Menšík na Australian Open slaví skalp Shapovalova, Kopřiva sehrál pětisetovou bitvu s Kordou

Jakub Menšík (18) se i při svém druhém startu na dospělých grandslamech probojoval z kvalifikace až do druhého kola hlavní soutěže. Bývalý finalista místní juniorky pokračuje při premiéře na Australian Open ve skvělých výkonech a v prvním kole přehrál bez ztráty servisu 6:3, 7:5, 7:5 bývalou světovou desítku Denise Shapovalova (24). Vít Kopřiva (26) se na devátý pokus kvalifikoval na grandslamový turnaj a při své premiéře v hlavních losech podniků velké čtyřky překvapil, když přes tři hodiny a pět setů vzdoroval nasazenému Sebastianovi Kordovi (23).

Shapovalov – Menšík 3:6, 5:7, 5:7

Jakub Menšík startoval předloni na úvodním grandslamu sezony mezi juniory a ve finále prohrál téměř čtyřhodinovou bitvu, po níž musel Rod Laver Arenu kvůli křečím opustit na vozíčku. O dva roky později absolvuje svůj debut na dospělém Australian Open a v Melbourne Parku pokračuje ve skvělých letošních výkonech.

Český teenager patří k největším náctiletým talentům na mužském okruhu a v poslední době se neustále zlepšuje. Po prohraném finále australské juniorky se velmi rychle prosadil mezi profesionály a v roce 2022 vybojoval čtyři trofeje z podniků ITF. Loni v Praze slavil svůj první triumf na challengerech a daří se mu i na grandslamech.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Premiérový start na dospělých majorech absolvoval na loňském US Open a zazářil postupem z kvalifikace až do třetího kola. Minimálně na stejný výsledek může dosáhnout teď na australském kontinentu, kde zvládl tříkolovou kvalifikaci a na úvod hlavní soutěže vyřadil bývalou světovou desítku a čtvrtfinalistu ročníku 2022 Denise Shapovalova.

Od začátku utkání byl na kurtu lepším hráčem. V zápase si poradil se všemi osmi brejkbolovými hrozbami a nasekal mnohem méně nevynucených chyb (22) než Kanaďan (50), navíc trefil o tři vítězné údery více. V premiérovém vzájemném souboji mnohem lépe ustál kritické momenty, ve všech třech setech klidně mohl prohrávat o brejk.

Shapovalov, který se nyní nachází po zdravotní pauze až ve druhé stovce pořadí, musel loňskou sezonu kvůli zranění levého kolene ukončit už po Wimbledonu. Krizí si však procházel už předtím a vrátil se porážkou se Sebastianem Ofnerem v Aucklandu a nyní s Menšíkem v Melbourne. Loni odehrál jen 26 zápasů s poloviční úspěšností.

Poslední čtyři porážky s někým mimo TOP 100 na nejvyšší tour zapsal proti českým tenistům. Ve Gstaadu 2021 prohrál s Vítem Kopřivou, v Rotterdamu 2022 s Jiřím Lehečkou a v Dubaji 2022 s Jiřím Veselým.

Menšík bude usilovat o vyrovnání svého maxima na grandslamech. Ve druhém kole, v němž doplnil Tomáše Macháče, ho čeká buď souboj kvalifikantů s Omarem Jasikou, nebo duel s nasazenou devítkou Hubertem Hurkaczem.

Korda –⁠ Kopřiva 6:1, 6:4, 2:6, 4:6, 6:2

Vít Kopřiva loni ovládl dva challengery a byl velmi blízko k debutu v elitní stovce světového pořadí, když figuroval na 111. místě. V minulosti už se prosadil i na nejvyšším okruhu, ale pořád mu chyběl start v hlavních soutěžích grandslamových turnajů.

Na letošním Australian Open si podeváté zahrál kvalifikaci na podnicích velké čtyřky a poprvé se probojoval do hlavního losu. Dokonce neztratil set s Calvinem Hemerym, Oriolem Rocou ani Oliverem Crawfordem a do nové sezony vstoupil sérií tří výher.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Zajistil si tak pátý kariérní start v hlavních soutěžích na nejvyšší tour. Zatímco úvodní tři přetavil v solidní výsledek, v Melbourne Parku stejně jako při poslední účasti na této úrovni předloni v Kitzbühelu skončil hned v prvním kole.

Do něj vyfasoval velmi těžkého soupeře, a sice loňského čtvrtfinalistu a nasazenou devětadvacítku Sebastiana Kordu. V úvodu utkání to na žádné překvapení nevypadalo, za zhruba hodinu a čtvrt český outsider prohrál úvodní dva sety. Američan s českými kořeny se ovšem v následující pasáži zápasu zhoršil a dovolil Kopřivovi stav srovnat. Aktuálně 132. hráč světa se dokonce v rozhodujícím dějství dostal do vedení 2:0, jenže ve zbytku duelu uhrál už jen pět fiftýnů a nezískal ani jeden game.

Korda, který před pár dny jasně prohrál semifinále v Adelaide s pozdějším šampionem Jiřím Lehečkou, měl loni v Austrálii životní formu. V Adelaide byl jediný míček od titulu a skalpu Novaka Djokoviče a na Australian Open se probojoval až do čtvrtfinále.

V něm však musel kvůli zranění zápěstí vzdát a následovala tříměsíční pauza. Po ní nemá nejlepší formu, ačkoli v posledních měsících pravidelně postupuje do závěrečných kol. Na Australian Open může i při třetím startu v hlavní fázi projít do třetího kola. V cestě mu stojí Quentin Halys.



Výsledky mužské dvouhry na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.