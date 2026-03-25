Miami: Lehečka má luxusní šanci! Pošle domů kata favoritů, nebo bude další obětí?
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 25. 3.
Češi v akci
Lehečka (21-ČR) – Landaluce (Šp.) | Stadium (20:00 SEČ)
Další čtvrtfinále mužů
Paul (22-USA) – Fils (28-Fr.) | Stadium (čtvrtek 01:30 SEČ)
Čtvrtfinále žen
Rybakinová (3-Kaz.) – Pegulaová (5-USA) | Stadium (18:00 SEČ)
Sabalenková (1-) – Baptisteová (USA) | Stadium (23:59 SEČ)
Lehečka – Landaluce | 20:00 SEČ
Jiří Lehečka bude ve čtvrtfinále favoritem, ale outsider a senzace turnaje Martín Landaluce může představovat zajímavou sázkařskou hodnotu.
Zápasové informace a forma
Od Landaluceho se dlouho očekával průlomový výsledek na hlavní tour, který španělský mladík zapsal až nyní na Masters v Miami, kde v osmifinále po odvráceném mečbolu a parádním obratu skolil favorizovaného Sebastiana Kordu. Ačkoli má bezpochyby velký talent a prosadil se mezi juniory i na nižších profesionálních okruzích, je jeho momentální tažení v Miami obrovským překvapením. Na Floridu totiž dorazil s mizernou letošní bilancí 6:8 z osmi odehraných turnajů.
V Miami však včetně kvalifikace zaznamenal už šest vítězství v řadě, včetně překvapivých skalpů TOP 20, které ukořistil proti Lucianovi Darderimu a Karenovi Chačanovovi. Stal se tak prvním kvalifikantem ve čtvrtfinále na úrovni Masters od loňského podzimu, kdy si Valentin Vacherot v Šanghaji senzačně došel až pro titul. Toto tažení v Miami by Landalucemu mělo dát potřebné sebevědomí k tomu, aby se naplno usadil na nejvyšší úrovni.
Lehečka pokračuje na Masters v Miami ve fantastické formě a znovuzrození a poprvé si zahraje čtvrtfinále na této prestižní tisícovce. A to po vynikajícím výkonu proti domácí hvězdě a světové sedmičce Taylorovi Fritzovi. Pro českého tenistu je obzvláště skalp Fritze velmi cenný, protože v minulosti se mu proti tomuto soupeři vůbec nedařilo a do Miami přijel po nepovedeném úvodu sezony. Postup do prvního čtvrtfinále na tomto podniku by však mohl znamenat návrat do TOP 20 žebříčku.
V Miami neztratil v ani jednom ze tří zápasů servis a teď ho čeká třetí kariérní čtvrtfinále na Masters. V obou předchozích narazil na člena TOP 5 pořadí, v roce 2024 v Indian Wells podlehl Jannikovi Sinnerovi a o pár týdnů později v Madridu mu vzdal Daniil Medveděv. V Miami má tak v této fázi mnohem přijatelnějšího soupeře a měl by projít do svého prvního semifinále v sezoně. Čtvrtfinále si letos zahrál také v Dauhá a Dubaji, ale nestačil na Arthura Filse ani Félixe Augera-Aliassimeho.
Vzájemná bilance
Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zajímavosti a fakta
Landaluce je prvním hráčem narozeným v roce 2006, který prošel do čtvrtfinále na Masters.
Španělský mladík momentálně figuruje na 151. místě žebříčku a v případě postupu do semifinále si zajistí debut v TOP 100 pořadí.
Lehečka vyhrál 23 z posledních 24 zápasů se soupeři mimo TOP 100 světového hodnocení. V Miami stále neprohrál game na servisu.
Ve čtvrtfinále na Masters má Lehečka poloviční úspěšnost 1:1, v roce 2024 v Indian Wells nestačil na Sinnera a v Madridu mu skrečoval Medveděv.
Sázkařská analýza
Lehečka je mnohem výše v žebříčku a má podstatně více zkušeností s hlavním okruhem i těmi největšími turnaji, takže si zaslouží pozici celkem jasného favorita. V Miami prožívá znovuzrození a prezentuje se vynikající formou, což potvrzuje i fakt, že stále neprohrál servis. Nesmíme však zapomenout na jeho značně nepovedený vstup do sezony a trápení před cestou do floridské metropole.
Na druhou stranu Landaluce předčil veškerá očekávání a nemá co ztratit. A přesně to z něj dělá nebezpečného protivníka. Odvážnější sázkaři by tak mohli zkusit Landalucemu věřit, že získá jeden set a případně pokryje handicap +3,5 gamu.
