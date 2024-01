Medveděv udolal po obratu z 0:2 na sety Zvereva, o první triumf v Melbourne se utká se Sinnerem

Daniil Medveděv je ve finále Australian Open už potřetí. V ročníku 2021 jasně nestačil na Novaka Djokoviče a předloni zahodil náskok dvou setů proti Rafaelovi Nadalovi. Po zdrcující porážce se propadl do zhruba roční krize, kterou ukončil až loni v únoru na oblíbených betonech.

Bývalý lídr žebříčku posbíral čtyři trofeje na tvrdých površích a postupně se vyšplhal zpět do TOP 10 i nejlepší čtyřky světového pořadí. Dokonce na Masters v Římě ukořistil svůj premiérový triumf na antukových dvorcích. Od té doby však finalista US Open 2023 a bývalý šampion amerického podniku velké čtyřky na další trofej čeká.

Letošní sezonu se rozhodl odstartovat až na úvodním grandslamu roku a v Melbourne se zatím neprezentuje svou nejlepší formou, což potvrzuje ztracený set s Terencem Atmanem a Nunem Borgesem a také manko dvou setů v souboji druhého kola s Emilem Ruusuvuorim. Ruský tenista ovšem ukazuje svou obrovskou sílu i bohaté zkušenosti v klíčových momentech, v průběhu turnaje sehrál už třetí pětisetovou bitvu a podruhé otočil stav 0:2 na sety. Celkově se mu to podařilo teprve počtvrté v kariéře z 20 pokusů.

S Alexanderem Zverevem vyhrál pět ze šesti loňských soubojů, skvěle zahájil rivalitu s nejlepším německým tenistou také letos a vzájemnou bilanci upravil na 12:7. I přes ztrátu značného počtu sil vsadil v úvodních dvou setech na obranu. Tu měl jako tradičně vynikající, nicméně ji prokládal zbytečnými nevynucenými chybami a bylo evidentní, že více sil na dlouhé a brutální výměny, kterých bylo k vidění nespočet, má Zverev.

Podle toho vypadal začátek jejich 19. měření sil, premiérového na grandslamech. Zverev si zisk úvodního dějství pořádně zkomplikoval, když neudržel náskok dvou brejků, set nedopodával a nakonec ho vydřel až po hodině a dalších dvou odvrácených brejkbolech poměrem 7:5. Ve druhé sadě naopak nenabídl rivalovi ani jednu brejkbolovou šanci, přidal čtvrtý a pátý brejk a po necelých dvou hodinách měl nakročeno do finále.

51 SHOTS This incredible point won by Zverev in the 1st set ( @Eurosport_FR ) pic.twitter.com/EsoPKE7W3q — We Are Tennis (@WeAreTennis) January 26, 2024

Od začátku třetího setu jsme byli svědky parádní podívané, až v něm oba aktéři trefili více vítězných míčů než nevynucených chyb. Spravedlivě ho rozhodl tie-break, který získal 7:4 čím dál tím lépe hrající Medveděv, jenž se snažil výměny zkracovat.

Změněnou taktiku aplikoval i ve čtvrtém dějství a také v něm uspěl ve zkrácené hře, ačkoli vyrobil za stavu 4:4 dvojchybu a Zverev mohl zápas dotáhnout do vítězného konce na servisu. Za stavu 5:5 však Medveděv trefil šťastný return kousek za síť, který Zverev nedoběhl, a set ukončil esem.

Po necelý čtyřech hodinách přišla na řadu rozhodující sada. První brejk od druhého setu slavil Medveděv v pátém gamu po laciných chybách z rakety Zvereva, který zřejmě neustál, že se momentum přesouvá na stranu protivníka. Medveděv už ve třetím setu po sobě nepovolil Zverevovi ani jeden brejkbol a zápas nakonec ukončil již na returnu.

Medveděv upravil svou bilanci v semifinále grandslamů na 6:2, i pošesté se raduje z postupu do finále na tvrdém povrchu. Ve finálových duelech na podnicích velké čtyřky má naopak vysoce negativní úspěšnost 1:4. Trofej pro šampiona přebíral pouze na US Open 2021, kde přehrál bez ztráty setu nervózního Djokoviče, jenž útočil na kalendářní Grand Slam.

"Jsem šťastný, že jsem tady už podruhé otočil stav 0:2 na sety. Dřív se mi to vůbec nedařilo. Fyzicky i psychicky je pátý set velmi náročný a já v něm mnohdy nebyl dost silný. Před měsícem jsem začal pracovat na tom, abych byl psychicky odolnější a nenechal se tolik rozhodit publikem či rozhodčím. Snažím se v takových chvílích ještě více soustředit. Pořád mi to nejde na sto procent, ale snažím se," řekl Medveděv na kurtu.

Teprve až ve svém šestém grandslamovém finále nenarazí na člena Big Three. Tentokrát bude čelit Jannikovi Sinnerovi, který o několik hodin dříve vyřadil nejúspěšnějšího hráče turnaje Djokoviče a nastoupí ke svému premiérovému finále na majorech. Nad Italem vede ve vzájemné bilanci 6:3, ovšem poslední tři střetnutí prohrál.

Alexander Zverev has two career losses from 2-0 up in sets. Two of the biggest matches of his career.



2020 US Open final

2024 AusOpen semifinal.



He was 18-2 in the last 20 5th sets before today... — José Morgado (@josemorgado) January 26, 2024