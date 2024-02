Menšík debut na turnajích ATP k triumfu nedotáhl. V Dauhá podlehl ve finálové bitvě Chačanovovi

Jakub Menšík (18) má za sebou navzdory finálové porážce neskutečný debut v hlavních soutěžích turnajů ATP. Talentovaný teenager v Dauhá dosáhl na své první čtvrtfinále, semifinále a také finále na nejvyšším okruhu, ve kterém po nevyužitých setbolech podlehl 6:7, 4:6 zkušené světové sedmnáctce Karenovi Chačanovovi (27). Rodák z Prostějova bude v pondělí debutovat v TOP 100 žebříčku, ruský tenista získal svůj šestý titul.

Menšík – Chačanov 6:7, 4:6

Jakub Menšík v Dauhá debutoval v hlavních soutěžích turnajů ATP a po cestě do finále vyřadil čtyři hráče z elitní stovky žebříčku a zároveň tři bývalé šampiony této akce. Na jeho vynikající formu nenašli recept Alejandro Davidovich, bývalá světová jednička Andy Murray, nejvýše nasazený a pátý hráč světa Andrej Rubljov ani Gaël Monfils. V tomto týdnu si připsal své úvodní tři skalpy TOP 50 a ve finále proti světové sedmnáctce Karenovi Chačanovovi usiloval o další.

Ve více než hodinovém úvodním dějství se nedokázal prosadit na returnu a naopak musel řešit tři komplikace na vlastním servisu. Jediný brejkbol první sady odvrátil esem, o dvě hry později za stavu 2:3 prohrával na podání 0:30 a při následujícím gamu na servisu musel přes shodu.

Set přesto dovedl do tie-breaku a předvedl v něm parádní otočku z 0:2 na 5:2. Náskok však ztratil a poté se oba aktéři střídali v momentech, kdy byli jediný míček od zisku dramatické zkrácené hry. Do vedení šel nakonec zkušenější Chačanov, když po agresivním returnu proměnil svůj čtvrtý setbol a tie-break ovládl poměrem 14:12.

Ve druhé sadě se Menšík dostal do problémů hned v úvodním gamu a po chybě z bekhendu byl k vidění první a zároveň poslední brejk napínavého duelu. Talentovaný teenager se snažil manko zlikvidovat, ovšem ani ve druhém dějství si nedokázal vypracovat ani jednu brejkbolovou šanci.

"Karene, hrál jsi celý týden skvěle a titul si zasloužíš. Doufám, že v budoucnu sehrajeme další bitvy. Jsem zklamaný, že jsem dnes nevyhrál, ale byl to úžasný a nezapomenutelný týden. Byla tu celý turnaj parádní atmosféra a diváci mě vybičovali k takovým výkonům, bez nich bych to nedokázal," řekl poražený finalista během slavnostního ceremoniálu.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Nejmladší finalista podniků ATP od triumfu Carlose Alcaraze v Umagu 2021 a nejmladší finalista v 31leté historii Qatar Open absolvoval svůj teprve třetí start v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu.

Při všech třech zazářil, na loňském US Open se probil z kvalifikace až do třetího kola a na letošním Australian Open coby kvalifikant dostal do pěti setů člena TOP 10 Huberta Hurkacze. V Dauhá startoval díky novému pravidlu pro hráče mladší 20 let (Next Gen Accelerator Programme).

Ještě před 25 měsíci hrál finále na juniorském Australian Open a od té doby zaznamenává stabilní progres mezi profesionály. Během sezony 2022 získal čtyři trofeje na okruhu ITF, loni přidal pátý a v Praze poprvé triumfoval na challengerech a teď se po fantastickém vystoupení v katarské metropoli poprvé posune do TOP 100 žebříčku, konkrétně na 87. příčku.

Menšík mohl v Dauhá navázat na lednový triumf Jiřího Lehečky a stát se už pátým zbrusu novým šampionem na okruhu ATP v letošním roce. Navázal by na Lehečku (Adelaide), Alejandra Tabila (Auckland), Luciana Darderiho (Córdoba) a Facunda Díaze Acostu (Buenos Aires).

Chačanov loni na konci září získal v Zhuhai svůj první titul po téměř pěti letech. Bývalý vítěz Masters v Paříži upravil svou finálovou bilanci na 6:2, i své osmé finále na nejvyšším okruhu odehrál na tvrdém povrchu.

Oba aktéry nyní čeká přesun do Dubaje. Menšík se v prvním kole utká s Bornou Čoričem a Chačanov s Alexejem Popyrinem, kterého v Dauhá vyřadil v semifinále.



Výsledky turnaje ATP 250 v Dauhá

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.