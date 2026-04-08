Monte Carlo: Konec Lehečky i Macháče? Poslední české naděje čelí velmi těžké výzvě
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 8. 4.
Češi v akci
Lehečka (11-ČR) – Tabilo (Chile) | Court EA de Massy (11:00 SELČ)
Macháč (ČR) – F. Cerúndolo (16-Arg.) | Court EA de Massy (12:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Lehečku i Macháče čeká těžká výzva
Jiří Lehečka vstoupil do antukového jara velmi nepřesvědčivým výkonem. V prvním kole na Masters v Monte Carlu musel bojovat tři hodiny s výrazným outsiderem a kvalifikantem Emiliem Navou a možná by ani nepostoupil, kdyby nedokázal v úvodním setu odvrátit tři setboly. Finalista předchozí tisícovky v Miami každopádně bude s největší pravděpodobností potřebovat mnohem lepší výkon ve středu, pokud chce na turnaji pokračovat.
Čeká ho totiž na papíře podstatně nebezpečnější Alejandro Tabilo. Chilan je nebezpečný obzvláště na nejpomalejším povrchu, letos byl ve finále na oranžové drti v Rio de Janeiru a v úvodním kole v Monaku si snadno poradil s Mártonem Fucsovicsem. Lehečka je mírným kurzovým favoritem. A to i díky tomu, že vyhrál oba předchozí souboje (na okruhu ITF v roce 2019 i v Mnichově 2022). Také třetí vzájemný duel se uskuteční na antuce.
Těžkou výzvu má před sebou i Tomáš Macháč, který naopak bude výrazným kurzovým outsiderem. Bez šance by však rozhodně být neměl, pokud předvede solidní výkon a nebude nijak zdravotně limitován. Rodák z Berouna měl na rozdíl od Lehečky fantastický vstup do sezony, když získal v Adelaide svůj druhý kariérní titul a byl kousek od postupu do osmifinále Australian Open. Jenže opět ho začaly brzdit zdravotní problémy a z posledních sedmi zápasů má bilanci 2:5.
Teprve druhé vítězství po skončení lednového australského léta si připsal nyní v Monte Carlu, kde ve třech setech přetlačil Daniela Altmaiera. Ještě mnohem těžší by to měl mít s nasazeným Franciscem Cerúndolem. Argentinec v prvním kole skolil trojnásobného šampiona Stefanose Tsitsipase a má nyní lepší a stabilnější formu než český tenista. Na druhou stranu je pro Macháče určitě hratelným soupeřem. Vítěz tohoto utkání si každopádně zahraje své premiérové osmifinále na Masters v Monaku.
Středeční program
COURT RAINIER III (od 11:00 SELČ)
1. Medveděv (7-ČR) – M. Berrettini (It.)
2. Garín (Chile) – Zverev (3-Něm.)
3. Auger-Aliassime (6-Kan.) – Čilič (Chorv.)
4. Musetti (4-It.) – Vacherot (Monako)
COURT DES PRINCES (od 11:00 SELČ)
1. Rubljov (13-) – Bergs (Belg.)
2. Fonseca (Braz.) – Rinderknech (Fr.)
3. Moutet (Fr.) – Ruud (9-Nor.)
4. Cobolli (10-It.) – Blockx (Belg.)
COURT EA DE MASSY (od 11:00 SELČ)
1. Lehečka (11-ČR) – Tabilo (Chile)
2. Macháč (ČR) – F. Cerúndolo (16-Arg.)