Lehečka – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dubaj, Dauhá (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Dauhá (čtvrtfinále)
Bilance: 9:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 8:5
Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 4:1 (kariérní 151:66)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 1:1)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Lehečka – Miami Open
Kariérní bilance: 5:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (2. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Kouamé (6:2, 7:5), Quinn (6:3, 7:6), (6) Fritz (6:4, 6:7, 6:2)
Landaluce – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Miami (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (čtvrtfinále)
Bilance: 12:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 10:4
Bilance proti hráčům TOP 30: 2:0 (kariérní 2:3)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)
Landaluce – Miami Open
Kariérní bilance: 5:1
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (kvalifikace), Cap Cana challenger (1. kolo)
Cesta turnajem: Giron (6:3, 7:6), (17) Darderi (6:3, 6:7, 6:4), (14) Chačanov (6:3, 7:6), (32) Korda (2:6, 7:6, 6:4)
Paul – Fils | čtvrtek 01:30 SEČ
Miami očekává čtvrtfinálovou bitvu mezi Arthurem Filsem a domácím Tommym Paulem. Mírně navrch by mohl mít francouzský mladík.
Zápasové informace a forma
Paul předvedl v osmifinále jeden ze svých nejlepších dosavadních výkonů v aktuální sezoně, když deklasoval 6:1, 6:3 Tomáse Martína Etcheverryho. V tomto zápase si vedl podstatně lépe než v obou předchozích na letošním Masters v Miami, jelikož v nich potřeboval tři sety proti Adrianovi Mannarinovi i dalšímu outsiderovi Raphaëlovi Collignonovi.
Ačkoli nemá letos Američan svou nejlepší možnou formu, stále je schopný často vyhrávat a nyní ho dělí potenciálně jen jedno vítězství od návratu do TOP 20 žebříčku. V probíhající sezoně zvládl 15 z 21 zápasů a bude hrát už třetí čtvrtfinále po semifinálové účasti v Adelaide a finále v Delray Beach na Floridě.
Fils zapsal loni během Sunshine Swingu čtvrtfinále v Indian Wells i Miami a vyšplhal se na post světové čtrnáctky. Jenže na začátku letošního roku byl kvůli dlouhé zdravotní pauze mimo TOP 40 žebříčku. Březnový tlak obhajoby velké porce bodů ovšem zvládl fantasticky a znovu prošel do čtvrtfinále v Indian Wells i Miami. Před dvěma týdny v Kalifornii nestačil v této fázi na Alexandera Zvereva.
Jeho tažení v posledních dvou měsících je rozhodně působivé, když přihlédneme k tomu, že lednové australské léto musel vynechat a vrací se po zranění. V tomto roce vyhrál 12 ze 16 zápasů a na čtyřech z pěti akcí došel minimálně do čtvrtfinále. Navíc všechny letošní porážky utrpěl proti hráčům TOP 10.
Vzájemná bilance
Paul vede 1:0. Dosud se střetli pouze v roce 2023 na Masters v Šanghaji, kde byl Paul zástupcem TOP 20 žebříčku a Fils se na prestižních tisícovkách teprve rozkoukával. Přesto došlo na vyrovnanou třísetovou bitvu, kterou nakonec urval Američan.
Zajímavosti a fakta
Paul si zahraje čtvrtfinále na domácím podniku v Miami poprvé a vyhrál poslední čtyři čtvrtfinálové duely na turnajích Masters.
Poslední nezdar ve čtvrtfinále na hlavní tour proti někomu mimo TOP 20 žebříčku utrpěl Paul v roce 2024.
Fils má za sebou čtyři čtvrtfinálová utkání na úrovni Masters a všechna prohrál.
V letošní sezoně má Fils poloviční úspěšnost 4:4 proti žebříčkově výše postaveným soupeřům.
Sázkařská analýza
Paul by asi za normálních okolností měl na domácím tvrdém povrchu navrch, ale jeho letošní forma není nejlepší možná a v tomto roce se prezentuje nestabilní výkonností. Fils si naopak po návratu ze zdravotní pauzy konzistentně drží výbornou formu a nejspíše bude mít i větší sebevědomí než Paul. Francouzský mladík navíc letos stále neprohrál s nikým mimo TOP 10 žebříčku, takže si zaslouží roli mírného kurzového favorita. Dá se však očekávat vyrovnaný souboj těchto dvou velmi kvalitních hráčů.
Paul – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Delray Beach (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (finále)
Bilance: 15:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 13:5
Bilance proti hráčům TOP 50: 8:4 (kariérní 87:91)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 4:2)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Paul – Miami Open
Kariérní bilance: 8:6
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (3. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Mannarino (6:2, 2:6, 6:4), Collignon (6:2, 3:6, 7:6), (29) Etcheverry (6:1, 6:3)
Fils – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále)
Bilance: 12:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 10:2
Bilance proti hráčům TOP 30: 4:4 (kariérní 27:25)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:1 (kariérní 0:4)
Grandslamy: Australian Open (nehrál)
Fils – Miami Open
Kariérní bilance: 6:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025-26)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Indian Wells (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, Dar. Blanch (6:2, 6:3), Tsitsipas (6:0, 6:1), (24) Vacherot (6:4, 6:7, 6:4)
Rybakinová – Pegulaová | 18:00 SEČ
Jelena Rybakinová znovu potkává rivalku Jessicu Pegulaovou a může ji už popáté v řadě porazit. Obě aktérky ovšem hrají v letošní sezoně ve fantastické formě.
