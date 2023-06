Muchová: Na grandslamy nejezdím uhrát třetí kolo. Chci dál

Karolína Muchová je spokojená, že postoupila do 3. kola Roland Garros, cílí však ještě výše. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce porazila na pařížské antuce semifinalistku z roku 2020 Nadiu Podoroskou z Argentiny 6:3, 0:6, 6:3 a v rozhovoru s novináři řekla, že ji "kanár" ve druhém setu nerozhodil. Ve třetím kole je potřetí za sebou, vyrovnala ve Francii osobní maximum a o postup do premiérového osmifinále se utká s neoblíbenou Rumunkou Irinou Beguovou.

"Myslím, že je příjemné být ve třetím kole. Na grandslam ale určitě nejedu s tím, že chci uhrát třetí kolo a že s tím budu spokojená. Chtělo by se určitě kouknout dál," řekla Muchová.

Semifinalistka předloňského Australian Open vyhrála první sadu díky dvěma brejkům za 42 minut. Pochvalovala si, že během ní byla dostatečně agresivní. "Potom si ale vzala soupeřka toilet break a já malinko ztratila koncentraci. Ona se chytla a začala hrát velmi dobře," komentovala Muchová druhý set, kdy dostala kanára.

Náročná situace ji ale nerozhodila. "Takhle jsem o tom nepřemýšlela. Ani to neberu, že když je to 0:6, že to je nějaký nášup. Ona zahrála dobře a já měla pár šancí, které jsem nevyužila. Nebrala jsem si to nijak k srdci, že by mě to srazilo," podotkla.

V rozhodující sadě už byla Muchová na servisu stoprocentní a díky dvěma brejkům od stavu 3:3 duel zlomila. "Musela jsem trochu přidat a povedlo se mi vrátit k tomu, co jsem hrála v prvním setu. Byla jsem agresivnější a víc chodila do lajn. Jak se mi ji podařilo brejknout, zlomilo se to a možná se to zlomilo i v ní," uvedla Muchová

Ošetření? Měla jsem jen sucho v krku

Po úspěšném prvním setu si 43. hráčka světa vyžádala také čas na ošetření. Žádné zranění ji ale netrápilo. "Měla jsem jenom strašně sucho v krku a furt jsem kašlala, takže jsem chtěla, aby mi dali nějaké pastilky. Později jsem si říkala, že mě to trochu uspalo, ale to myslím samozřejmě s nadsázkou. Byly to jen pastilky, abych tolik nekašlala," řekla s úsměvem.

S turnajovou sedmadvacítkou Beguovou se utká potřetí, oba zápasy prohrála. Po letošní porážce z Madridu se Rumunce pokusí oplatit i vyřazení z Roland Garros před čtyřmi lety.

"Na antuce je velmi nepříjemná, hraje na ní skvěle. Myslím, že to je její nejoblíbenější povrch. V Madridu jsem ale nebyla v úplně nejlepším rozpoložení," dodala Muchová, která zatím postoupila do 3. kola jako jediná česká účastnice.