Mizerný výkon Djokoviče. Po prohře se Sinnerem poprvé neuspěl v semifinále Australian Open

Novak Djokovič se nemohl v roce 2022 zúčastnit dvou ze čtyř grandslamů, ovšem v letech 2021 a 2023 hrál finále na všech čtyřech majorech a tři z nich ovládl. V letošní sezoně se však jeho sen o kalendářním Grand Slamu překvapivě rozplynul hned na Australian Open, kde je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem v historii.

V Melbourne Parku v minulosti zvládl všech 10 semifinálových i finálových duelů, ale letos do oblíbeného dějiště dorazil po problémech s pravým zápěstím, a navíc ho postihlo nachlazení. Po několika protrápených chvílích v předchozích zápasech se očekávalo, že svou výkonnost jako obvykle v závěrečných dvou kolech pozvedne. Očekávaný semifinálový šlágr s Jannikem Sinnerem však proměnil ve vlastní festival nevynucených chyb a jeden ze svých nejhorších výkonů kariéry.

Sinnerovi stačilo k rychlému vedení 2:0 na sety držet míč v kurtu. Djokovič totiž nastoupil s nepochopitelnou taktikou pálit každý úder hlava nehlava, která vedla k obrovskému počtu nevynucených chyb i z jednoduchých pozic. V úvodních dvou dějstvích jich Srb nasekal celkem 29, což je téměř jeho průměr minel za všechny předchozí zápasy na turnaji.

Djokovič čelil hned v úvodním gamu třetí sady brejkbolu a hrozba manka dvou setů a ještě brejku ho evidentně probudila. Nepříznivé skóre zlikvidoval, neustále vedl a přečkal i kolaps jednoho z diváků za stavu 5:5 a 40:40. Třetí set nakonec rozhodoval tie-break, v něm aktuální lídr žebříčku dvakrát zahodil náskok dvou bodů a čelil mečbolu. Třemi body v řadě však vývoj otočil, vynutil si pokračování a alespoň částečně obecenstvu vynahradil drahé vstupenky.

DJOKOVIC IS ALIVE! SAVES A MATCH POINT AND MOVES TO THE FOURTH SET. pic.twitter.com/f6a2ICkJSX — Relevant Tennis (@RelevantTennis) January 26, 2024

Ve čtvrté sadě si v úvodním gamu na servisu poradil se třemi brejkboly, jenže pak přišel další nepochopitelný zkrat. Djokovič vedl ve čtvrtém gamu už 40:0 a po skvělém kontrakraťasu Sinnera vyházel následující čtyři fiftýny. Manko brejku ani tentokrát smazat nedokázal, vlastně si za celý zápas nevypracoval ani jednu brejkbolovou příležitost.

Sinner navzdory slabému výkonu soupeře zaslouží maximálně uznání za vlastní velmi disciplinovaný výkon. Také za to, že psychicky ustál neproměněný mečbol v tie-breaku a zvládl poslední game na podání, ve kterém se Djokovič dostal do vedení 30:15 a nadechoval se k možnému obratu.

"Byl to velmi těžký zápas. Začal jsem dobře a on v úvodních dvou setech chyboval. Připadalo mi, že s ním není něco v pořádku. Při mečbolu ve třetím setu jsem zkazil forhend. Snažil jsem se být připraven na další set, který jsem odstartoval vážně dobře. Loni ve Wimbledonu jsem s ním prohrál, hodně jsem se z toho poučil," radoval se Sinner v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Djokovič po mizerném výkonu přišel nejen o neporazitelnost v semifinále Australian Open, ale také o sérii 12 vítězství v semifinále grandslamových podniků. Navíc si bude muset počkat několik měsíců, než bude moct znovu zaútočit na 25. grandslamový titul, kterým by se osamostatnil v čele historických tabulek. V Melbourne okusil porážku poprvé od osmifinále ročníku 2018.

Malou útěchou pro něj může být, že i po skončení úvodního grandslamu sezony, který při posledních čtyřech startech ovládl, bude nadále světovou jedničkou. Druhý hráč pořadí Carlos Alcaraz sice zkompletoval čtvrtfinálové účasti na všech podnicích velké čtyřky, ale do semifinále neprošel.

"Totálně mě přehrál. Byl jsem šokovaný z vlastního výkonu. Tohle byl jeden z mých nejhorších zápasů na grandslamech za celou kariéru. Alespoň z těch, co si pamatuju," uvedl Djokovič na tiskové konferenci.

HISTORY MADE❗



Jannik Sinner has become the FIRST Italian tennis player EVER, male or female, to reach the final of the Australian Open.



Take a bow, Jannik.