Zápasové informace a forma
Pegulaová předvedla v osmifinále další dominantní výkon, když přehrála 6:4, 6:1 Jaqueline Cristianovou, nečelila brejkbolu a sama proměnila čtyři ze svých 13 šancí na brejk. Na postup potřebovala jen 68 minut. Letos v Miami vyhrála všechny tři zápasy bez ztráty setu a dohromady prohrála pouhých deset gamů.
Američanka tak pokračuje ve své parádní sérii a na každém turnaji počínaje loňským US Open prošla minimálně do čtvrtfinále, přestože osm akcí v tomto období bylo na úrovni WTA 1000 či vyšší. Díky této skvělé formě a stabilitě si zajistila triumf na tisícovce v Dubaji, ovšem jedná se o její jediný titul po skončení loňské travnaté části sezony.
Rybakinová je rovněž letos v Miami suverénní a také ona zvládla všechny tři zápasy ve dvou setech. Po přesvědčivých výhrách nad krajankou Julií Putincevovou a Martou Kosťukovou narazila v osmifinále na rozjetou Talii Gibsonovou a senzaci letošního Sunshine Swingu přejela za 64 minut a bez ztráty podání 6:2, 6:2.
V posledních měsících je Rybakinová ještě úspěšnější než rivalka Pegulaová. Bývalá wimbledonská šampionka zakončila loňskou sezonu triumfy v Ningbu a na Turnaji mistryň a letos na Australian Open vybojovala svůj druhý grandslamový titul. Navíc byla před dvěma týdny v Indian Wells jeden míček od výhry nad Arynou Sabalenkovou ve finále.
Vzájemná bilance
Rybakinová vede 5:3. Kazachstánka vyhrála poslední čtyři vzájemné souboje napříč sezonami 2025-26, konkrétně na finálovém turnaji BJK Cupu, Turnaji mistryň, Australian Open a v Indian Wells.
Zajímavosti a fakta
Pegulaová je první tenistkou od Agnieszky Radwaňské v letech 2010-14, která pátým rokem po sobě postoupila do čtvrtfinále Miami Open.
Ve čtvrtfinálových duelech v Miami má Pegulaová bilanci 3:1 a jejím maximem je loňské finále, v němž podlehla Sabalenkové.
Rybakinová je ve čtvrtfinále Miami Open potřetí a v obou předchozích případech (2023-24) se probojovala až do finále.
Ještě před dvěma týdny měla Rybakinová na kontě sérii 12 vítězství nad hráčkami TOP 10, která se táhla od října 2025. Tu zastavila Sabalenková ve finále v Indian Wells po výsledku 3:6, 6:3, 7:6.
Sázkařská analýza
Rybakinová od loňského září vyhrála všechny čtyři souboje s Pegulaovou, třikrát se radovala ve dvou setech. To je hlavní důvod, proč do tohoto střetnutí v Miami nastoupí jako kurzová favoritka. Aktérky se v Miami potkaly už dvakrát, v roce 2022 slavila Pegulaová a o rok později postoupila Rybakinová. Kazachstánka je v posledních měsících o něco lepší než výborně hrající Američanka a měla by potvrdit roli favoritky.
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Indian Wells (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf); Indian Wells (finále)
Bilance: 20:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 20:4
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:1 (kariérní 36:28)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:1 (kariérní 12:6)
Grandslamy: Australian Open (triumf)
Rybakinová – Miami Open
Kariérní bilance: 15:5
Nejlepší výsledek: finále (2023-24)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 2:0
Generálka: Indian Wells (finále)
Cesta turnajem: volný los, Putincevová (6:3, 6:3), (27) Kosťuková (6:3, 6:4), Gibsonová (6:2, 6:2)
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dubaj (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (triumf)
Bilance: 19:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 19:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:2 (kariérní 30:39)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:1 (kariérní 13:9)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Pegulaová – Miami Open
Kariérní bilance: 21:6
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve čtvrtfinále: 3:1
Generálka: Indian Wells (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, F. Jonesová (6:1, 3:0 skreč), (26) Fernandezová (6:2, 6:2), (34) Cristianová (6:4, 6:1)
Sabalenková – Baptisteová | 23:59 SEČ
Aryna Sabalenková nezastavuje a měla by proti senzaci turnaje Hailey Baptisteové udělat další krok směrem k úspěšné obhajobě titulu.
