roda Lavera. Lidé v Austrálii jsou velmi milí, cítím se tu jako doma a vždy se snažím předvést nejlepší výkon," dodal rodák z Murcii, jenž ve čtyřech zápasech čelil pouze šesti brejkbolům a jen jednou o svůj servis přišel.

Alcaraz od loňského triumfu ve Wimbledonu čeká na turnajové vítězství. Ostré zápasy hraje poprvé od listopadové porážky v semifinále Turnaje mistrů, loni na Australian Ope chyběl kvůli zranění nohy.

Výsledky Australian Open ve dvouhře mužů