Zápasové informace a forma
Sabalenková v Miami dál úspěšně obhajuje loňský triumf, zatím neztratila set a po vítězství 6:3, 6:4 nad Qinwen Zheng v osmifinále protáhla svou aktuální neporazitelnost na půdě USA na 15 zápasů a vylepšila si letošní bilanci na 20:1. Stále tak útočí na Sunshine Double, jelikož v nedávném finále v Indian Wells přežila mečbol Jeleny Rybakinové a triumfovala.
Aktuální světová jednička je první hráčkou od Justine Heninové (v letech 2006-08), která dokázala na 15 turnajích po sobě projít do čtvrtfinále. Pozici lídryně žebříčku si bezpochyby zaslouží i díky tomu, že od začátku loňské sezony zaregistrovala už 12 finále. Včetně několika ve Spojených státech, kde nedávno kralovala na US Open a v Indian Wells.
Baptisteová prožívá v Miami nejlepší turnaj své kariéry a na senzační skalp Eliny Svitolinové navázala vítězstvím 6:3, 6:4 nad grandslamovou šampionkou Jelenou Ostapenkovou v osmifinále. Po cestě do čtvrtfinále odehrála čtyři zápasy a v ani jednom neztratila set. Vypořádat se musela také s Tatjanou Mariaovou a nasazenou Ljudmilou Samsonovovou.
Američanka neměla v závěru loňské sezony ideální formu a od červencového Washingtonu po lednový Hobart nevyhrála dva zápasy po sobě. Od té doby se ale zvedla a zapsala třetí kolo na Australian Open a semifinále v Abú Zabí. Ani tak se ovšem neočekávalo, že v Miami projde do svého prvního kariérního čtvrtfinále na úrovni WTA 1000.
Vzájemná bilance
Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zajímavosti a fakta
Sabalenková za poslední rok a půl prohrála jen jeden zápas se soupeřkou mimo TOP 40 žebříčku, a to s Markétou Vondroušovou loni na trávě v Berlíně.
Ve čtvrtfinálových duelech má Sabalenková od začátku loňského roku skvělou bilanci 13:2. Konkrétně v Miami hrála čtvrtfinále třikrát v kariéře (bilance 1:2).
Baptisteová se pokusí vylepšit svou úspěšnost 2:8 proti hráčkám TOP 10 a nikdy neporazila někoho z TOP 5 žebříčku.
Američanka si v únoru v Abú Zabí, kde přežila tři po sobě jdoucí třísetové bitvy, zahrála své první semifinále na nejvyšším okruhu.
Sázkařská analýza
Sabalenková si obvykle s žebříčkově mnohem níže postavenými soupeřkami dokáže poradit bez problémů a přesně tento zápas by měl takový trend potvrdit. Aktuální světová jednička v poslední době exceluje nejen na amerických betonech a očekává se, že Baptisteovou přehraje jasně a ve dvou setech.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Indian Wells, Brisbane (triumf); Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Brisbane (triumf); Australian Open (finále)
Bilance: 20:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 20:1
Bilance proti hráčkám TOP 50: 15:1 (kariérní 240:109)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 20:11)
Grandslamy: Australian Open (finále)
Sabalenková – Miami Open
Kariérní bilance: 17:6
Nejlepší výsledek: triumf (2025)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 1:2
Generálka: Indian Wells (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Liová (7:6, 6:4), McNallyová (6:4, 6:2), (23) Qinwen Zheng (6:3, 6:4)
Baptisteová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Abú Zabí (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (semifinále)
Bilance: 11:7
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 11:7
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:2 (kariérní 2:8)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)
Baptisteová – Miami Open
Kariérní bilance: 6:5
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (2. kolo)
Cesta turnajem: Mariaová (7:5, 6:2), (19) Samsonovová (6:3, 7:5), (9) Svitolinová (6:3, 7:5), (25) Ostapenková (6:3, 6:4)
Komentáře
Artur
Jess
Luka
Sem ten nejvyšší level
Ale tady máme vyjímku
Jirka má fakt jedinečnou šanci. Nepřipouštím si vůbec jiný scénář než jeho vítězství. Je mi jedno, jestli ve dvou nebo třech setech, ale budu hodně zklamanej, pokud tohle nedá.
Landaluceho jsem nikdy neviděl hrát, takže vlastni ani nevím, co čekat. Ale měl několikrát i štěstí a Jirka by snad měl být trochu kvalitou jinde, zvlášť jestli naváže na poslední dva zápasy.
Španěl by navíc mohl být po šesti zápasech už unavenej a teď nemá den volna.
Hraje tu dobre, ale myslim, ze to na Jirku stacit spis nebude... kazdopadne si dokazi predstavit, ze muze Landaluce vyhrat... o tom zadna...;-)) Tak snad zustane jen u predstav...